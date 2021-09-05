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В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома

В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома (4 фото)

Автор:
05 сентября 2021 08:47
Сообщество : Истории
Метки: Турция   в мире   история   люди   новости   прыжок с высоты   фото   
867
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Молодая девушка совершила драматический побег, выпрыгнув из окна после того, как её якобы похитили и пытали.
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В итоге молодая женщина, которую местные СМИ называют Сирин Н.Е. (Sirin N.E.), ударилась о припаркованный под зданием автомобиль, чтобы затем приземлиться на тротуар. После этого случайные свидетели инцидента бросились к пострадавшей на помощь.

Перед прыжком прохожие, не понимая того, что ей якобы угрожает опасность, вызвали полицию и пытались уговорить девушку вернуться внутрь. Сирин взывала о помощи перед тем, как сигануть с 9-метровой высоты.

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Метки: Турция   в мире   история   люди   новости   прыжок с высоты   фото   
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
А что, у мусульман это норма!
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Прохожий3 10 минут назад
Журналисты - такие журналисты...
Выпрыгнула со второго этажа и "выпрыгнула из окна многоэтажного дома" - по сути в этом случае одно и то же, но во втором случае "Заголовок заиграл новыми красками")).
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1k
max Час назад
Сейчас меня сожрут феминистки, типо моё тело моё дело, но наколки у героини шалавские.
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35k
Alex Час назад
Вонючие турецкие свиньи.
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