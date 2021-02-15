Девушки-красавицы из лихих 90-х

И вроде бы прошло всего 30 лет, а столько всего произошло за это время! Мы собрали фото из личных архивов пользователей, которые поделились кадрами из непростого, но прекрасного времени. Юность и молодость многих девушек-красавиц выпали именно на это время!

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1. По хэштегу #мои90е пользователи публикуют кадры из недавнего прошлого 0 Источник:

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2. Стиль одежды и причесок сразу уносит нас в атмосферу 90-х 0 Источник:

3. Это время ни с чем не спутаешь 0 Источник:

4. Тогда в моду вошли мини-юбки, обтягивающие лосины - и блондинки 0 Источник:

5. Перед вами девушки молодые, яркие, не подозревающие, что ждет впереди 0 Источник:

6. Безумные принты, кожаные плащи в пол, черные узкие очки - напоминает чем-то современную моду 0 Источник:

7. Похожие интерьеры были во многих квартирах 0 Источник:

8. Кадр 25-летней давности 0 Источник:

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10. Таким улыбкам и в Голливуде позавидуют 0 Источник:

11. Знаменитые челки, которые были писком моды 0 Источник:

12. Красные и бардовые помады заняли почетное место любимчиков у девушек 0 Источник:

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14. А какие модные веяния 90-х на девушках смотрелись лучше всего? 0 Источник: