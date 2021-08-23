35 ситуаций и явлений, которые всех иррационально бесят

Наверное, каждый из нас хоть раз да испытывал необъяснимый приступ гнева в, казалось бы, безобидной ситуации: например, когда кто-нибудь очень медленно идет по тротуару и не дает себя обогнать. Пользователь Reddit попросил участников сообщества «Спроси Reddit» рассказать о том, что их иррационально бесит, и получил тысячи ответов: вот 35 самых популярных.
"Когда рецепты начинаются с сочинения об авторе. Мне, блин, не нужна история всей твоей жизни, я просто пытаюсь понять, как пожарить курицу. Я уже 15 минут скроллю эту страницу, рецепт-то будет или нет?!".
"Анти-маскеры. Надень ты уже этот с**ный кусок ткани или иди в другое место"
"Когда люди выбрасывают мусор из окна машины. Особенно бычки"
"Когда покупатели с тележками останавливаются поболтать посреди супермаркета, перегораживая всем путь"
5.
"Люди, которые используют свободу слова как оправдание тому, что они м**аки. Да, у тебя есть право это сказать, но это не значит, что тебе нужно это говорить".
"Когда люди громко жуют, особенно если делают это с открытым ртом, особенно если при этом еще и причмокивают".
"Форсированные ютуберы, которые только и делают, что кричат без повода как полные придурки"
"Люди, которые используют громкую связь, когда говорят по телефону в общественных местах или в комнате отдыха на работе".
"Люди, которые заходят в автобус/поезд/куда угодно, не подождав, пока из него выйдут другие. Я понимаю, что ты не хочешь упустить автобус, но он все равно никуда не уедет, пока из него все не выйдут".
"Банки. Почему в учреждении, которое необходимо практически всем людям, часы работы короче, чем обычный рабочий день".
11.
"Люди, которые стали знамениты благодаря одному только своему существованию или богатству"
"Когда люди говорят мне, что я застенчивая или тихая. Нет, мне просто некомфортно. Я могу быть очень громкой и экстравертной в комфортной обстановке в окружении людей, с которыми мне комфортно, но, очевидно, что сейчас это не так, раз я застенчивая и тихая".
13.
"Когда водители не пользуются поворотниками. Просто в бешенство приводит".
"Когда люди не убирают на место тележки в магазинах"
"Когда меня трогают без спроса"
16.
"Перевод часов на летнее и зимнее время. В этом абсолютно нет смысла, все теории о том, почему это полезно, были опровергнуты, и я терпеть это не могу".
"Люди, которые выходят из магазина, но внезапно решают остановиться прямо на пороге, блокируя дверь. Просто, б***ь, отойди в сторонку".
18.
"Каждый раз, когда -то пытается показать, что он лучше тебя разбирается в какой-то теме, хотя очевидно, что он обладает лишь поверхностными знаниями".
"Когда кликаешь на новостную статью, а доступ к ней оказывается платным. Всякая фигня абсолютно бесплатна, но если хочешь почитать настоящие новости - изволь платить".
"Подключено без доступа к интернету"
"Непрошеный и/или снисходительный совет"
23.
Capcha. Ненавижу учить ИИ, что такое пожарные гидранты и светофоры, а еще это робот, который проверяет, что я не робот.
"Двойная реклама, которую нельзя пропустить".
"Когда не закрывают кухонные шкафчики, расположенные на уровне головы".
"Когда вареное яйцо плохо чистится".
27.
"Непрошеные звонки. Хватит уже звонить на мой номер, не оставлять сообщения и бросать трубку, если я отвечаю. Пошел ты, неудачник, и найди себе уже нормальную работу".
"Когда случайно дергаешь провод и вырываешь наушники из ушей, или это делает кто-то другой".
"Комары. Они в принципе бесят, но я раздражаюсь, когда я вижу, как они летают, иррационально злюсь, когда они жужжат у моего уха и впадаю в необъяснимый приступ ярости , когда они меня кусают".
30.
"Когда я переворачиваю книгу, чтобы прочитать краткое содержание, и вижу лишь де*ьмо в духе: «"Прекрасная история!"» - Нью-Йорк Таймс», и мне приходится опять переворачивать книгу, чтобы найти краткое содержание на внутренней стороне обложки".
"Де*ьмовая реклама мобильных игр"
"Когда моя вторая половина "замачивает" посуду, чтобы потом ее помыть, и в итоге не моет".
33.
"Когда заходишь в туалет и видишь, что в рулоне остался один листочек туалетной бумаги".
34.
"Звук, который издает пенопласт".
"Водители, которые объезжают очередь на светофоре, а потом едут со скоростью гр*баной похоронной процессии. ЧУВАК, ЗАЧЕМ??!".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прохожу мимо или обхожу тех, кто без маски, чавкает или просто тупит.
Даже пост невыбесил - большую часть не стал читать.
Дело то житейское!