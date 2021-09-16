Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи

По словам политика, через 10 лет передавать страну будет просто некому, подростки работать не хотят, а хотят быть блогерами-тунеядцами.
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" прошелся по певцам и блогерам, которые попали в рейтинг доверия российской молодежи. Политик заявил, что считает неправильным поклонение людям, которые не приносят стране ничего полезного.
"Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…", - сказал Аксенов.
По словам Аксенова, в медиасфере на поток поставлена пропаганда быстрого заработка, и молодежь, следуя своим кумирам, не хочет работать и развиваться. Политика пугает, что через десяток лет бразды правления страной будет передавать просто некому.
"Суть в том, что на поток поставлена пропаганда быстрого заработка. Показал какую-то часть тела, матом высказался – все, сразу получаешь массу просмотров, деньги. Ни работать не надо, ни ответственности… Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров – сегодня основной вопрос", - заявил глава Крыма.
26 августа исследовательская компания "Ромир" представила рейтинг публичных личностей, кому доверяет молодежь 2000-2007 годов рождения. Первую строчку занял Моргенштерн, за ним расположился певец Егор Крид, тройку замкнул блогер Антон Птушкин. Следом за ними расположились блогер Анастасия Ивлеева, повар и телеведущий Константин Ивлев, рэпер Тимати, футболист Артем Дзюба, юморист Гарик Харламов, журналист Дмитрий Борисов и видеоблогер Ида Галич.
В опросе приняли участие 4000 респондентов из различных регионов и городов с населением свыше 100 тысяч человек.
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прикол, а власть сама что делает то для популяризации правильных героев и ориентиров молодёжи? Ну, кроме стандартной пропаганды (хотя вот ролик про российскую армию понравился, но это 1 годный из тысячи бездарных) и всякой дичи по ТВ-каналам, вроде ток-шоу, стендапов, деильных сериальчиков и сказок рен-тв?
ps пестёш про дно на германии, и 2-3 тыщи ойро. хотя таки да, минималка там в час(9,6 ойро), у нас могут за 12-ти часовую смену чуть больше платить.
ps предвосхищая вопли протриротов - в карантикулы лишился работы, пошел хреначить маски в цех, так шта сколько плОтят, в курсе на собственном опыте. от 1 тысячи, до 1,5 платят.
Более того...Через десять лет,передавать будет просто нечего!
А про врачей ты вообще х.уйню несёшь, все хорошие специалисты нынче хорошо зарабатывают.
Сейчас грамотный врач голодным не сидит.