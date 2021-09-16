Сказ о том,как Рафик в Иваново за невестой ездил

В пресс-службе УМВД быстро переобулись и заявили, что в связи с появлением этого видео, которого ранее у полиции не было, правоохранительными органами будет организована дополнительная проверка по факту того, что происходило в день указанной свадьбы на улице. Ну что же. Будем ждать новых результатов! Скорее всего-они будут сенсационными...

2021-09-16T17:48:11+03:00