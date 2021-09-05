В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома

После падения Сирин выжила, но получила весьма серьёзные травмы — на кадрах можно наблюдать её лежащей на носилках с шейным бандажом на шее. В дальнейшем она была доставлена в медицинское учреждение.



Она утверждает, что мужчины из Ирана её похитили и пытали, при этом девушка отмечает, что они преследовали цель её продать.



«Я сидел на кухне, когда услышал крики, доносившиеся снаружи. Когда я выглянул в окно, я услышал, как она кричит: «Я хочу умереть»», — рассказал турецкому новостному сайту Haberler Сахин Иидилли (Sahin Iyidilli), ставший свидетелем прыжка Сирин.