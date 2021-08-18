10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером которые провалились в прокате

Франшиза "Терминатор" после второго-третьего фильма стремительно покатилось вниз, и вот в 2019 году дно наконец-то было достигнуто. Знали ли вы, во время просмотра "Судного дня", что терминатор будет шить шторы? Если бы вам такое кто-то сказал, то вы бы покрутили пальцем у виска...

В фильме "Терминатор: Тёмные судьбы" плохо абсолютно все. Ни одного светлого пятна в нём нет. Бюджет ленты 185 000 000 долларов, ну а зрители в кассы занесли немногим более 261 000 000 долларов.

"Тайна печати дракона"