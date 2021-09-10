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Самый смешной пост об увольнениях

Самый смешной пост об увольнениях (18 фото)

Автор:
10 сентября 2021 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   потеря работы   прикол   работа   увольнение   
4919
18

Одна спит, другой возбуждается при виде начальства... Третий устраивает игровой турнир на XBox с шефом. Этому посту очень не хватает мема с Владимиром Вольфовичем. Зато странных причин для увольнений ему вполне хватает!

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Метки: Юмор   подборка   потеря работы   прикол   работа   увольнение   
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13  комментариев
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39k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
то есть в гомосексуальном ему все таки было приятно?)
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1k
Василий 5 минут назад
20 лет назад, потыкал в смартфон?) кпк я бы еще понял, и то, у дяди Лени на заводе, кпк, сомнительно
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35k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну да, если его обязанность была связанна с работой в фотошопе, то гнать в шею надо эту криворучку.
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8k
Павел Тарасов Час назад
на моем компе эти две строчки написаны разной пастой, разнятся цвета. так что - фейк
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106
Бич Бичовский stabskapitan Час назад
У меня так же, цвета отличаются в первой и второй строчке, плюс еще написано сильно крупнее во второй. Так что можно было и распечатать конечно, и заполнить одинаково для правдоподобности, но автор фейка не очень заморачивался походу.
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439
Fisher1979 Павел Тарасов 8 минут назад
100% А разные, Н и Е. Текст снизу немного с одтенком синего.
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29k
ACU900 2 часа назад
Анекдот вспомнился.
Аглийский бизнесмен решил уволить секретаршу. Но так как он был истинным джентельменом, то и сделать это он решил по джентельменски. Вызывает он ее короче к себе и говорит:
-О, Мэри. Вы самый лучший и ответственный работник. Вы всегда очень хорошо выполняете свои обязанности. Вы так классно готовите кофе. У Вас с бумагами такой порядок что любо-дорого смотреть. Я вообще не знаю что я без Вас буду делать...Но с понедельника я попробую...
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10k
Karelian 2 часа назад
я помню эту шутку про патологоанатома.
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106
Бич Бичовский Karelian 58 минут назад
Этой шутке лет 20. Кого только не трахал это чудесный доктор за все это время)
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