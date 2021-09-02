FISHKINET
Сообщество Юмор 12784 поста • 2704 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Такие соседи по комнате — это кара небес

Такие соседи по комнате — это кара небес (18 фото)

Автор:
02 сентября 2021 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: беспорядок   в мире   люди   подборка   соседи   ужас   фото   
1429
18

Легко закрывать глаза на чужие привычки, если они никак не влияют на вашу жизнь.

Но, к сожалению, когда вы делите с кем-то жилплощадь, сделать это не получится — просто невозможно спрятаться от ужасающих выходок соседей по квартире! Иногда соседи не соблюдают элементарных правил чистоты, берут вещи без спроса или вообще делают что-то абсолютно необъяснимое. Вот несколько примеров несносного соседского поведения.


Думаете, соседка въехала только вчера? Прошло уже 2 месяца

 



Как мой сосед использует пасту

×


Кто-то так и не выкинул тыкву с Хэллоуина…



Он жил тут три года. Съехал и оставил мне вот это



Попросила соседей не пользоваться ничем острым, когда они берут мою посуду для готовки


Все сказали, что я зря волнуюсь. Для сравнения: посуда, которую сестра купила одновременно со мной.


Не знаю, что будет с моей соседкой, если она пройдёт лишних 4 метра и вынесет мусор нормально



После такого зрелища не спасёт никакая расслабляющая ванна



Эта курица «маринуется» уже почти неделю



Несколько месяцев пытаюсь убедить соседку, что корзину для белья лучше сюда не ставить



Даже надпись «это не для Роберта» не помогла



Соседка сказала, чтобы я перестала мыть её посуду


Я наивно подумала, что теперь она будет мыть её сама…


Соседка съехала, и под её кроватью обнаружилось гигантское прожжённое пятно. Ананас для понимания масштаба



Сосед использовал мою любимую водолазку вместо тряпки по время барбекю



Сосед оставил в духовке пластмассовый поднос и включил её. Приятного аппетита!



Наконец-то стало ясно, почему из его комнаты идёт такой неприятный запах



Краска для волос осталась не только в раковине, но и на моей зубной щётке, и на полу



У моего уже бывшего соседа был кот. Я поняла, почему их выгнали из прошлой квартиры

Теперь вы увидели, на что порой способны соседи. И надеемся, вам никогда не придётся с таким столкнуться!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: беспорядок   в мире   люди   подборка   соседи   ужас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29
Шурман 2 часа назад
У них в Америке жилье снимают не оплачивая гарантию ? или в контракте не стоит пометка что любые повреждения и уборка квартиры входят в обязанности съёмщика . Мы сдаем вторую квартиру уже 12 лет и за это время поменялось примерно 7 человек и только одна дурочка молодая смогла что то плохое сделать , пример раздолбать унитаз , выломать дверной замок засунув ключ другой стороной ( я так и не понял как она это сделала и в каком состоянии была ) , переключатели поломала и так по мелочам , я ей потом счет выставил она говорит я так поняла что вы 2 месяца гаранта сняли и я еще должна ? я говорю правильно , итог оплатила все полностью и извинилась . Из +сов я сдал нормативы на сантехника , электрика и маляра :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year Забавные фото, которые получились случайно Забавные фото, которые получились случайно Порой люди коллекционируют очень странные вещи Порой люди коллекционируют очень странные вещи Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Когда не любишь своих соседей Когда не любишь своих соседей
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

420768



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Поясни за&nbsp;черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за фото с темнокожими
2
301
"Поясни за черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за...
20 прикольных нашивок на все случаи жизни
8
51
20 прикольных нашивок на все случаи жизни
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#Россия#интересное#Разное#актеры#позитив#прикольные#девушки
#Юмор#история#люди#фотографии#кино#1 сентября#школа#приколы#страна#новости
#интересно#СССР#подборка#прикол#ynews#забавно#картинки#сша#абсурд#путин

На что жалуетесь?

Вернуться