Российский телеведущий опростоволосился, задав инженеру ЦАГИ вопрос о сверхзвуковом самолете

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Кажется, кто-то вообще не учился в школе и прогуливал уроки физики.
"Как сверхзвуковой пассажирский самолет будет связываться с диспетчером, ведь он летит быстрее звука?" Такой вопрос задал ведущий телеканала "Россия" инженеру ЦАГИ.
К чести инженера Ивана Беляева, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он дал ответ и лишь в самом конце позволил себя слегка улыбнуться.
Лучше бы задал тот же вопрос в соцсетях - пользователи в интернете отзывчивы и всегда дадут правильный ответ.
Если серьезно, то инженер ЦАГИ ответил и на другие вопросы в эфире телеканала. Российские ученые обещают уже через три года представить образец пассажирского сверхзвукового самолета. Насколько они будут комфортными и экологичными? Сколько времени сэкономят самолеты будущего? Иван Беляев рассказал о аппаратах будущего.
Если серьезно, то инженер ЦАГИ ответил и на другие вопросы в эфире телеканала. Российские ученые обещают уже через три года представить образец пассажирского сверхзвукового самолета. Насколько они будут комфортными и экологичными? Сколько времени сэкономят самолеты будущего? Иван Беляев рассказал о аппаратах будущего.
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"А следующий наш гость - врач-трансплантолог.. Скажите, а Вы почки вместе с камнями пересаживаете? Гы-гы...."
поднял людям настроение с утра. собственно, а для чего еще нужна утренняя передача?)
Позорище, честное слово
Так вот сижу я, рисую дорожку, которая проходит по краю платы под углом 90 градусов. И подходит ко мне один инженер радиоэлектронщик охрененного разряда, как сейчас принято говорить 80 левела.
И говорит, ты чего натворил то , ты сам понимаешь? Ты зачем такой угол у дорожки сделал? Я в полном недоумении....Человек с высшим образованием и огромными знаниями мне это говорит.
Смотри говорит, электроны когда будут лететь по этой дорожке, в этом месте будут вылетать с платы, плавнее радиус делай. И всё это с серьёзным лицом. Стебанулся над студентом.