Если бы бабка узнала, как мы сэкономили на похоронах, она бы перевернулась в канаве: всё о доставке

Есть миллион разных способов экономии. Жаль, что в большинстве случаев попытка сэкономить оканчивается весьма печально, а в других случаях всё выглядит очень курьёзно.

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