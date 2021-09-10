Самый смешной пост об увольнениях

4919
18
Одна спит, другой возбуждается при виде начальства... Третий устраивает игровой турнир на XBox с шефом. Этому посту очень не хватает мема с Владимиром Вольфовичем. Зато странных причин для увольнений ему вполне хватает!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 18 случаев, когда идеальная картинка из соцсетей столкнулась с неидеальной реальностью
- Ну, здравствуй, осенняя хандра
- Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
- Находчивость: особенности людей с иным образом мышления
- Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез
Метки: Юмор подборка потеря работы прикол работа увольнение
100
Понравилось100
Новости партнёров
Аглийский бизнесмен решил уволить секретаршу. Но так как он был истинным джентельменом, то и сделать это он решил по джентельменски. Вызывает он ее короче к себе и говорит:
-О, Мэри. Вы самый лучший и ответственный работник. Вы всегда очень хорошо выполняете свои обязанности. Вы так классно готовите кофе. У Вас с бумагами такой порядок что любо-дорого смотреть. Я вообще не знаю что я без Вас буду делать...Но с понедельника я попробую...