1991 год. Фестиваль "Монстры рока" - тушинское побоище

А, главное, не было опыта. Вход на фестиваль был свободным. Соответственно, кроме любителей рока со всего Союза, в Тушино на «халяву» заявились все гопники Москвы и Подмосковья. «Люберам» в клетчатых штанах рок-музыка была «по барабану», зато похулиганить, попить водяры, потискать девчонок и набить морды ненавистным «металюгам» они завсегда были рады.

По мнению организаторов «свободный вход» на фестиваль означал отсутствие любых кордонов и элементарной проверки. А потому спиртное проносили свободно – в канистрах, в бидонах, а, главное, в бутылках. Бутылки в те времена были все стеклянными. Продажу спиртного в районе проведения фестиваля, как делается сегодня, не прикрыли.

Народ на Тушинское поле начал прибывать накануне. Молодые ребята приезжали со всех концов страны. Электрички были забиты до отказа. Никаких условий для ночевки не было, поэтому самые предусмотрительные захватили палатки, но большинство ночевало около разведенных костров. Естественно, пили. Молодые люди, девчонки и пацаны, преимущественно от 15 до 20 лет, оказались без присмотра родителей. Ну, как им не выпить и вместе не потусоваться? Нормальное явление. Выпивали тогда, пьют сейчас, через десять-двадцать лет, наверное, тоже будут. Был бы я там, тоже бы выпил. Тем более, что конец сентября в Подмосковье – не самое теплое время.

Не было опыта и у милиции. Вначале власти думали, что фестиваль будет незначительным и соберет небольшое количество народа. Но когда увидели, какая толпа собирается, срочным порядком перебросили всех свободных силовиков, оказавшихся под рукой – милицию, ОМОН, солдат ВВ, курсантов милицейских школ и военных училищ, даже каких-то спецназовцев и морских пехотинцев. Всего 11 тысяч человек. По сути, капля в миллионном море пьяных молодых людей. Тем более, что единого центра и координации они не имели и действовали вразброд.