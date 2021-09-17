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Как существовать на 15 000 рублей в месяц: пособие по экстремальному выживанию

Как существовать на 15 000 рублей в месяц: пособие по экстремальному выживанию (16 фото)

Автор:
17 сентября 2021 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бюджетно   вестник нищеброда   подборка   прикол   экономия   
4193
16

Если вы пользуетесь хоть одним из советов данной подборки, то у меня для вас плохие новости... Рокфеллером вам не стать уже никогда.

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Метки: Юмор   бюджетно   вестник нищеброда   подборка   прикол   экономия   
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635
Mowgley 2 часа назад
Автор, ты про чай забыл

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2k
VPJ 11 минут назад
Анекдоты о экономии были...Вижу нет первый: "- А давай курить бросим!
- Зачем?
- Ну как, это же экономия какая за месяц!
- Давай тогда пить бросим!
- И куда тебе столько денег?

Дальше придумывайте, вспоминайте....и рассказывайте)))
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4k
Станислав 21 минуту назад
Кто знает, по чём апартаменты с красными шторками? =)
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35k
Игорь 38 минут назад
Покажи тот магазин, где большие пуговицы за 22р! У нас 120р - минимум. А если пришить на брюки, то под ремнём не видно, а на спецовке для "под машину залезть" вообще пофиг.
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6k
dikijjim 46 минут назад
а еще если ты не мытый и воняешь,можно сослаться на псину.
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3k
Бакар Час назад
Старые ботинки прослужат гораздо дольше, если не покупать новые.
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34
Киса Кацман 2 часа назад
"Избавиться от вшей и блок" (с)
БЛОК, Карл????
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39k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
симпатичная какая мулаточка)
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10k
Kostick 2 часа назад
ну а что, по второму назначению - мочалка, сразу с мылом. э-экономия))
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