FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5255 постов • 1096 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером которые провалились в прокате

10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером которые провалились в прокате (10 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:02
Сообщество : Кино
Метки: Арнольд Шварценеггер   актер   кино   провал   прокат   роль   фильм   фото   
512
10

Сегодня мы вспомним такого знаменитого голливудского персонажа как Арнольд Алоис Шварценеггер, и вспомним десяток фильмов с его участием, которые в прокате провалились.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Арнольд Шварценеггер   актер   кино   провал   прокат   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−26
Thomsen 57 минут назад
Бюджет фильма 60 000 000 долларов, кассовые сборы немногим более 108 000 000 долларов (ц)

ну, это не такой уж и "провал в прокате". Да ещё учитывая такое явление, как "голливудская бухгалтерия".
Вот, скажем, при бюджете в $40млн. собрать $9млн - вот это да, провал провалов (это я про михалковскую шляпу Предстояние)
Ну, или Пиманов считает, что его суперпатриотичное фуфло "Крым" вовсе не провалилось в прокате, хотя даже с накрученным рейтингом еле-еле выползла на $6млн, т.е. бюджет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
Кархародон 5 минут назад
«Саботаж» фильм своеобразный, писали, что очень долго мутили с финалом, меняли концовку. Но тактикульщикам нравится - одежда, экипировка, железо, татухи..

Надо будет пересмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 49 минут назад
кино должно быть ради искусства , а не ради денег...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 49 минут назад
в чем провал то, если почти все фильмы окупились хотя бы ? просто не принесли ожидаемой прибыли , вот и все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев Час назад
Бэтмен и Робин и Бегущий человек нормальные фильмы. Остальное шляпа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок» «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок» "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей Фильмы с мощным подбором актёров, которые не спасли ситуацию Фильмы с мощным подбором актёров, которые не спасли ситуацию 10 самых дорогих киносцен в истории 10 самых дорогих киносцен в истории
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

317620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов
0
44
"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов
Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и калькуляторов
114
35
Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и калькуляторов
﻿
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#афганистан#картинки#фотографии#Россия#автомобили#авто аварии#спорт
#Юмор#животные#приколы#люди#интересное#новости#ржач#дтп#автомир#фильм
#факты#кино#прикол#подборка#СССР#сша#аварии#позитив#ynews#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться