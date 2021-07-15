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Тотальненько: жадность, перешедшая на новый уровень

Тотальненько: жадность, перешедшая на новый уровень (15 фото)

Автор:
15 июля 2021 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безумие   жадность   подборка   прикол   экономия   
2390
15

Экономить можно абсолютно на всём: от зубной пасты до грузоперевозок. Кстати, некоторые советы из этой подборки вполне себе действенны.

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Метки: Юмор   безумие   жадность   подборка   прикол   экономия   
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11k
Eltiftel 2 часа назад
да что вы знаете о жадности?
В прошлом году брус брал 9800 за куб, в этом 22 000...
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16k
RDen 9 минут назад
переписку про самокат не понял...
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