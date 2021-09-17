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В столичном метро двое мигрантов избили случайно задевшего их москвича

В столичном метро двое мигрантов избили случайно задевшего их москвича (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 12:36
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   метро   мигранты   полиция   потасовка   
4447
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Причем один из нападавших работает в охране подземки. Но это недоразумение скоро исправят.

В московском метро двое приезжих сломали нос 30-летнему москвичу только за то, что торопясь на работу, тот случайно задел одного из них плечом.


Инцидент произошел днем 16 сентября на станции "Юго-Восточная". После того, как молодой человек столкнулся с гастарбайтером на эскалаторе, тот сделал ему замечание. Но москвич был в наушниках и никак не отреагировал на претензии "оскорбленного" мигранта. Тогда мужчина нагнал обидчика и пнул ногой в спину.


Уже у турникетов произошла стычка, в которой принимал участие второй гость столицы, работавший в подземке охранником. На кадрах с камер наблюдения видно, что сотрудник ЧОП держит молодого человека, пока "земляк" наносит тому удары кулаком по лицу. Москвичу пришлось искать спасение в комнате сотрудников службы безопасности.

Приехавшие на вызов врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом носа. А прибывшие полицейские задержали мигрантов, которые, к слову, оказались друг с другом знакомы. Против подозреваемых 1979 и 1978 годов рождения возбудили уголовное дело по ст. 115 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчинам грозит до 4-х месяцев ареста. Из отдела полиции их отпустили под обязательство явиться по первому требованию.

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Метки: Москва   видео   метро   мигранты   полиция   потасовка   
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178
Трубадур 2 часа назад
ВОН ИЗ РОССИИ!!!!
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28k
gfjhtgfjhf 14 минут назад
С животными же нельзя в метро?
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3k
Brataxe 21 минуту назад
Очень по роже похож на ту мразоту из видео с социальным такси.
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16k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Ну этот в наушниках тоже хорош - толкнул и не извинился даже, это же так тяжело, наушники снимать
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795
Alex 38 минут назад
вроде русских в России еще пока большинство, но какое то это большинство выглядит беззащитным ,угнетенным ,бесправным ,трусливым стадом, без чувства плеча и один за всех и все за одного... Доколе так будет, Русичи ?
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7k
trak 39 минут назад
Опять шакалы напали на человека стайкой , зачем животных пустили в метро .
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9k
Andrey 55 минут назад
Это не сотрудник службы безопасности метрополитена. Форма не та. Да и устроиться туда мигранту.
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3k
Том Джоуд 59 минут назад
А кто-то еще ржал над США с их БЛМ-ом...
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3k
мемфрид Час назад
Отпустили??????? Ну пздц
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−121
aman Час назад
Гастарбайтер, мигрант. Это же граждане. Мы же в Казахстане не называем всех русских гастарбайтерами и мигрантами. Хотя пора бы уже
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760
MC Час назад
Ждем ролик с извинениями!!! Вот извинятся черножопые и вопрос решен.
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209
⛔ Александр ⛔ Час назад
Приезжий мигрант работает охранником на стратегическом объекте?
А потом удивляются терактам.
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−23
великий кормчий Час назад
можем повторить! (с)
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−23
великий кормчий Час назад
а в чем они не правы? Россия не для русских

Россия нуждается в притоке мигрантов, заявил президент Владимир Путин
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279
trancer001 2 часа назад
Отпустили?? Надо было опустить перед этими, этих петушков
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760
MC 2 часа назад
Все это уже не удивляет. Дискриминация русских в России, это уже стало нормой.
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212
Neitron MC 39 минут назад
И кто же это позволяет? Ой, ой, ой. Уж не любимый ли, и несменяемый гарант?
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35k
Alex 2 часа назад
Вот как берут таких обезьян в охрану метрополитена? На роже написано что тупой.
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3k
Иван 2 часа назад
Скоро чурок без гражданства будут в миграционную службу набирать на работу такими темпами.
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8k
Шамсуддин 2 часа назад
видимо человек который их задел сделал это специально
если бы я был русским живущим в России, после таких постов не только бы задел но и стукнул бы.
Во всём виноваты те кто нам преподносит всё это как им выгодно.
Эти посты пораждают ненависть друг к другу.
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260
Кирилл Башков 2 часа назад
Судя по описанию, москвич толкнул человека и не извинился. И наушники тут не при чем. Плохо родители воспитали. И тут не при чем цвет волос и происхождение. В душе каждый хотел бы пнуть такого хама.
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155
Andiks 2 часа назад
Арест арестом, а выгонят ли это отродье?
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