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Телеведущий пожаловался Дональду Трампу на русскую жену из-за ее отказа вакцинироваться

Телеведущий пожаловался Дональду Трампу на русскую жену из-за ее отказа вакцинироваться (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 17:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вакцинация   Дональд Трамп   видео   интервью   курьез   
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Бывший президент США согласился, что россияне очень упрямые и их невозможно переспорить.

Американский телеканал Fox News опубликовал отрывок из интервью журналиста Грега Гатфелда с экс-президентом США, в котором они беседуют о вакцинации. Галфелд пожаловался миллиардеру, что никак не может убедить свою жену сделать прививку от коронавируса.


Трамп поинтересовался, связано ли ее нежелание прививаться религиозными соображениями. Гатфелд ответил отрицательно, пояснив, что супруга - скептик и "не доверяет вакцине, совсем!" Тогда Трамп вспомнил, что они говорят о русской женщине и пошутил: "А, ну так о чем вообще разговор тогда?" Смеясь, телеведущий подтвердил, что переспорить русского человека невозможно.


"Да. Они очень умные и очень упрямые. Мне кажется, я довольно хорошо представляю себе вашу супругу… Она замечательная! Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным", - ответил Трамп.

Очевидно, поле этого ролика Трампа снова обвинят в симпатиях к России и работе на Кремль. А что касается вакцинации, то если верить статистике, на сегодняшний день в России полностью привито 27,8% населения или 40,1 миллион человек.

Источник:

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Метки: Вакцинация   Дональд Трамп   видео   интервью   курьез   
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24k
Vazari Час назад
Не знаю, как насчет русских женщин. Мне одна знакомая из Тбилиси(причем с высшим техническим образованием), на полном серьезе доказывала недавно, что к месту укола вакциной "Пфайзер", примагничивается монета... К месту укола.... вакциной.... в 21-м веке....
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 13 минут назад
Может жена газеты читает
Цитирую:
По данным ONS, 30 305 человек умерли течение 21 дня после вакцинации в Англии в течение первых 6 месяцев 2021 года.
Источник :
https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/?fbclid=IwAR0NRFj8O9djeSbHgv9M0nRE1Dqh8cCTBWPDTfapNWvxvnS_VYVo-uIpUOchttps://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/?fbclid=IwAR0NRFj8O9djeSbHgv9M0nRE1Dqh8cCTBWPDTfapNWvxvnS_VYVo-uIpUOc
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588
MerryGoRound 15 минут назад
В Америке таких как эта ТПшка, пардон, почти половина эллектората самого Трампа. Но у них там это больше из за религии... И таких по миру миллионы. То что она "русская" никакого значения не имеет. Просто глупая и безответственная.
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
Причём здесь русская? Она в первую очередь ТПшница.
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177
Andiks 2 часа назад
Никто не обвинит. Байден гораздо больше для России делает, чем Трамп.
СП-2 почти готов, Укрине поддержки почти никакой, вывод войск США из Афгана - Россия главный игрок в регионе. Байден не говорит - он делает.
А Трамп говорит.
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177
Andiks Majul 13 минут назад
Не смешите!
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