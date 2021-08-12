Российский телеведущий опростоволосился, задав инженеру ЦАГИ вопрос о сверхзвуковом самолете

Лучше бы задал тот же вопрос в соцсетях - пользователи в интернете отзывчивы и всегда дадут правильный ответ.



Если серьезно, то инженер ЦАГИ ответил и на другие вопросы в эфире телеканала. Российские ученые обещают уже через три года представить образец пассажирского сверхзвукового самолета. Насколько они будут комфортными и экологичными? Сколько времени сэкономят самолеты будущего? Иван Беляев рассказал о аппаратах будущего.