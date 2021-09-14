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Противостояние бреда: У Алишы появился достойный конкурент, Wildberries, твой выход

Противостояние бреда: У Алишы появился достойный конкурент, Wildberries, твой выход (18 фото)

Автор:
14 сентября 2021 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Wildberries   Юмор   интернет-магазины   подборка   прикол   торговля онлайн   
1301
18

Это сиреневый магазин хоть и не отличается упоротыми переводами, но бреда хватает вполне. Подборка сочнейшей годноты, наполненной чем-то неадекватным.

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Метки: Wildberries   Юмор   интернет-магазины   подборка   прикол   торговля онлайн   
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4  комментария
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16k
Maks Es 52 минуты назад
Наушники JBL за 2000 рублей? Серьезно? Ну, успехов...
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1k
Yus Полчаса назад
И при чем здесь оперативка? Указан объем SSD.
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