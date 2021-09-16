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Сказ о том,как Рафик в Иваново за невестой ездил

Сказ о том,как Рафик в Иваново за невестой ездил (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 17:48
Метки: горцы   полиция   свадьба   
1905
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В минувшие выходные в Иванове на свадьбе устроили стрельбу.
Когда свадебный кортеж проезжал по улице Любимова, его участники начали высовываться из окон автомобилей и палить в воздух из пистолетов и автоматов.
Как говорится,"никогда не было,и вот опять!" Если бы не одно "но".

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Метки: горцы   полиция   свадьба   
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4k
onebibis 3 часа назад
Что там за тосты звучат на День милиции? Мы де охраняем, "наша служба и опасна и трудна" А на деле? Если верить очевидцам и этому видео, город оккупировали на целый час банда приезжих с Кавказа. Со стрельбой и нарушением кучи российских законов и ПДД. Где же вы смелые защитники? А они оспаривают факт нарушения. Вот чем они заняты. Почему это не удивляет никого?
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11k
info-kozirev 10 минут назад
Ну с ментами давно уж пора вопрос кардинально решать....."ой,а мы факта стрельбы не видели,подтвердить не можем",а после того,как в сеть скинули видео сразу "будет дополнительная проверка"......нахер нам такой позорный сброд в погонах,который нихрена не видит,никого не защищает,но стоит под пресс пустить чурку,сразу пытаются 282 статью пришить человеку.
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391
vanes33 11 минут назад
Продолжение тут https://www.ivanovonews.ru/news/1110013/https://www.ivanovonews.ru/news/1110013/
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10k
Кыся 13 минут назад
Я вот понять не могу. У нас в Эстонии разрешено иметь оружие, короткоствол тоже. Правда, не всем, а гражданам. И для этого надо сдать экзамены, хотя и нетрудные. Автоматическое можно тем, кто в Кайтселите состоит.
Но стрельба у нас - это событие из ряда вон выходящее. Даже пара выстрелов привлекает такую толпу копов, что желания нет ни у кого.

Как выходит так, что в России, где оружие вообще не очень доступно, могут ездить толпы, стреляя во все стороны?
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3k
Colonel61 17 минут назад
В конце свадьбы - подруга невесты поймала автомат невесты?
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20k
Добрый Алабай Полчаса назад
Полицай - пособник оккупантов.
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623
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский Полчаса назад
В России всем чуркам по закону можно иметь автоматы.
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3k
Феликс Дзержинский 58 минут назад
Этой свадьбе и её подобным, нужно пустить танк на встречу в узком тоннеле.
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16k
Александр Сучков Час назад
Обезьяны наверное не слышали, что пули могут сверху вернуться кому то в голову. Ослоё...ы. Недавно в Афганистане это было подтверждено при "солютировании" калашами...
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5k
Pashuta Час назад
У нас если бы полиция такое заявила горожанам, после часа стрельбы - уже на следующий день заявления на стол положили бы...
неужто реально за дибилов народ держат???
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52k
parallax Час назад
Хорошо хоть теперь у каждого есть мобила с камерой и продажным ментам врать всё труднее.
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2k
a_komolow 2 часа назад
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1k
Saplus 2 часа назад
Ссылка vk.com
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22k
Юрьевич 2 часа назад
"Как сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, по итогам проведенной проверки факт стрельбы не подтвердился, оружие, в том числе автоматическое, найдено не было."

Вместо оружия нашли сотню тысяч рублей?
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794
Alex 2 часа назад
вот если бы это были бы русские-то закон бы восторжествовал
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8k
Ginny 2 часа назад
обезьяны...
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12k
Михалыч 2 часа назад
Всё просто. Продажных, или ссулявых ментов гнать сразу после такого. На каждую такую свадьбу привозить гостей в количестве 2 автобусов ОМОНА, проверка регистрации, шмон, мордой в пол и все эти конкурсы. Всех выслать, как не сумевших ассимилироваться в обществе. Плюс оплата выезда "гостей" и всех конкурсов.
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35k
Alex 2 часа назад
В обезьяннике все по прежнему
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4k
saliamnn 2 часа назад
Да о@уели!Что-же Единая Россия бездействует?Хороший предвыборный ролик об их беспомощности.
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1k
Димарик 3 часа назад
А в чем прикол стрелять и ехать по встречке? Показать себя дебилом? Ну на лбу себе напиши, почему другие должны страдать от того, что толпа аборигенов , показывает всем, что они дебилы и без мозгов. У тебя радость, так радуйся. Показательно дать срок таким умникам с широким освещением в сми, другие подумают. Да, а где Диаспора??? Почему они не осуждают и не наставляют на путь истинный своих орлов.....
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12k
Юрий Николаевич 3 часа назад
Интересно а куда делись гильзы?
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