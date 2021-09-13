Подборка фотографий кошек и котов, которые своими шалостями показали хозяевами и другим питомцам, кто в доме хозяин.
Как бы люди ни старались убедить котов в том, что вообще-то питомцы в доме не главные, многие коты всё же уверены, что именно они здесь хозяева. Это только на вид котики такие милые и пушистые, на деле же они часто становятся маленькими тиранами, которые до последнего будут требовать внимания, самого удобного места, вкусного лакомства и всеобщего повиновения. Давайте посмотрим, кто же здесь настоящий хозяин!
Когда хочешь немного вздремнуть, но нет
Уходи, человек, теперь моя очередь играть
Наш кот не устаёт напоминать, кто здесь босс
Я просто хотела с ними сфотографироваться…
Да, это лучшее место, чтобы посидеть
И вообще, тебе надо есть меньше булок!
Разбудила кота, пока перекладывала ноги. Его лицо
Быстрее, бери меня на ручки!
А, ну ладно, зубы можно и не чистить
Каждый раз, когда я пытаюсь уехать…
Каждое утро наш кот ложится вот так и блокирует дверь
Иногда мне кажется, что они явно что-то против меня замышляют
Требовательно мяукала, пока я не включила одеяло с подогревом. А потом заняла моё место
Да, порой котики бывают крайне наглыми и беспардонными. Что нисколько не уменьшает нашу к ним любовь!
Источник:
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