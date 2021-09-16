Сказ о том,как Рафик в Иваново за невестой ездил

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В минувшие выходные в Иванове на свадьбе устроили стрельбу.
Когда свадебный кортеж проезжал по улице Любимова, его участники начали высовываться из окон автомобилей и палить в воздух из пистолетов и автоматов.
Как говорится,"никогда не было,и вот опять!" Если бы не одно "но".
Когда свадебный кортеж проезжал по улице Любимова, его участники начали высовываться из окон автомобилей и палить в воздух из пистолетов и автоматов.
Как говорится,"никогда не было,и вот опять!" Если бы не одно "но".
Вакханалия продолжалась почти час!
Жители окрестных домов переполошились и сообщили о происходящем в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов выезжали для проверки сообщений о стрельбе. Кортеж обнаружили, но никакого оружия, в том числе автоматического, ни у кого не нашли.
В итоге было заявлено: факт стрельбы не подтвердился.
Жители окрестных домов переполошились и сообщили о происходящем в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов выезжали для проверки сообщений о стрельбе. Кортеж обнаружили, но никакого оружия, в том числе автоматического, ни у кого не нашли.
В итоге было заявлено: факт стрельбы не подтвердился.
Как сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, по итогам проведенной проверки факт стрельбы не подтвердился, оружие, в том числе автоматическое, найдено не было.
Выезда на встречную полосу тоже не было.
Между тем в интернете начало распространяться видео, на котором запечатлена пальба из того самого свадебного кортежа на улице Любимова.
Выезда на встречную полосу тоже не было.
Между тем в интернете начало распространяться видео, на котором запечатлена пальба из того самого свадебного кортежа на улице Любимова.
Источник:
В пресс-службе УМВД быстро переобулись и заявили, что в связи с появлением этого видео, которого ранее у полиции не было, правоохранительными органами будет организована дополнительная проверка по факту того, что происходило в день указанной свадьбы на улице.
Ну что же. Будем ждать новых результатов!
Скорее всего-они будут сенсационными...
Ну что же. Будем ждать новых результатов!
Скорее всего-они будут сенсационными...
Авторский пост
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Но стрельба у нас - это событие из ряда вон выходящее. Даже пара выстрелов привлекает такую толпу копов, что желания нет ни у кого.
Как выходит так, что в России, где оружие вообще не очень доступно, могут ездить толпы, стреляя во все стороны?
Охолощенных патронов не бывает, охолощенным может быть только оружие, способное стрелять ТОЛЬКО холостыми.
Регистрация такого оружия не требуется, купить его может кто угодно, достигший 18 лет.
А попрятали, потому что его могут изъять, ибо стрельба из него - мелкое хулиганство. Тоже самое, что взрывать гранаты пейнтбольные или вообще петарды взрывать под окнами. Только петарды стоят по 10рублей, а оружие - не один десяток косарей.
неужто реально за дибилов народ держат???
Вместо оружия нашли сотню тысяч рублей?
Фото среднестатистического ивановского полицейского.