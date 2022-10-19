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Если бы бабка узнала, как мы сэкономили на похоронах, она бы перевернулась в канаве: всё о доставке

Если бы бабка узнала, как мы сэкономили на похоронах, она бы перевернулась в канаве: всё о доставке

Автор:
19 октября 2022 20:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   багаж   багажник   доставка   подборка   транспорт   экономия   
1275
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Есть миллион разных способов экономии. Жаль, что в большинстве случаев попытка сэкономить оканчивается весьма печально, а в других случаях всё выглядит очень курьёзно.
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Источник:

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Метки: Юмор   багаж   багажник   доставка   подборка   транспорт   экономия   
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2  комментария
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Роман 9 минут назад
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А на крыше багажник, для красоты?
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