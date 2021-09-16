1991 год. Фестиваль "Монстры рока" - тушинское побоище

Это был один из первых рок-фестивалей в Советском Союзе. А самым первым стал «Фестиваль мира» 28 августа 1989 года, проведенный в Лужниках по инициативе Стаса Намина. И хотя фестиваль 1989 года был очень мощным, и на него приехали такие известные тогда группы и исполнители как Bon Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Scorpions, Cinderella, Skid Row, Gorky Park, но он прошел для Союза как-то незаметно.
То ли он нём поздно объявили, то ли билеты были платными, но посетили его за два дня всего 120 тысяч человек. Пишу «всего», потому что на фестиваль «Монстры рока» за один день пришло по разным оценкам от 600 тысяч до миллиона человек. Это было самое масштабное молодежное мероприятие в Союзе. Первое и, пожалуй, единственное. Организаторы, власти, милиция попросту не были готовы к нему. Как вспоминал позже главный организатор Борис Зосимов, всё делалось по стародавнему русскому обычаю – в последний момент и «на авось»
Можно сказать, что повезло – как раз прошел августовский путч, шла «война законов» между новыми и старыми чиновниками, Союз разваливался, из власть держащих никому не было дела до какого-то фестиваля рок-музыки. Пусть пройдет, глядишь, народ хоть немного отвлечется от политики. Зосимов, уговорил Юрия Никулина провести его к тогдашнему московскому владыке Юрию Лужкову. Тот рассмеялся им в лицо: «У вас сто калек будет на концерте». Ой, ошибался Юрий Михайлович, как ошибались и все политиканы, выросшие на песнях Клавдии Шульженко и Иосифа Кобзона.
Не было ничего – ни передвижных туалетов, ни бытовых трейлеров для музыкантов. Простой, но такой примечательный для тех времен пример: чтобы установить сцену, пришлось в воинской части за водку выменивать молотки и гвозди.
А, главное, не было опыта. Вход на фестиваль был свободным. Соответственно, кроме любителей рока со всего Союза, в Тушино на «халяву» заявились все гопники Москвы и Подмосковья. «Люберам» в клетчатых штанах рок-музыка была «по барабану», зато похулиганить, попить водяры, потискать девчонок и набить морды ненавистным «металюгам» они завсегда были рады.
По мнению организаторов «свободный вход» на фестиваль означал отсутствие любых кордонов и элементарной проверки. А потому спиртное проносили свободно – в канистрах, в бидонах, а, главное, в бутылках. Бутылки в те времена были все стеклянными. Продажу спиртного в районе проведения фестиваля, как делается сегодня, не прикрыли.
Народ на Тушинское поле начал прибывать накануне. Молодые ребята приезжали со всех концов страны. Электрички были забиты до отказа. Никаких условий для ночевки не было, поэтому самые предусмотрительные захватили палатки, но большинство ночевало около разведенных костров. Естественно, пили. Молодые люди, девчонки и пацаны, преимущественно от 15 до 20 лет, оказались без присмотра родителей. Ну, как им не выпить и вместе не потусоваться? Нормальное явление. Выпивали тогда, пьют сейчас, через десять-двадцать лет, наверное, тоже будут. Был бы я там, тоже бы выпил. Тем более, что конец сентября в Подмосковье – не самое теплое время.
Не было опыта и у милиции. Вначале власти думали, что фестиваль будет незначительным и соберет небольшое количество народа. Но когда увидели, какая толпа собирается, срочным порядком перебросили всех свободных силовиков, оказавшихся под рукой – милицию, ОМОН, солдат ВВ, курсантов милицейских школ и военных училищ, даже каких-то спецназовцев и морских пехотинцев. Всего 11 тысяч человек. По сути, капля в миллионном море пьяных молодых людей. Тем более, что единого центра и координации они не имели и действовали вразброд.
А народ всё прибывал и прибывал. Только тогда милицейское начальство сообразило разбить людское море на сектора. Причем «делило» в агрессивной силовой манере, используя дубинки и выхватывая из толпы наиболее агрессивных фанатов. Естественно, в силовиков полетели бутылки, начались драки. Милиция в срочном порядке затребовала подмогу и надлежащую амуницию – каски, щиты, бронежилеты. Прилетели вертолеты. В общем, опомнились в самый последний момент.
Из-за всех этих неурядиц концерт начался на 2-3 часа позже запланированного. Организаторы сразу по незнанию допустили ошибку – в качестве «разогрева» выпустили тогда малоизвестную в Союзе, трэш-метал группу «Pantera». А ведь «пантеры» играли жестче, чем даже прославленная Metallica. Под их музыку начался жёсткий и агрессивный «слэм». Молодежь не просто «разогрелась», а буквально вошла в транс. Толпа рванулась к сцене, задние ряды напирали на передние, а те, волей неволей, на оцепление. ВВ-шники, молодые солдаты-срочники, пустили в ход дубинки. Началось настоящее «месиво». Даже «безжалостные пантеры» испугались и потребовали от организаторов прекратить беспорядки. На сцену выходили Борис Зосимов и Стас Намин, требовали, чтобы народ перестал буянить, а иначе будут слушать «Ласковый май». Удивительно, но угроза подействовала – народ угомонился, хотя и ненадолго. Вскоре Тушинское попоище-побоище продолжилось.
Рассказы очевидцев разноречивы и зачастую полностью не совпадают. Что вполне естественно – огромное поле, огромная толпа людей с разными оценками происходившего и, соответственно, разное отношение к событиям. Кто-то уверен, что беспорядки были спровоцированы слишком агрессивными действиями силовиков. «Космонавты-омоновцы» буквально вламывались в толпу и дубинками месили всех подряд. Несколько милиционеров грубо скинули девчонку с парнем с технической вышки и сами уселись смотреть концерт. Разъяренная толпа закидала их стеклотарой.
Другие считают, что, наоборот, милиция действовало адекватно, зря никого не била, даже были случаи, что защищали девчонок от пьяных гопников, от которых и были все неприятности и беспорядки – те швыряли взрывпакеты и бутылки, лезли в драки с солдатами и рокерами.
Третьи вообще ничего не видели и, несмотря на оглушительный звук, ничего не слышали – мешал шум летавших вертолетов. Помнят лишь грязь по колено и пьяных пацанов, ссущих в толпе. Что поделаешь, сколько людей, столько и мнений.
Несмотря на негатив, все помнят этот день, неизгладимо запечатлевшийся в памяти. Причем помнят в основном восторг и драйв. Судя по всему, фестиваль «Монстры рока» был счастливым и удачным, ведь самое удивительное, что в огромной пьяной давке никто не погиб. Всего за медицинской помощью обратилось 76 человек, 53 из них были госпитализированы, в их числе 16 сотрудников милиции и военнослужащих. Для такого массового мероприятия это нереально маленькие цифры. К примеру, на предыдущем фестивале «Monsters of Rock» в Англии, на котором было гораздо меньше народа, насмерть задавили двух человек.
Что касается популярной в те года «Металлики», то концерт на Тушинском поле музыканты считают самым лучшим в истории группы. АС/DC выступали последними. И хотя большинство зрителей уже смертельно устали, австралийцы «зарядили» толпу еще на два часа. Фестиваль завершился залпом из 20 пушек, установленных по периметру сцены.
Сразу после этого блюстители порядка стали жестко гнать толпу к выходу, что привело к ещё более сильной давке и потасовкам.
С легкой руки СМИ фестиваль в Тушино сразу получил название «тушинское попоище». Естественно, мероприятия такого рода сразу же запретили. Власти сделали соответствующие выводы: в близлежащих районах заранее ограничивать продажу алкоголя, делить зрителей на сектора, контролировать вход на мероприятие, запрещать пронос спиртного, напитки разрешать только в пластмассовой таре. Зато само поле Тушинского аэродрома было признано самым удобным для массовых мероприятий с большим скоплением людей.
Источник:
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Ну а сами группы и музыка, конечно, были чем-то невообразимым, это одно из самых ярких впечатлений в жизни.
Автор, нахрен ты лезешь в то, в чем ноль?