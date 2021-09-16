Телеведущий пожаловался Дональду Трампу на русскую жену из-за ее отказа вакцинироваться

Американский телеканал Fox News опубликовал отрывок из интервью журналиста Грега Гатфелда с экс-президентом США, в котором они беседуют о вакцинации. Галфелд пожаловался миллиардеру, что никак не может убедить свою жену сделать прививку от коронавируса.

Трамп поинтересовался, связано ли ее нежелание прививаться религиозными соображениями. Гатфелд ответил отрицательно, пояснив, что супруга - скептик и "не доверяет вакцине, совсем!" Тогда Трамп вспомнил, что они говорят о русской женщине и пошутил: "А, ну так о чем вообще разговор тогда?" Смеясь, телеведущий подтвердил, что переспорить русского человека невозможно.

"Да. Они очень умные и очень упрямые. Мне кажется, я довольно хорошо представляю себе вашу супругу… Она замечательная! Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным", - ответил Трамп.