Шестеро палестинских боевиков сбежали из израильской тюрьмы через туннель

Среди сбежавших — пятеро членов боевой группировки "Исламский джихад Палестины" (некоторые организации этого толка запрещены на территории РФ), а также Закария Зубейди, который является командиром боевтков палестинского национально-освободительного движения ФАТХ «Бригады мучеников Аль-Аксы».



Обе эти группировки признаны террористическими не только в Израиле, но и США и ряде других стран. Все сбежавшие заключенные содержались как особо опасные преступники, а четверо из них должны были сидеть в тюрьме пожизненно.