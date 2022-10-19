Если бы бабка узнала, как мы сэкономили на похоронах, она бы перевернулась в канаве: всё о доставке

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Есть миллион разных способов экономии. Жаль, что в большинстве случаев попытка сэкономить оканчивается весьма печально, а в других случаях всё выглядит очень курьёзно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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