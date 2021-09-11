Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы

На экзаменах в ГИТИСе миниатюрная и несерьёзная с виду девушка удивила комиссию выбором репертуара — старательным басом она читала монолог Фамусова. Недежда
Румянцева всегда боялась застрять в амплуа травести, к которому так располагала внешность. Её актёрская карьера началась со сцены Центрального детского театра, а первые роли в кино были проходными и эксплуатировали «подростковый» образ — 10-летняя девочка в «Морском охотнике», мальчик в «Звёздном мальчике», ученица в «Весенних голосах». Однако благодаря таланту и невероятному упорству актриса смогла вырваться в характерные героини и стала любимицей миллионов зрителей...
Влюблённый паж
На главную роль в киноповести «Навстречу жизни» Румянцева согласилась сразу и даже слегка приврала, чтобы режиссёр не передумал. Она убедила всех, что умеет управлять моторной лодкой, а когда дошло до дела — тут же на ней перевернулась и с диагнозом «переохлаждение» попала в больницу. Режиссёр на отважную актрису за обман не обиделся — видел, с какой самоотдачей она готова работать. Вместе с ней должен был сниматься юный Игорь Клименков — паж из «Золушки», но юношу сняли из-за скандальной сцены ревности, которую он устроил прямо в студии. Он был по уши влюблён в Румянцеву, которая не отвечала ему взаимностью.
«Чаплин в юбке»
Первая ассоциация с именем Надежды Румянцевой — Тося Кислицина из комедии «Девчата». Режиссёр Юрий Чулюкин в то время был женат на «русской Бриджит Бардо» — Наталье Кустинской. Она выпрашивала для себя роль Тоси, серьёзно готовилась, упрощала внешность, но худсовет её все равно забраковал — слишком красивая. Чулюкин отстаивать кандидатуру жены не стал, а вот за Румянцеву вступился, и роль досталась именно ей. Актрисе было 30 лет, а Тосе — 18. Опять выручила внешность и кипучая энергия. У племянника Румянцева одолжила пальто и ушанку, придумала несколько задорных эпизодов и вообще расшевелила всю съёмочную группу. «Девчата» были популярны и за рубежом — в западной прессе Надежду Румянцева окрестили «Чаплиным в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной». Бойкую актрису приглашали в Голливуд, но она об этом даже не узнала — от её имени отправляли отказы: мол, слишком занята на съёмках.
Выбрала семью
Во ВГИКе Надежда Румянцева познакомилась с актёром Владимиром Шуруповым и вскоре вышла за него замуж. Брак был очень недолгим — после выпускного мужа отправляли по распределению в провинциальный театр, а уже узнаваемая и успешная Румянцева столицу покидать не захотела. В конце 60-х годов актриса вышла замуж второй раз. Её избранником стал работник Министерства внешней торговли Вилли Хштоян. Это был долгий и трогательный брак, ради которого Румянцева бросила кино на пике славы. Мужа часто отправляли в длительные командировки, и она ездила за ним по всем странам. Учила английский и французский, проводила время с дочерью Хштояна от первого брака, играла в теннис, налаживала контакты с жёнами послов, ходила на бесконечные приёмы. Она снималась только между командировками мужа и играла героинь второго плана, но об упущенных ролях никогда не жалела.
Уникальный голос
Надежда Румянцева много работала на телевидении — вела программу «Будильник», озвучивала фильмы и мультфильмы. Её голосом говорила Нина из «Кавказской пленницы», Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», мартышка из мультфильма «38 попугаев», Зита и Гита из одноимённого индийского фильма, Изаура из «Рабыни Изауры» и десятки других героинь.
Роковое ограбление
Карьера Надежды Румянцевой закончилась после трагического случая. В конце 90-х в квартиру ворвались грабители. Хштоян занимался боксом и сумел остановить одного бандита, а Румянцева бросилась на второго и получила несколько сильных ударов. После этого случая здоровье актрисы пошатнулось. Позже ситуация усугубилась падением с лестницы — она сильно ударилась головой. Выйдя из больницы, Румянцева перестала работать на озвучивании и снялась всего в трёх малозаметных фильмах. Её постоянно мучили головные боли, и на одном из обследований обнаружилась опухоль. Диагноз она приняла спокойно, уехала за город, выращивала цветы, занималась йогой и никогда не жаловалась, чтобы не огорчать мужа. Надежды Румянцевой не стало в 2008 году.
Источник:
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Помню в детстве очень ждала воскресный выпуск Будильника и если его вела Надежда Васильевна была очень счастлива. Разве можно забыть этот добрый голос?!
Светлая память, Великая Актриса!
Только мне 105.2 влепили и заочно пыжа дали
На моей же земле в моей стране в мой дом зашли черножопые группой лиц с оружием
Я был сложным ребенком, чересчур самостоятельным. Потом вырос... короче. убейте меня кто-нибудь, наконец...
PS За пост плюсанул, все же детство мое... хреновое было. но было... надо было сдохнуть всем еще в детстве, включая Надежду Румянцеву, тогда и вспоминать бы было некому и некого...
Детство закончилось, надеюсь, взрослая жизнь у вас счастливая.
Потери бы от этого для нормального человеческого общества была бы минимальной. ИМХО
А Румянцева была и останется в памяти народной как великая актриса...
Ага, видела ее в "Клан Сопрано". Играла какую-то эпизодическую роль в виде старую жирную бабищу без имени. При этом лексикон у ее персонажа - сплошной мат!! И ради того нужно было в Америку ехать?? Вы серьезно?? Ну-ну.
От твоего имени кто коменты пишет?
Кому будет приятно, когда от его имени будет идти переписка?
От своего слабо? Или никто тебе на ТВОЁ имя писать не станет.
Если и отвечаешь на чужие письма (ох.у.эть как этично), так хотя-бы не называйся чужим именем.
Удивительно что они с Рыбниковым были в диких контрах на съемках Девчат, наверное поэтому и получилось так правдоподобно.
=
от меня в части тоже скрыли что, вышел указ тех кто учится в ВУЗе демобилизовать из армии. Узнал я об этом уже когда полностью отслужил и вернулся домой, смотрю а пацаны-сокурсники, которые позже меня призвались уже давно дома.
З.Г.В. 90-92. Ютербог.
пс. А в это время путч\спас 19-августа, немцы объединились, и Федя (меркурий) умер в ноябре 91...
Кажется, Вам не стоит аппроксимирлвать личный опыт замужества на всех. Вам не повезло с мужем-кавказцев - повезёт другим.