В столичном метро двое мигрантов избили случайно задевшего их москвича

В московском метро двое приезжих сломали нос 30-летнему москвичу только за то, что торопясь на работу, тот случайно задел одного из них плечом.





Инцидент произошел днем 16 сентября на станции "Юго-Восточная". После того, как молодой человек столкнулся с гастарбайтером на эскалаторе, тот сделал ему замечание. Но москвич был в наушниках и никак не отреагировал на претензии "оскорбленного" мигранта. Тогда мужчина нагнал обидчика и пнул ногой в спину.





Уже у турникетов произошла стычка, в которой принимал участие второй гость столицы, работавший в подземке охранником. На кадрах с камер наблюдения видно, что сотрудник ЧОП держит молодого человека, пока "земляк" наносит тому удары кулаком по лицу. Москвичу пришлось искать спасение в комнате сотрудников службы безопасности.