Девушки-красавицы из лихих 90-х

И вроде бы прошло всего 30 лет, а столько всего произошло за это время! Мы собрали фото из личных архивов пользователей, которые поделились кадрами из непростого, но прекрасного времени. Юность и молодость многих девушек-красавиц выпали именно на это время!
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6. Безумные принты, кожаные плащи в пол, черные узкие очки - напоминает чем-то современную моду
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