Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" прошелся по певцам и блогерам, которые попали в рейтинг доверия российской молодежи. Политик заявил, что считает неправильным поклонение людям, которые не приносят стране ничего полезного.

"Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…", - сказал Аксенов.