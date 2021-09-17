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Водяной опоссум: Орущая крыса в ластах. Смешной зверь, который просто обязан стать мемом

Водяной опоссум: Орущая крыса в ластах. Смешной зверь, который просто обязан стать мемом (6 фото)

Автор:
17 сентября 2021 17:23
Метки: животные   интересно   факты   
573
6

Опоссума, мусорного свинокрыса из Северной Америки, знают многие. А сегодня мы расскажем о его братане-ихтиандре из Центральной и Южной Америки, которого кличут плавуном, или водяным опоссумом.

То, что этот парень не разошелся на мемы — чертовское недоразумение. Только посмотрите на него: орущая крыса в ластах — как такое чудо могли упустить из виду интернет-тролли? Наверное, проблема в том, что плавуна в принципе сложно найти. Попробуй отыскать зверька размером с крысу в кромешной темноте где-то среди зарослей местного камыша. Посмотрим, как быстро ты справишься с задачкой.

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Днём же водяной опоссум отсиживается в бункере. Причём обнаружить его в убежище тоже задачка не из простых. В отличие от человеков разумных, зверёк придерживается простого правила — не гадит там, где живёт. Поэтому понять, жилая нора или нет — сложно. А проверить — ещё сложнее, так как вглубь бункер уходит на полметра.

Но вернёмся к внешнему виду. Строение водяного опоссума и типично, и уникально одновременно. На первый взгляд, плавун укомплектован как стандартная водоплавающая животина. Перепонки на задних лапах — ласты, голый хвост — руль, шерсть — гидроотталкивающий костюм, не пропускающий воду. Но среди своих сородичей он уникум. Наш друг — единственное в мире сумчатое, ведущее полуводный образ жизни!

При таких делах сумка — не бесполезный атавизм, а очень удобная приблуда. Самцы прячут в неё во время плавания свой перчик, чтобы повысить свои гидродинамические свойства. А самочки без труда транспортируют в них детей: мощный сфинктер полностью герметизирует сумку на время погружения в воду. Запасов воздуха в ней хватает малышне на несколько минут.

Таскать детей под водой — крайне удобная технология. Ведь питается плавун водными ништяками: личинками, рыбками, насекомыми и водорослями. А детки висят на мамкином соске не отрываясь первые 40 дней жизни. Вот и приходится все свое носить с собой. К слову, растет молодежь очень быстро: два месяца, и детишки уходят в самостоятельное плавание по волнам Амазонки и жизни, а мать готова к новым амурным приключениям. Они вершат разврат в любое время года.

От массового заселения континента плавунами спасает, пожалуй, их небольшая продолжительность жизни. В среднем два года. Из них почти половина срока — десять месяцев, — уходит на достижение половой зрелости.

Чему учит нас эта история? Если открыть сумку, а там вместо кошелька срамной уд, это не обязательно свидетельство финансового-полового кризиса. Может, вы просто водяной опоссум...

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Метки: животные   интересно   факты   
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56k
pynh 7 часов назад
Что в нем такого чтобы стать мемом?
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158
Чумной Доктор 2 часа назад
очень прикольный зверь. интересно он легко приручается и как сложно его содержать
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−7
Dobraya Feichka 3 часа назад
Постапокалиптичненький.
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3k
Горожанин 3 часа назад
Автор, зачем Вы так? Опоссум - это не крыса, не грызун. Очень некорректно и несправедливо для опоссума.
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8k
kirpal 4 часа назад
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3
Otrokovica 5 часов назад
Шкодина.
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8k
insaider 6 часов назад
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