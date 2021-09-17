Водяной опоссум: Орущая крыса в ластах. Смешной зверь, который просто обязан стать мемом

От массового заселения континента плавунами спасает, пожалуй, их небольшая продолжительность жизни. В среднем два года. Из них почти половина срока — десять месяцев, — уходит на достижение половой зрелости.

Чему учит нас эта история? Если открыть сумку, а там вместо кошелька срамной уд, это не обязательно свидетельство финансового-полового кризиса. Может, вы просто водяной опоссум...