Лондонские бомбоубежища: жизнь под бомбами

Британский мастер-ретушер Лотти Кутчер раскрасила серию фотографий времен Второй мировой войны. "Оригинальные изображения настолько интересны, и мне кажется невероятным, что люди укрывались в самых странных местах, пока вокруг их домов шла война, - пишет Лотти. - Надеюсь, я смогла показать, что люди более 75 лет назад выглядели и чувствовали себя так же, как и мы сегодня".

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0 Источник: В 1940–1941 годах немцы почти ежедневно бомбили Лондон. В это время лондонцев поощряли укрываться на ночь на станциях метро и в туннелях.

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0 Источник: Поначалу правительство опасалось, что люди будут слишком напуганы, чтобы покинуть подземку, и откажутся выходить на поверхность, чтобы работать для фронта. Но опасения не оправдались.

0 Источник: Поскольку многим некуда было идти, поскольку их дома были разрушены, они проводили в подземке практически все свободное время.

0 Источник: В среднем, во время бомбежек 1940-41 годов в метро каждый вечер спускались около 150 000 человек. А 27 сентября 1940 года, в общей сложности, 177 000 человек ночевали под землей.

0 Источник: В метро тоже было далеко не безопасно. Многие люди погибли при прямых попаданиях бомб в станцию. В марте 1943 года 173 человека погибли в давке на станции Бетнал-Грин, когда женщина запаниковала и поскользнулась на лестнице, ведущей в подземку.

0 Источник: Многие чувствовали себя в метро спокойнее и безопаснее, когда шум бомбежек над ними был более приглушенным, и ради этого уходили спать глубже на станции и в туннели.