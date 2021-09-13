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Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях

Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях (17 фото)

Автор:
13 сентября 2021 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женщины и мужчины   отношения   подборка   прикол   свидание   
3996
17

Отборные шутки о том, чем занимаются все взрослые (и не очень) дяденьки и тётеньки. К сожалению, с годами свидания становятся всё скучнее и больше походят на собеседования.

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Метки: Юмор   женщины и мужчины   отношения   подборка   прикол   свидание   
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2  комментария
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Лимонадный Джо 53 минуты назад
А свидания кому за 50+... Тут уже разговоры о болезнях,докторах и дачах. Очень романтично.
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