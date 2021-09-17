В столичном метро двое мигрантов избили случайно задевшего их москвича

Причем один из нападавших работает в охране подземки. Но это недоразумение скоро исправят.
В московском метро двое приезжих сломали нос 30-летнему москвичу только за то, что торопясь на работу, тот случайно задел одного из них плечом.
Инцидент произошел днем 16 сентября на станции "Юго-Восточная". После того, как молодой человек столкнулся с гастарбайтером на эскалаторе, тот сделал ему замечание. Но москвич был в наушниках и никак не отреагировал на претензии "оскорбленного" мигранта. Тогда мужчина нагнал обидчика и пнул ногой в спину.
Уже у турникетов произошла стычка, в которой принимал участие второй гость столицы, работавший в подземке охранником. На кадрах с камер наблюдения видно, что сотрудник ЧОП держит молодого человека, пока "земляк" наносит тому удары кулаком по лицу. Москвичу пришлось искать спасение в комнате сотрудников службы безопасности.
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Приехавшие на вызов врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом носа. А прибывшие полицейские задержали мигрантов, которые, к слову, оказались друг с другом знакомы. Против подозреваемых 1979 и 1978 годов рождения возбудили уголовное дело по ст. 115 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчинам грозит до 4-х месяцев ареста. Из отдела полиции их отпустили под обязательство явиться по первому требованию.
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А потом удивляются терактам.
Россия нуждается в притоке мигрантов, заявил президент Владимир Путин
если бы я был русским живущим в России, после таких постов не только бы задел но и стукнул бы.
Во всём виноваты те кто нам преподносит всё это как им выгодно.
Эти посты пораждают ненависть друг к другу.