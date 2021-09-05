В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома

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Молодая девушка совершила драматический побег, выпрыгнув из окна после того, как её якобы похитили и пытали.
На видеозаписи, снятой в городе Анталия, Турция, в четверг, видно, как 19-летняя женщина свесила ноги из окна перед тем, как из него совершить отчаянный прыжок.
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В итоге молодая женщина, которую местные СМИ называют Сирин Н.Е. (Sirin N.E.), ударилась о припаркованный под зданием автомобиль, чтобы затем приземлиться на тротуар. После этого случайные свидетели инцидента бросились к пострадавшей на помощь.
Перед прыжком прохожие, не понимая того, что ей якобы угрожает опасность, вызвали полицию и пытались уговорить девушку вернуться внутрь. Сирин взывала о помощи перед тем, как сигануть с 9-метровой высоты.
Перед прыжком прохожие, не понимая того, что ей якобы угрожает опасность, вызвали полицию и пытались уговорить девушку вернуться внутрь. Сирин взывала о помощи перед тем, как сигануть с 9-метровой высоты.
После падения Сирин выжила, но получила весьма серьёзные травмы — на кадрах можно наблюдать её лежащей на носилках с шейным бандажом на шее. В дальнейшем она была доставлена в медицинское учреждение.
Она утверждает, что мужчины из Ирана её похитили и пытали, при этом девушка отмечает, что они преследовали цель её продать.
«Я сидел на кухне, когда услышал крики, доносившиеся снаружи. Когда я выглянул в окно, я услышал, как она кричит: «Я хочу умереть»», — рассказал турецкому новостному сайту Haberler Сахин Иидилли (Sahin Iyidilli), ставший свидетелем прыжка Сирин.
Она утверждает, что мужчины из Ирана её похитили и пытали, при этом девушка отмечает, что они преследовали цель её продать.
«Я сидел на кухне, когда услышал крики, доносившиеся снаружи. Когда я выглянул в окно, я услышал, как она кричит: «Я хочу умереть»», — рассказал турецкому новостному сайту Haberler Сахин Иидилли (Sahin Iyidilli), ставший свидетелем прыжка Сирин.
«Мы пытались убедить её не прыгать, но она не слушала, — сказал другой свидетель, Йылмаз Актас (Yilmaz Aktas). — Прибыли офицеры, но я не думаю, что она поверила в то, что это полиция.»
«Я думаю, она прыгнула от страха. Она сказала, что её пытали. Она просила о помощи», — добавил он.
Расследование инцидента продолжается, о нынешнем состояние здоровья Сирин пока ничего неизвестно.
«Я думаю, она прыгнула от страха. Она сказала, что её пытали. Она просила о помощи», — добавил он.
Расследование инцидента продолжается, о нынешнем состояние здоровья Сирин пока ничего неизвестно.
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Выпрыгнула со второго этажа и "выпрыгнула из окна многоэтажного дома" - по сути в этом случае одно и то же, но во втором случае "Заголовок заиграл новыми красками")).