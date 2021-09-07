Шестеро палестинских боевиков сбежали из израильской тюрьмы через туннель

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Контрабандисты вырыли лаз с помощью пронесенных в камеру инструментов.
Утром 6 сентября управление израильских тюрем ШАБАС объявило о побеге заключенных из тюрьмы строгого режима «Гильбоа».
Тюрьма "Гильбоа"
Власти страны официально подтвердили информацию о том, что шестеро палестинских заключенных скрылись в неизвестном направлении, покинув тюрьму через лаз.
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Контрабандисты каким-то образом обнаружили, что рядом с камерой проходит система канализационных шахт. Заключенные вырыли близ туалета узкий лаз, через который попали в туннель. Также им пришлось вырыть проход на поверхность в конце шахты. Предположительно для этих целей беглецы использовали инструменты, которые каким-то образом смогли пронести в камеру .
Тюрьма "Гильбоа" считается одним из самых хорошо охраняемых объектов в Израиле. Побег произошел около трех часов ночи. Вылезших из лаза заключенных заметил местный фермер, который сообщил о подозрительных людях в полицию.
В Управлении тюрем заявили, что беглецов снаружи ожидала машина, а сам побег скорее всего координировался с помощью пронесенного в тюрьму мобильника.
שלושה מהאסירים הביטחוניים הוגדרו בסיכון גבוה לבריחה • זו המנהרה דרכה נמלטו מכלא גלבוע | מבזק מיוחד בכאן 11@moyshis, אורלי אלקלעיhttps://t.co/X9Y1iWfmrd pic.twitter.com/EU4qpxujD5— כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021
וכך זה נראה מתוך תא 2 אגף חמש בכלא גלבוע.— Josh Breiner (@JoshBreiner) September 6, 2021
פיר מנהרה בשירותים שהוביל אל מחוץ לחומות הכלא pic.twitter.com/IsKfG8B56R
Среди сбежавших — пятеро членов боевой группировки "Исламский джихад Палестины" (некоторые организации этого толка запрещены на территории РФ), а также Закария Зубейди, который является командиром боевтков палестинского национально-освободительного движения ФАТХ «Бригады мучеников Аль-Аксы».
Обе эти группировки признаны террористическими не только в Израиле, но и США и ряде других стран. Все сбежавшие заключенные содержались как особо опасные преступники, а четверо из них должны были сидеть в тюрьме пожизненно.
Обе эти группировки признаны террористическими не только в Израиле, но и США и ряде других стран. Все сбежавшие заключенные содержались как особо опасные преступники, а четверо из них должны были сидеть в тюрьме пожизненно.
Полиция Израиля объявила о начале масштабной операции поимки сбежавших преступников. К тюрьме стянули десятки полицейских отрядов, кроме этого в поиске заключенных участвуют вертолёты и дроны-беспилотники.
В ближайших населённых пунктах ввели усиленное патрулирование, а местных жителей просят быть внимательными и осторожными.
ХАМАС распространило заявление, в котором назвало случившееся "реальным вызовом хвалëной израильской системе безопасности, которая убеждена, что она лучшая в мире". В Управлении тюрем (ШАБАС) считают, что побег стал одним из самых серьезных инцидентов за последнее время.
ХАМАС распространило заявление, в котором назвало случившееся "реальным вызовом хвалëной израильской системе безопасности, которая убеждена, что она лучшая в мире". В Управлении тюрем (ШАБАС) считают, что побег стал одним из самых серьезных инцидентов за последнее время.
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Да, вишенка на торте - в руководство ФАТХ в 2009 году был избран и еврей. Ури Дэвис.
И нехрен террористов в тюрьме держать, пусть к гуриям летят.