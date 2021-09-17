Как существовать на 15 000 рублей в месяц: пособие по экстремальному выживанию

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Если вы пользуетесь хоть одним из советов данной подборки, то у меня для вас плохие новости... Рокфеллером вам не стать уже никогда.
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- Зачем?
- Ну как, это же экономия какая за месяц!
- Давай тогда пить бросим!
- И куда тебе столько денег?
Дальше придумывайте, вспоминайте....и рассказывайте)))
БЛОК, Карл????