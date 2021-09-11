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Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы

Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы (6 фото)

Автор:
11 сентября 2021 09:09
Сообщество : Кино
Метки: Надежда Румянцева   актриса   карьера   кино   роль   фильм   
17381
6

На экзаменах в ГИТИСе миниатюрная и несерьёзная с виду девушка удивила комиссию выбором репертуара — старательным басом она читала монолог Фамусова. Недежда


Румянцева всегда боялась застрять в амплуа травести, к которому так располагала внешность. Её актёрская карьера началась со сцены Центрального детского театра, а первые роли в кино были проходными и эксплуатировали «подростковый» образ — 10-летняя девочка в «Морском охотнике», мальчик в «Звёздном мальчике», ученица в «Весенних голосах». Однако благодаря таланту и невероятному упорству актриса смогла вырваться в характерные героини и стала любимицей миллионов зрителей...


Влюблённый паж

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На главную роль в киноповести «Навстречу жизни» Румянцева согласилась сразу и даже слегка приврала, чтобы режиссёр не передумал. Она убедила всех, что умеет управлять моторной лодкой, а когда дошло до дела — тут же на ней перевернулась и с диагнозом «переохлаждение» попала в больницу. Режиссёр на отважную актрису за обман не обиделся — видел, с какой самоотдачей она готова работать. Вместе с ней должен был сниматься юный Игорь Клименков — паж из «Золушки», но юношу сняли из-за скандальной сцены ревности, которую он устроил прямо в студии. Он был по уши влюблён в Румянцеву, которая не отвечала ему взаимностью.


«Чаплин в юбке»

Первая ассоциация с именем Надежды Румянцевой — Тося Кислицина из комедии «Девчата». Режиссёр Юрий Чулюкин в то время был женат на «русской Бриджит Бардо» — Наталье Кустинской. Она выпрашивала для себя роль Тоси, серьёзно готовилась, упрощала внешность, но худсовет её все равно забраковал — слишком красивая. Чулюкин отстаивать кандидатуру жены не стал, а вот за Румянцеву вступился, и роль досталась именно ей. Актрисе было 30 лет, а Тосе — 18. Опять выручила внешность и кипучая энергия. У племянника Румянцева одолжила пальто и ушанку, придумала несколько задорных эпизодов и вообще расшевелила всю съёмочную группу. «Девчата» были популярны и за рубежом — в западной прессе Надежду Румянцева окрестили «Чаплиным в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной». Бойкую актрису приглашали в Голливуд, но она об этом даже не узнала — от её имени отправляли отказы: мол, слишком занята на съёмках.


Выбрала семью

Во ВГИКе Надежда Румянцева познакомилась с актёром Владимиром Шуруповым и вскоре вышла за него замуж. Брак был очень недолгим — после выпускного мужа отправляли по распределению в провинциальный театр, а уже узнаваемая и успешная Румянцева столицу покидать не захотела. В конце 60-х годов актриса вышла замуж второй раз. Её избранником стал работник Министерства внешней торговли Вилли Хштоян. Это был долгий и трогательный брак, ради которого Румянцева бросила кино на пике славы. Мужа часто отправляли в длительные командировки, и она ездила за ним по всем странам. Учила английский и французский, проводила время с дочерью Хштояна от первого брака, играла в теннис, налаживала контакты с жёнами послов, ходила на бесконечные приёмы. Она снималась только между командировками мужа и играла героинь второго плана, но об упущенных ролях никогда не жалела.


Уникальный голос

Надежда Румянцева много работала на телевидении — вела программу «Будильник», озвучивала фильмы и мультфильмы. Её голосом говорила Нина из «Кавказской пленницы», Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», мартышка из мультфильма «38 попугаев», Зита и Гита из одноимённого индийского фильма, Изаура из «Рабыни Изауры» и десятки других героинь.


Роковое ограбление

Карьера Надежды Румянцевой закончилась после трагического случая. В конце 90-х в квартиру ворвались грабители. Хштоян занимался боксом и сумел остановить одного бандита, а Румянцева бросилась на второго и получила несколько сильных ударов. После этого случая здоровье актрисы пошатнулось. Позже ситуация усугубилась падением с лестницы — она сильно ударилась головой. Выйдя из больницы, Румянцева перестала работать на озвучивании и снялась всего в трёх малозаметных фильмах. Её постоянно мучили головные боли, и на одном из обследований обнаружилась опухоль. Диагноз она приняла спокойно, уехала за город, выращивала цветы, занималась йогой и никогда не жаловалась, чтобы не огорчать мужа. Надежды Румянцевой не стало в 2008 году.

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Метки: Надежда Румянцева   актриса   карьера   кино   роль   фильм   
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57  комментариев
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27k
Slonyash 16 часов назад
Светлая память, замечательная актриса!
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−4
108k
Москвичка 5 часов назад
Дар божий.
Помню в детстве очень ждала воскресный выпуск Будильника и если его вела Надежда Васильевна была очень счастлива. Разве можно забыть этот добрый голос?!
Светлая память, Великая Актриса!
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−19
Александр Павловский 5 часов назад
Чрезвычайно красивая и талантливая девушка на все времена.
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1k
Павел 5 часов назад
Вот поэтому дома надо держать заряженный ствол. Сколько преступников и бандитов сейчас гнило бы в земле и не смогли бы совершить еще сколько преступлений.
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−3
Член в твоей попке Павел 3 часа назад
Ну я держал и сейчас держу
Только мне 105.2 влепили и заочно пыжа дали
На моей же земле в моей стране в мой дом зашли черножопые группой лиц с оружием
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−85
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−85
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11k
VM Varga 9 часов назад
ХЗ, я ее в детстве терпеть не мог... "Хозяйка будильника", ее так тогда называли. Ну не нравилась она мне никогда и "Будильник" я этот не любил и барышня эта выбешивала. И я думаю, я не один такой...
Я был сложным ребенком, чересчур самостоятельным. Потом вырос... короче. убейте меня кто-нибудь, наконец...
PS За пост плюсанул, все же детство мое... хреновое было. но было... надо было сдохнуть всем еще в детстве, включая Надежду Румянцеву, тогда и вспоминать бы было некому и некого...
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394
Олег VM Varga 9 часов назад
Да по Вам можно изучать такое понятие как мизантропия.
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−85
−2
Jeanine VM Varga 8 часов назад
У меня было хорошее детство, но я Надежду Румянцеву тоже не любила. И Будильник.
Детство закончилось, надеюсь, взрослая жизнь у вас счастливая.
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−72
Рой 10 часов назад
Не выпустили. А могла стать звездой в США!
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146k
anthrax 12 часов назад
...от её имени отправляли отказы...Правильно делали,такие бриллианты самим нужны.Румянцева-неповторимая,всегда дарила хорошее настроение.
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437
Alex 12 часов назад
Для меня Твин Пикс немыслим без её голоса за женских персонажей.
Удивительно что они с Рыбниковым были в диких контрах на съемках Девчат, наверное поэтому и получилось так правдоподобно.
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3k
Юра Гагарин 12 часов назад
Бойкую актрису приглашали в Голливуд, но она об этом даже не узнала от её имени отправляли отказы: мол, слишком занята на съёмках.
=
от меня в части тоже скрыли что, вышел указ тех кто учится в ВУЗе демобилизовать из армии. Узнал я об этом уже когда полностью отслужил и вернулся домой, смотрю а пацаны-сокурсники, которые позже меня призвались уже давно дома.
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373
Graf Otodrakula Юра Гагарин 10 часов назад
Не неси чушь. Все студенты после приказа в 89г. ушли домой сразу ! И я в том числе. А то скрыли от него..может без твоего ведома тебя и зеленые человечки похищали,сказочник ?
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221
Vadim Balabanov Юра Гагарин 8 часов назад
Бред какой-то. Во всех центральных газетах про это писали, а в "Красной звезде" было что-то типа мониторинга: сколько студентов отправили и.т.д. Сам попал под этот указ.
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1k
azuver 15 часов назад
Светлая память.Всегда нравилась.
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11k
кира 16 часов назад
Солнечный человечек с лучезарной улыбкой! У какой сволочи на нее рука поднялась?
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Hе шути с Пушкиным. 16 часов назад
Скажу без политеса. Cвязать свою жизнь с Kавказцем - это серьезное решение...

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2k
VikaR 17 часов назад
Люблю эту актрису
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