FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3222 поста • 1081 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи

Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи (3 фото)

Автор:
16 сентября 2021 12:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Глава Крыма   Молодеж   блогеры   доверие   мнение   рейтинг   сергей аксенов   
864
3

По словам политика, через 10 лет передавать страну будет просто некому, подростки работать не хотят, а хотят быть блогерами-тунеядцами.

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" прошелся по певцам и блогерам, которые попали в рейтинг доверия российской молодежи. Политик заявил, что считает неправильным поклонение людям, которые не приносят стране ничего полезного.


"Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…", - сказал Аксенов.

×

По словам Аксенова, в медиасфере на поток поставлена пропаганда быстрого заработка, и молодежь, следуя своим кумирам, не хочет работать и развиваться. Политика пугает, что через десяток лет бразды правления страной будет передавать просто некому.


"Суть в том, что на поток поставлена пропаганда быстрого заработка. Показал какую-то часть тела, матом высказался – все, сразу получаешь массу просмотров, деньги. Ни работать не надо, ни ответственности… Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров – сегодня основной вопрос", - заявил глава Крыма.

26 августа исследовательская компания "Ромир" представила рейтинг публичных личностей, кому доверяет молодежь 2000-2007 годов рождения. Первую строчку занял Моргенштерн, за ним расположился певец Егор Крид, тройку замкнул блогер Антон Птушкин. Следом за ними расположились блогер Анастасия Ивлеева, повар и телеведущий Константин Ивлев, рэпер Тимати, футболист Артем Дзюба, юморист Гарик Харламов, журналист Дмитрий Борисов и видеоблогер Ида Галич.


В опросе приняли участие 4000 респондентов из различных регионов и городов с населением свыше 100 тысяч человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Глава Крыма   Молодеж   блогеры   доверие   мнение   рейтинг   сергей аксенов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Александр Зотов 41 минуту назад
"Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи.
----------------
прикол, а власть сама что делает то для популяризации правильных героев и ориентиров молодёжи? Ну, кроме стандартной пропаганды (хотя вот ролик про российскую армию понравился, но это 1 годный из тысячи бездарных) и всякой дичи по ТВ-каналам, вроде ток-шоу, стендапов, деильных сериальчиков и сказок рен-тв?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
377
konstantinkaz2016 4 минуты назад
Ну Антон Птушкин то нормальный парень. Рад за его 3 место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 4 минуты назад
Ну и кто же их родил и воспитал, всех этих блоггеров, тиктокеров, инстаграм-инфлюэнсеров и прочих рыперов? Может, они с неба свалились, или их заслали ночью злые инопланетяне? Вот он, продукт святых 90х и православных скрепов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
774
Беглый раб 10 минут назад
Полностью прав. Над подворачивающими дегенератами даже ржать не хочется, грустно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
svarog19692007 11 минут назад
Так эти "блохеры" , со старшего поколения и берут пример ! Только и слышно - депутат - вор , полицейский - с золотым унитазом , мэр - взяточник ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sam Backet 16 минут назад
Аксёнов как-бы намекает, что передавать дела не кому, значит придётся оставаться на посту... вечно... Какой ужас! правда не для Аксёнова)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy Полчаса назад
Меня, вот лично пугает, что он не собирается еще 10 лет никому бразды правления передавать... Как бы выборы-то гораздо раньше запланированы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Нанук Паналык 39 минут назад
"По словам политика, через 10 лет передавать страну будет просто некому"

Более того...Через десять лет,передавать будет просто нечего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
000054t 42 минуты назад
Это нынешняя власть сделала из врачей и учителей неудачников а из труда изъяли все самое хорошее и светлое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
000054t Батончик с маком 20 минут назад
А то то я думаю что эти "специалисты" с ковидом 2 года справится не могут. Может только у начальства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
000054t Сергей Сергеев 3 минуты назад
А инженер в советское время с высшим образованием получал 70 рублей. Однако тогда не было такой инфляции и цены были сильно другие и коммуналка не такая дорогая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) 35 ситуаций и явлений, которые всех иррационально бесят 35 ситуаций и явлений, которые всех иррационально бесят Блогеры из США были раскритикованы интернет-пользователями за свой чересчур экстремальный снимок Блогеры из США были раскритикованы интернет-пользователями за свой чересчур экстремальный снимок Самый знаменитый блогер в мире высмеял «Руки-базуки» Самый знаменитый блогер в мире высмеял «Руки-базуки» Пара тревел-блогеров из США вновь вызвала своим снимком негодование у интернет-публики Пара тревел-блогеров из США вновь вызвала своим снимком негодование у интернет-публики Как сделать фото для блога: вредные советы Как сделать фото для блога: вредные советы
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428982



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился
1
202
"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился
Неизвестные факты о "Звездных войнах"
4
38
Неизвестные факты о "Звездных войнах"
Набирающие популярность в сообществах
15 крутых штуковин, за которые не жалко отдать деньги
0
4
15 крутых штуковин, за которые не жалко отдать деньги
Весёлые картинки часть 16
0
3
Весёлые картинки часть 16
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#автомобили#люди#Россия#картинки#Москва#позитив#мигранты#интересное#Украина
#Юмор#автомир#ynews#подборка#факты#аварии#авто аварии#новости#дети#нападение
#фото#животные#прикол#история#фотографии#дтп#кино#в мире#СССР#сша

На что жалуетесь?

Вернуться