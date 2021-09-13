Как бы люди ни старались убедить котов в том, что вообще-то питомцы в доме не главные, многие коты всё же уверены, что именно они здесь хозяева. Это только на вид котики такие милые и пушистые, на деле же они часто становятся маленькими тиранами, которые до последнего будут требовать внимания, самого удобного места, вкусного лакомства и всеобщего повиновения. Давайте посмотрим, кто же здесь настоящий хозяин!

Когда хочешь немного вздремнуть, но нет