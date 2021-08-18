10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером которые провалились в прокате

Сегодня мы вспомним такого знаменитого голливудского персонажа как Арнольд Алоис Шварценеггер, и вспомним десяток фильмов с его участием, которые в прокате провалились.
Голливудские звезды популярны, любимы зрителями и получают просто огромное гонорары. Но это совсем не гарантия того, что приглашенная звезда "сделает кассу" фильма на раз-два. Бывают и кассовые провалы у фильмов, в которых играют голливудские знаменитости первой величины. Причем довольно часто такое бывает...
"Бегущий человек"
Зрители не очень высоко оценили эту адаптация - бюджет 27 000 000 долларов, собрал немногим более 38 000 000 долларов.
"Джуниор"
В 1994 году, голливудские режиссеры еще не понимали, что зрители хотят видеть Арнольда в "боевичках" и боевой фантастике, а не в комедиях. Ну и скажем честно, "Джуниор" не самая смешная комедия, которую мы видели...
Бюджет фильма 60 000 000 долларов, кассовые сборы немногим более 108 000 000 долларов.
"Бэтмен и Робин"
Фильм 1997 года "Бэтмен и Робин", можно смело считать наихудшим фильмом о похождениях Темного рыцаря на улицах Готэм-сити. Хотя студия и привлекла звездный актерский состав, а "Железный Арни" за роль Мистера Фриза получил 25 000 000 долларов, что в 25 раз больше (!!!) гонорара исполнителя главной роли Джорджа Клуни, лента была обругана, дружно обругана зрителями и критиками, в результате чего 125 000 000 бюджета (плюс расходы на рекламу) не смогли собрать и 238 000 000 долларов, плюс одиннадцать (!!!) номинаций на "Золотую малину"...
"Возмещение ущерба"
Если не считать ранние работы Арнольда, то многие критики одной из худших работ актера, называют именно фильм 2001 года "Возмещение ущерба". Мы-то привыкли видеть персонажей в исполнения Арни, который побеждает врагов пачками, а тут какую-то мелодраму нам подсунули с душевными переживаниями. Вот и принес бюджет в 85 000 000 долларов (плюс реклама) немногим более 78 000 000 долларов.
"Возвращение героя"
После продолжительного перерыва в 2013 году Арнольд снова появился на большом экране в главной роли. И судя по сборам фильма "Возвращение героя", лучше было бы ему этого не делать, или подождать более успешный проект - бюджет в 45 000 000 долларов, собрал немногим более 48 000 000 долларов.
"Саботаж"
"Саботаж" - это еще один боевик 2013 года с Арнольдом. И снова, и любители актера фильм не особо привечали, да и критики прошлись злым громким словом по происходящим на киноэкране событиями. Ну и с деньгами не все хорошо - сумма бюджета в 35 000 000 долларов, слегка превысила в мировом прокате 22 000 000 долларов.
"Зараженная"
Арнольд Шварценеггер в зомби-фильме? То-то мы увидим орды живых мертвецов, большие "пушки" и максимально крутого главного героя! Да? Нет! Это мелодрама на тему зомби, в которую зачем-то заманили Арни. В итоге небольшой бюджет в 8 500 000 долларов, не принес и 1 400 000 долларов. Ибо, не нужно снимать такие фильмы с такими актерами ;).
"Терминатор: Тёмные судьбы"
Франшиза "Терминатор" после второго-третьего фильма стремительно покатилось вниз, и вот в 2019 году дно наконец-то было достигнуто. Знали ли вы, во время просмотра "Судного дня", что терминатор будет шить шторы? Если бы вам такое кто-то сказал, то вы бы покрутили пальцем у виска...
В фильме "Терминатор: Тёмные судьбы" плохо абсолютно все. Ни одного светлого пятна в нём нет. Бюджет ленты 185 000 000 долларов, ну а зрители в кассы занесли немногим более 261 000 000 долларов.
"Тайна печати дракона"
2019 год был не самым успешным для фильмов с Арнольдом. Вот, хотя и семикратный "Мистер Олимпия" и появился в фильме "Тайна печати дракона", но это денег особо не принесло, а провал этой фантастической киноистории стал еще ощутимее. 49 000 000 долларов бюджета, собрали немного больше 14 000 000 в мировом прокате...
Источник:
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ну, это не такой уж и "провал в прокате". Да ещё учитывая такое явление, как "голливудская бухгалтерия".
Вот, скажем, при бюджете в $40млн. собрать $9млн - вот это да, провал провалов (это я про михалковскую шляпу Предстояние)
Ну, или Пиманов считает, что его суперпатриотичное фуфло "Крым" вовсе не провалилось в прокате, хотя даже с накрученным рейтингом еле-еле выползла на $6млн, т.е. бюджет.
Надо будет пересмотреть
O sancta simplicitas..