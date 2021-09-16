Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он?

Один среди маршалов.
Высший военный орден СССР "Победа" получали сплошь маршалы Советского Союза. Но только один советский кавалер получил эту драгоценную награду в звании генерала. Кто же он и как мог её заслужить?
Его звали Алексей Иннокентьевич Антонов. Родился Алексей Антонов 27 сентября 1896 года в Гродно. Будущий советский генерал был сыном царского офицера. Но продолжить дело отца у Алексея Иннокентьевича не получилось по причине болезненности. Тем не менее, в 1916 году Антонова призвали на фронт Первой Мировой. Воевал прапорщик Антонов храбро, даже заслужил орден Святой Анны. После тяжелого ранения зимой 1917 года отправлен в запас. В Петроград, где тогда бурлил котел революции.
Его звали Алексей Иннокентьевич Антонов. Родился Алексей Антонов 27 сентября 1896 года в Гродно. Будущий советский генерал был сыном царского офицера. Но продолжить дело отца у Алексея Иннокентьевича не получилось по причине болезненности. Тем не менее, в 1916 году Антонова призвали на фронт Первой Мировой. Воевал прапорщик Антонов храбро, даже заслужил орден Святой Анны. После тяжелого ранения зимой 1917 года отправлен в запас. В Петроград, где тогда бурлил котел революции.
Становление большого специалиста.
В РККА Антонова призвали в апреле 1919 года. Служил помощником начальника штаба 15-й дивизии. Дивизия Антонова триумфально прошла по Югу России. Алексей Иннокентьевич блестяще спланировал операцию по форсированию озера Сиваш - одну из известнейших операций Гражданской войны. Именно тогда "родился" гениальный штабист Алексей Антонов. В период Гражданской войны Антонов зарекомендовал себя "военным интеллигентом" - человеком отличной штабной организации. Этой стезе он и посвятит всю оставшуюся жизнь.
В 1928 году Алексей Антонов поступил в военную академию имени Фрунзе. После её окончания несколько лет проработал в штабах дивизий в Белоруссии и Украине. В 1936 году полковник Антонов стал одним из первых слушателей Академии Генштаба РККА. Вместе с ним, кстати говоря, учились такие известные военачальники, как Василевский, Баграмян, Говоров, Ватутин. С повышением квалификации приходили к Антонову и повышения по службе. Перед самым началом Великой Отечественной Алексей Иннокентьевич вошел в штаб Киевского военного округа.
Срыв блицкрига.
С началом Великой Отечественной одним из самых незащищенных фронтов оказался Южный фронт. Фашисты стремительно продвигались вглубь советской территории. Ситуация была действительно катастрофической. Возглавив штаб Южного фронта, Алексей Антонов продумал очень значимую операцию. В ходе Ростовской наступательной операции (ноябрь 1941 года) Красная Армия отбросила немцев от Ростова-на-Дону и одержала крупномасштабную победу. Советские войска провели одно из первых больших контрнаступлений. Наряду с битвой под Москвой, Ростовская наступательная операция окончательно похоронила план "Барбаросса". Блестяще организовавший её Алексей Антонов не остался незамеченным.
По личной просьбе генерала Василевского, Антонова перевели в Москву. Генерал Антонов был назначен начальником оперативного управления Генштаба. Это управление фактически было "мозгом" Генерального штаба. До генерала начальники управления менялись 7 раз. Но Антонов не только устоял на этой должности, но и блестяще организовал работу всего Генштаба. Алексей Иннокентьевич умел добиваться правды. Военачальники зачастую немногословно рапортовали о поражениях. Антонов добился от фронта полной информирования о состоянии войск. Честность и скрупулезность генерала очень нравилась Сталину. Как штабной специалист Антонов сильно вырос в глазах "отца народов".
Автор главных операций.
Гениальным решением Антонова в Генеральном Штабе стало планирование Курской битвы в 1943 году. Измотав немцев на подготовленных рубежах обороны, советские войска стремительно перешли в наступление. Член военного совета Воронежского фронта Хрущёв настаивал сразу нанести упреждающий удар по немцам. Но Антонов, отстоявший свою стратегию перед Сталиным, оказался прав. Именно Алексей Иннокентьевич в 1944 году убедил вождя сделать ставку на "Белорусский балкон". И это идея превратилась в одну из крупнейших операций в истории человечества - операцию "Багратион".
Ни один из 10 "сталинских ударов" не обходился без четкой планировки генерала Антонова. Педантичный, скрупулезный штабист планировал всё до мелочей. Но даже когда его планы нарушались, операции всё равно приводили к Победе. Так было и с Висло-Одерской операцией, которую пришлось форсировать на месяц по просьбе союзников. Так было и с Берлинской операцией, где было стратегически важно опередить наших союзников.
Ни одно крупное сражение Красной Армии не обходилось без внимания Сталина, как и без внимания генерала Антонова. Военные историки привели интересную статистику. В период 1943-1945 генерал Антонов был у Сталина 283 раза. Это больше, чем все командующими всеми фронтами за всё время войны вместе взятые.
Работал до последних дней.
4 июня 1945 года Алексею Иннокентьевичу Антонову был вручен орден "Победа" - высший военный орден СССР. Он стал единственным советским военачальником, который не был маршалом ни в момент награждения, ни после. Чтобы быть выдающимся военачальником, Антонову хватало и генеральских погон. Незаметная, на первый взгляд, роль Антонова продолжилась и после войны.
Он до 1954 года служил командующим Закавказским военным округом. В 1955 году страны Восточной Европы объединили военный потенциал Варшавским договором. И заслуженный штабист генерал Антонов возглавил штаб вооруженных сил ОВД в Москве. На этой должности он пробудет до самой смерти. 18 июня 1962 года Алексея Иннокентьевича Антонова не стало в возрасте 65 лет.
Роль Алексея Иннокентьевича в подготовке важнейших операций Великой Отечественной невозможно оценить. Тем не менее, у генерала Антонова не было богатств, маршальского звания и даже звезды Героя. Лишь орден "Победа" - скромное признание заслуг этого выдающегося человека.
Источник:
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