Сбежавший преступник, устав от бедности, вернулся в тюрьму

30 лет назад Дарко Десик был осуждён за хранение марихуаны на три с половиной года. После 13 месяцев заключения в тюрьме мужчина сбежал. Много лет его разыскивала полиция, но безрезультатно. Однажды стало известно, что Дарко живёт в Авалон-Бич, в прибрежном городе. Он работал строителем и получал деньги наличными. Этих средств хватало только на оплату жилья и на еду.

Из-за пандемии Десик лишился работы и денег, переехав жить на пляж. Беглец спал на песке, искал себе пропитание и попрошайничал. Вскоре, устав от такой жизни мужчина сдался полиции.

12 сентября, 64-летний Десик пришёл в полицейский участок и сдался. Он решил, что жизнь в тюрьме намного лучше бродяжничества. Беглецу выдвинули обвинение в побеге из-под стражи и отказали в освобождении под залог, сообщает cайт телеканала ABC Australia.