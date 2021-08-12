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Российский телеведущий опростоволосился, задав инженеру ЦАГИ вопрос о сверхзвуковом самолете

Российский телеведущий опростоволосился, задав инженеру ЦАГИ вопрос о сверхзвуковом самолете (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 13:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЦАГИ   видео   звуковой барьер   интервью   сверхзвуковой самолет   
4265
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Кажется, кто-то вообще не учился в школе и прогуливал уроки физики.

Источник:

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Метки: ЦАГИ   видео   звуковой барьер   интервью   сверхзвуковой самолет   
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28k
a.fey 2 часа назад
Вот как будет связываться:
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9k
андрей 2 минуты назад
вот так
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−16
борменталь 3 минуты назад
баран скрепковый
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6k
Administrator 3 минуты назад
Да он прикололся
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6k
Сергей 8 минут назад
Элементарно
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16k
Сергей 17 минут назад
А зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолёт? Были уже, и даже два, но признали что дорого.
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−57
Thomsen 18 минут назад
Не, ну я понимаю, что утренний ведущий обязан быть "неприятно жизнерадостным" (Стругацкие), но шутка чуваку с прилепленной улыбкой явно не удалась....

"А следующий наш гость - врач-трансплантолог.. Скажите, а Вы почки вместе с камнями пересаживаете? Гы-гы...."
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31k
Korolev Полчаса назад
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7k
Maxim Полчаса назад
Это утреннее шоу, как еще заставить людей проснуться :)))
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6k
Trenzel2003 41 минуту назад
Ну вообще то судя по выражению морды лица задавшего вопрос, он чисто прикололся.
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1k
Лёха 47 минут назад
Борзописцы и телеНЕсведущие всё тупее и тупее...
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268
Fedor Час назад
Какого цвета СТОПкран на самолёте?
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1k
Константин Час назад
да ладно, что вы набросились? он сам ржет, задав вопрос.
поднял людям настроение с утра. собственно, а для чего еще нужна утренняя передача?)
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776
Fiverknot Час назад
Стоиков идиот полный.
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39k
Александр Час назад
А ведь журналист должен был учиться в советской школе… откуда взялся он ?
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9k
Majul Час назад
Еще, наверное и сторонник плоской земли, 5G убивает и подоной ереси.
Позорище, честное слово
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400
Отец Пигидий Час назад
Когда в начале 90х, в 17 лет, работал стажером радиомонтажником на одном предприятии, в свободное время собирал себе всякие гаджеты типа цветомузыки и т.п. А делали полностью с нуля. Рисовали на плате дорожки лаком, потом вытравливали в хлорном железе и т.д.
Так вот сижу я, рисую дорожку, которая проходит по краю платы под углом 90 градусов. И подходит ко мне один инженер радиоэлектронщик охрененного разряда, как сейчас принято говорить 80 левела.
И говорит, ты чего натворил то , ты сам понимаешь? Ты зачем такой угол у дорожки сделал? Я в полном недоумении....Человек с высшим образованием и огромными знаниями мне это говорит.
Смотри говорит, электроны когда будут лететь по этой дорожке, в этом месте будут вылетать с платы, плавнее радиус делай. И всё это с серьёзным лицом. Стебанулся над студентом.
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10k
K7OO 2 часа назад
Ишь куда метит - решил Псаки подсидеть, негодяй!
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13k
Роман 2 часа назад
А теперь вопрос знатокам - возможно ли связаться с гипотетическим самолётом, летящем с околосветовой скоростью?
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2k
Ivan 2 часа назад
А при чем тут физика? Тут надо понимать логику построение диспетчерских и радиовышек. Знать же надо, что кричат диспетчера не в хвост самолету, а в нос и он "ударяется" о сообщение, а не "убегает" от него!
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
конектиться....и это по федеральному каналу(
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