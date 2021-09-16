Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он?

Его звали Алексей Иннокентьевич Антонов. Родился Алексей Антонов 27 сентября 1896 года в Гродно. Будущий советский генерал был сыном царского офицера. Но продолжить дело отца у Алексея Иннокентьевича не получилось по причине болезненности. Тем не менее, в 1916 году Антонова призвали на фронт Первой Мировой. Воевал прапорщик Антонов храбро, даже заслужил орден Святой Анны. После тяжелого ранения зимой 1917 года отправлен в запас. В Петроград, где тогда бурлил котел революции.





Становление большого специалиста.

В РККА Антонова призвали в апреле 1919 года. Служил помощником начальника штаба 15-й дивизии. Дивизия Антонова триумфально прошла по Югу России. Алексей Иннокентьевич блестяще спланировал операцию по форсированию озера Сиваш - одну из известнейших операций Гражданской войны. Именно тогда "родился" гениальный штабист Алексей Антонов. В период Гражданской войны Антонов зарекомендовал себя "военным интеллигентом" - человеком отличной штабной организации. Этой стезе он и посвятит всю оставшуюся жизнь.