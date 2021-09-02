Такие соседи по комнате — это кара небес

Но, к сожалению, когда вы делите с кем-то жилплощадь, сделать это не получится — просто невозможно спрятаться от ужасающих выходок соседей по квартире! Иногда соседи не соблюдают элементарных правил чистоты, берут вещи без спроса или вообще делают что-то абсолютно необъяснимое. Вот несколько примеров несносного соседского поведения.

Думаете, соседка въехала только вчера? Прошло уже 2 месяца

Как мой сосед использует пасту