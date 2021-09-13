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Сообщество Без кота и жизнь не та 963 поста • 391 подписчик подписаться
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15 котов, которые давно дали понять владельцам, кто в&nbsp;доме хозяин

15 котов, которые давно дали понять владельцам, кто в доме хозяин (16 фото)

Автор:
13 сентября 2021 08:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   коты   подборка   прикол   хозяин   
991
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Подборка фотографий кошек и котов, которые своими шалостями показали хозяевами и другим питомцам, кто в доме хозяин.

Как бы люди ни старались убедить котов в том, что вообще-то питомцы в доме не главные, многие коты всё же уверены, что именно они здесь хозяева. Это только на вид котики такие милые и пушистые, на деле же они часто становятся маленькими тиранами, которые до последнего будут требовать внимания, самого удобного места, вкусного лакомства и всеобщего повиновения. Давайте посмотрим, кто же здесь настоящий хозяин!

Когда хочешь немного вздремнуть, но нет

×

Уходи, человек, теперь моя очередь играть

Наш кот не устаёт напоминать, кто здесь босс

Я просто хотела с ними сфотографироваться…

Да, это лучшее место, чтобы посидеть

И вообще, тебе надо есть меньше булок!

Разбудила кота, пока перекладывала ноги. Его лицо

Быстрее, бери меня на ручки!

А, ну ладно, зубы можно и не чистить

Каждый раз, когда я пытаюсь уехать…

Каждое утро наш кот ложится вот так и блокирует дверь

Он отодвигается, только если угостить его чем-нибудь вкусным.

Логичное и понятное распределение мебели в нашем доме

 

Жена говорит, наша кошка избалована. Не понимаю, о чём она

 

У кота диван появился раньше, чем у нас

Иногда мне кажется, что они явно что-то против меня замышляют

Требовательно мяукала, пока я не включила одеяло с подогревом. А потом заняла моё место

Да, порой котики бывают крайне наглыми и беспардонными. Что нисколько не уменьшает нашу к ним любовь!

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Метки: Юмор   коты   подборка   прикол   хозяин   
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