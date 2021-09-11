Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы

Первая ассоциация с именем Надежды Румянцевой — Тося Кислицина из комедии «Девчата». Режиссёр Юрий Чулюкин в то время был женат на «русской Бриджит Бардо» — Наталье Кустинской. Она выпрашивала для себя роль Тоси, серьёзно готовилась, упрощала внешность, но худсовет её все равно забраковал — слишком красивая. Чулюкин отстаивать кандидатуру жены не стал, а вот за Румянцеву вступился, и роль досталась именно ей. Актрисе было 30 лет, а Тосе — 18. Опять выручила внешность и кипучая энергия. У племянника Румянцева одолжила пальто и ушанку, придумала несколько задорных эпизодов и вообще расшевелила всю съёмочную группу. «Девчата» были популярны и за рубежом — в западной прессе Надежду Румянцева окрестили «Чаплиным в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной». Бойкую актрису приглашали в Голливуд, но она об этом даже не узнала — от её имени отправляли отказы: мол, слишком занята на съёмках.

Выбрала семью