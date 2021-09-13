Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях

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Отборные шутки о том, чем занимаются все взрослые (и не очень) дяденьки и тётеньки. К сожалению, с годами свидания становятся всё скучнее и больше походят на собеседования.
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