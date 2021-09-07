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Шестеро палестинских боевиков сбежали из израильской тюрьмы через туннель

Шестеро палестинских боевиков сбежали из израильской тюрьмы через туннель (11 фото)

Автор:
07 сентября 2021 08:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Израиль   Побег из тюрьмы   ШАБАС   палестина   террористы   тюрьма   фото   
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11
Контрабандисты вырыли лаз с помощью пронесенных в камеру инструментов.
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Метки: ynews   Израиль   Побег из тюрьмы   ШАБАС   палестина   террористы   тюрьма   фото   
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22  комментария
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218
Sergel Fman Час назад
Значит не такая строгая. Инструменты принесли, мобилу, знали где канализация. Может ещё кто из охранников свой гешефт поимел.
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35k
Example 6.2.6 7 минут назад
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11k
Хью́берт 12 минут назад
Инструменты пронесенные в камеру.
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4k
Hugo_RnD 15 минут назад
по ящику сказали, что копали одной ложкой, а план тюрьмы всё это время лежал в интернете, в свободном доступе на сайте конторы, которая делала проект...
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1k
Атомный Крот 19 минут назад
Видимо, у ребят было много свободного времени в камере.
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1k
Атомный Крот 20 минут назад
Ну так-то ФАТХ с 1988 года уже НЕ считается террористической организацией, а его руководитель - Махмуд Аббас является главой официально признанной Израилем Палестинской Автономией.

Да, вишенка на торте - в руководство ФАТХ в 2009 году был избран и еврей. Ури Дэвис.
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5k
IceBazooka Полчаса назад
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1k
Алксандр Шевченко 36 минут назад
Прям граф Моте-Кристо в современном варианте.
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14k
Booka1a 43 минуты назад
так контрабандисты или боевики?
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24k
Батончик с маком 51 минуту назад
Странно что в камере не нашли видеокассету с фильмом "побег из шоушенка"
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2k
Domax3000 Час назад
https://news.israelinfo.co.il/events/97273https://news.israelinfo.co.il/events/97273
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7k
Pillin Alex Час назад
Судя по диаметру дыры в земле кормят израильтяне палестинцев немногим лучше чем в Освенциме.
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578
да пох Час назад
Когда для террористов в тюрьме делают санаторий .Вот наглядный пример, что из этого происходит . Вот в чем я считаю Израилю надо брать пример с России .В тюрьмах ! Что бы если уж присел так присел, особенно на пожизненно за терроризм .
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6k
Vadim Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Андрина Час назад
Эти же люди сидели в одной камере в другой тюрьме и в 2014 году их поймали на попытке выкопать туннель.Несмотря на это их поселили в одной камере уже в другой тюрьме.
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891
курильщик 2 часа назад
Палестинцы лучшие в мире тоннеле копатели
читал об этом как-то, они между Палестиной и израилем всё перекопали, там такой товарооборот идёт по этим тоннелям "мама не горюй"
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5k
newegg 2 часа назад
Кто-то на место сбежавших сядет, явно без помощи не обошлось.
И нехрен террористов в тюрьме держать, пусть к гуриям летят.
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2k
satra 2 часа назад
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16k
Bridge 2 часа назад
Шесть Графов Монте - Кристо.
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