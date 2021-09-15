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Лондонские бомбоубежища: жизнь под бомбами

Лондонские бомбоубежища: жизнь под бомбами (8 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бомбоубежища   бомбежки   вторая мировая война   история   лондон   метро   фото   
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Британский мастер-ретушер Лотти Кутчер раскрасила серию фотографий времен Второй мировой войны. "Оригинальные изображения настолько интересны, и мне кажется невероятным, что люди укрывались в самых странных местах, пока вокруг их домов шла война, - пишет Лотти. - Надеюсь, я смогла показать, что люди более 75 лет назад выглядели и чувствовали себя так же, как и мы сегодня".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бомбоубежища   бомбежки   вторая мировая война   история   лондон   метро   фото   
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