Такие соседи по комнате — это кара небес

Легко закрывать глаза на чужие привычки, если они никак не влияют на вашу жизнь.
Но, к сожалению, когда вы делите с кем-то жилплощадь, сделать это не получится — просто невозможно спрятаться от ужасающих выходок соседей по квартире! Иногда соседи не соблюдают элементарных правил чистоты, берут вещи без спроса или вообще делают что-то абсолютно необъяснимое. Вот несколько примеров несносного соседского поведения.
Думаете, соседка въехала только вчера? Прошло уже 2 месяца
Как мой сосед использует пасту
Кто-то так и не выкинул тыкву с Хэллоуина…
Он жил тут три года. Съехал и оставил мне вот это
Попросила соседей не пользоваться ничем острым, когда они берут мою посуду для готовки
Все сказали, что я зря волнуюсь. Для сравнения: посуда, которую сестра купила одновременно со мной.
Не знаю, что будет с моей соседкой, если она пройдёт лишних 4 метра и вынесет мусор нормально
После такого зрелища не спасёт никакая расслабляющая ванна
Эта курица «маринуется» уже почти неделю
Несколько месяцев пытаюсь убедить соседку, что корзину для белья лучше сюда не ставить
Даже надпись «это не для Роберта» не помогла
Соседка сказала, чтобы я перестала мыть её посуду
Я наивно подумала, что теперь она будет мыть её сама…
Соседка съехала, и под её кроватью обнаружилось гигантское прожжённое пятно. Ананас для понимания масштаба
Сосед использовал мою любимую водолазку вместо тряпки по время барбекю
Сосед оставил в духовке пластмассовый поднос и включил её. Приятного аппетита!
Наконец-то стало ясно, почему из его комнаты идёт такой неприятный запах
Краска для волос осталась не только в раковине, но и на моей зубной щётке, и на полу
У моего уже бывшего соседа был кот. Я поняла, почему их выгнали из прошлой квартиры
Теперь вы увидели, на что порой способны соседи. И надеемся, вам никогда не придётся с таким столкнуться!
Источник:
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