Противостояние бреда: У Алишы появился достойный конкурент, Wildberries, твой выход

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Это сиреневый магазин хоть и не отличается упоротыми переводами, но бреда хватает вполне. Подборка сочнейшей годноты, наполненной чем-то неадекватным.
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