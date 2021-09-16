Сбежавший преступник, устав от бедности, вернулся в тюрьму

30 лет назад в Австралии из тюрьмы сбежал преступник. Мужчина скрылся от правоохранителей, жил в съёмной квартире и работал на стройке. Однако, из-за пандемии мужчина потерял заработок и был вынужден жить на пляже. Устав от такой жизни бежавший преступник сдался полиции.
30 лет назад Дарко Десик был осуждён за хранение марихуаны на три с половиной года. После 13 месяцев заключения в тюрьме мужчина сбежал. Много лет его разыскивала полиция, но безрезультатно. Однажды стало известно, что Дарко живёт в Авалон-Бич, в прибрежном городе. Он работал строителем и получал деньги наличными. Этих средств хватало только на оплату жилья и на еду.
Из-за пандемии Десик лишился работы и денег, переехав жить на пляж. Беглец спал на песке, искал себе пропитание и попрошайничал. Вскоре, устав от такой жизни мужчина сдался полиции.
12 сентября, 64-летний Десик пришёл в полицейский участок и сдался. Он решил, что жизнь в тюрьме намного лучше бродяжничества. Беглецу выдвинули обвинение в побеге из-под стражи и отказали в освобождении под залог, сообщает cайт телеканала ABC Australia.
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К успеху шёл , но не фартануло .