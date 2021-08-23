35 ситуаций и явлений, которые всех иррационально бесят

"Когда люди говорят мне, что я застенчивая или тихая. Нет, мне просто некомфортно. Я могу быть очень громкой и экстравертной в комфортной обстановке в окружении людей, с которыми мне комфортно, но, очевидно, что сейчас это не так, раз я застенчивая и тихая".

13.

"Когда водители не пользуются поворотниками. Просто в бешенство приводит".