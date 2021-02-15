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Девушки-красавицы из лихих 90-х

Девушки-красавицы из лихих 90-х (16 фото)

Автор:
15 февраля 2021 13:08
Сообщество : СССР
Метки: 90-е   девушки   интересно   лихие 90   прошлое   фото   
1736
16
И вроде бы прошло всего 30 лет, а столько всего произошло за это время! Мы собрали фото из личных архивов пользователей, которые поделились кадрами из непростого, но прекрасного времени. Юность и молодость многих девушек-красавиц выпали именно на это время!
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Метки: 90-е   девушки   интересно   лихие 90   прошлое   фото   
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3  комментария
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3k
Тамара 36 минут назад
Красивая девочка.
И вне времени.
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Rihovich Полминуты назад
Вот что мы потеряли - открытые взгляды, натуральная мимика, естественные пропорции. Неужели безвозвратно?
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