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Сбежавший преступник, устав от бедности, вернулся в тюрьму

Сбежавший преступник, устав от бедности, вернулся в тюрьму (1 фото)

Автор:
16 сентября 2021 12:11
Сообщество : Истории
Метки: ynews   Австралия   интересное   пляж   преступник   сбежал из тюрьмы   тюрьма   фото   
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30 лет назад в Австралии из тюрьмы сбежал преступник. Мужчина скрылся от правоохранителей, жил в съёмной квартире и работал на стройке. Однако, из-за пандемии мужчина потерял заработок и был вынужден жить на пляже. Устав от такой жизни бежавший преступник сдался полиции.

30 лет назад Дарко Десик был осуждён за хранение марихуаны на три с половиной года. После 13 месяцев заключения в тюрьме мужчина сбежал. Много лет его разыскивала полиция, но безрезультатно. Однажды стало известно, что Дарко живёт в Авалон-Бич, в прибрежном городе. Он работал строителем и получал деньги наличными. Этих средств хватало только на оплату жилья и на еду.

Из-за пандемии Десик лишился работы и денег, переехав жить на пляж. Беглец спал на песке, искал себе пропитание и попрошайничал. Вскоре, устав от такой жизни мужчина сдался полиции.

12 сентября, 64-летний Десик пришёл в полицейский участок и сдался. Он решил, что жизнь в тюрьме намного лучше бродяжничества. Беглецу выдвинули обвинение в побеге из-под стражи и отказали в освобождении под залог, сообщает cайт телеканала ABC Australia.

Источник:

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Метки: ynews   Австралия   интересное   пляж   преступник   сбежал из тюрьмы   тюрьма   фото   
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6k
Sterling Malory Archer 37 минут назад
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11k
Типа граф 9 минут назад
Человек на путь истинный встал - жил , работал, а ему не дали .
К успеху шёл , но не фартануло .
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2k
Frank Borman 10 минут назад
Он сбежал из тюрьмы, а это уже вызов государству. Такое в демократиях не прощают.
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519
Карл Такойто 11 минут назад
Ещё один кандидат на премию Дарвина. Он такой наверное думал перед побегом,что лучше отсидеть оставшиеся 2,5 года и быть свободным человеком,или провести всю жизнь в бегах с ограничениями? Определенно второй вариант
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16k
Maks Es 24 минуты назад
Строитель в Австралии получает зарплату только на пожрать и поспать. К вопросу о благополучии запада.
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4k
au3 Полчаса назад
Сурово :) За 30 лет не истек срок давности ?
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24k
Батончик с маком 42 минуты назад
В австралийской тюрьме хорошо, там макароны с котлетами из кенгурятины
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2k
Сергей 44 минуты назад
За грабеж банка 6лет тюрьмы,на гособеспечении.ипотека от 10-25.без гособеспечения.дилемма.
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11k
Bill 44 минуты назад
Надо было еще год продержаться. Сесть в тюрьму в 65 лет - ну, это почти как уйти на пенсию.
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