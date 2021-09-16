Телеведущий пожаловался Дональду Трампу на русскую жену из-за ее отказа вакцинироваться

Бывший президент США согласился, что россияне очень упрямые и их невозможно переспорить.
Американский телеканал Fox News опубликовал отрывок из интервью журналиста Грега Гатфелда с экс-президентом США, в котором они беседуют о вакцинации. Галфелд пожаловался миллиардеру, что никак не может убедить свою жену сделать прививку от коронавируса.
Трамп поинтересовался, связано ли ее нежелание прививаться религиозными соображениями. Гатфелд ответил отрицательно, пояснив, что супруга - скептик и "не доверяет вакцине, совсем!" Тогда Трамп вспомнил, что они говорят о русской женщине и пошутил: "А, ну так о чем вообще разговор тогда?" Смеясь, телеведущий подтвердил, что переспорить русского человека невозможно.
"Да. Они очень умные и очень упрямые. Мне кажется, я довольно хорошо представляю себе вашу супругу… Она замечательная! Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным", - ответил Трамп.
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Очевидно, поле этого ролика Трампа снова обвинят в симпатиях к России и работе на Кремль. А что касается вакцинации, то если верить статистике, на сегодняшний день в России полностью привито 27,8% населения или 40,1 миллион человек.
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Цитирую:
По данным ONS, 30 305 человек умерли течение 21 дня после вакцинации в Англии в течение первых 6 месяцев 2021 года.
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https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/?fbclid=IwAR0NRFj8O9djeSbHgv9M0nRE1Dqh8cCTBWPDTfapNWvxvnS_VYVo-uIpUOchttps://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/?fbclid=IwAR0NRFj8O9djeSbHgv9M0nRE1Dqh8cCTBWPDTfapNWvxvnS_VYVo-uIpUOc
Никому Ваши бредни не интересны. Внуков по возрасту привейте, двуличный Вы наш.
СП-2 почти готов, Укрине поддержки почти никакой, вывод войск США из Афгана - Россия главный игрок в регионе. Байден не говорит - он делает.
А Трамп говорит.
Факт остается фактом, они застолбили за собой добычу. А охрану можно и из местных нанять и платить им столько, чтобы была лояльность, как они как раз в Африке и сделали. Плюс объем ресурсов. Может и дороже добыча, но выхлоп в разы превышает африканский.