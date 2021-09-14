Звёзды Голливуда, которым уже за 90: как живут и чем занимаются

Всем бы так выглядеть в 90 лет, как герои этого поста.
Анжела Лэнсбери, 95 лет
В 2020 году журнал Variety назвал почти 80-летнюю карьеру Анжелы Лэнсбери "неподдающейся логике". Во-первых, она блистала и в кино, и в театре, и на ТВ, многократно получала все возможные высшие награды в области театра и кино. А во-вторых, никто из коллег Лэнсбери не может сказать про неё дурного слова, что в актёрской профессии большая редкость.
Анжела Лэнсбери дебютировала в кино картиной "Газовый свет" (1944) (термин "газлайтинг" появился как раз после выхода пьесы "Газовый свет", по которой поставлен фильм). Самые недавние работы актрисы в кино - детские фильмы "Мэри Поппин возвращается" и "Пуговицы", вышедшие в 2018 году. Анжела Лансбери известна зрителям во всём мире в первую очередь благодаря сериалу "Она написала убийство", а также озвучкой миссис Поттс в диснеевской версии "Красавицы и чудовища". В театре Анжела Лансбери в последний раз играла незадолго до начала пандемии, в ноябре 2019 года она вернулась на Вест Энд в роли леди Брекнелл в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьёзным".
Джина Лоллобриджида, 94 года
Джина Лоллобриджида прославилась в 1950-х ролями в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери". Два десятилетия актриса успешно снималась в Европе и в Голливуде, её называли "Самой красивой женщиной в мире" в честь одноимённого фильма с её участием, где она не только блистательно играла, но и профессионально пела оперные арии. С 1970-х Лоллобриджида практически не снимается. Она ушла из кино сама, объяснив свой уход низким качеством картин, в которых её предлагали сниматься.
Разлюбив кино, Джина Лоллобриджида занялась фотографией и скульптурой. Выставки её работ проводятся в лучших музеях мира. Сейчас звезда итальянского кино живёт на вилле недалеко от Рима. Лоллобриджида иногда захаживает на ТВ и благотворительные светские мероприятия. В 2018 году она получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.
"Добро пожаловать в Лосиную бухту" (2004) - последний художественный фильм в карьере Джина Хэкмена. В том же 2004-м он заявил, что завершает актёрскую карьеру, чтобы посвятить больше времени писательству. С 1999 года Джин Хэкмен написал пять романов. В 2016 и 2017 годах Хэкмен ненадолго вернулся в кино, правда, в документальное. Он озвучил два документальных фильма о морпехах.
Двухкратный лауреат "Оскара" Джин Хэкмен обожает кататься на велосипеде и устраивает велопрогулки до сих пор.
Мел Брукс, 95 лет
Легендарный комедиограф Мел Брукс ("Продюсеры", "12 стульев", "Космобольцы") продолжает творить в 95 лет. Брукс любит давать интервью и до пандемии иногда захаживал на американские вечерние шоу. В последние годы Брукс озвучивает мультфильмы. Он подарил голос вампиру Владу в "Монстрах на каникулах", озвучил игрушку в "Истории игрушек 4". В 2021 году должен выйти мультфильм "Сияющий самурай", поставленный по мотивам комедийного хита Брукса "Сверкающие сёдла". В ноябре у него выходит книга мемуаров.
Летом прошлого года Мел Брукс потерял своего лучшего друга Карла Райнера, скончавшегося на 99-м году жизни. Посмотрите в документальном фильме HBO Mel Brooks: Unwrapped (2019), как Брукс каждый вечер приходил в гости к Райнеру с едой, и как смешно они смотрели фильмы.
Совсем недавно 95-летний Брукс сочинил и записал песню At the Automat для документального фильма Automat про знаменитую в прошлом американскую сеть кофеен. Премьера фильма состоялась в начале сентября 2021 года.
Джеймс Эрл Джонс, 90 лет
90-летний Эрл Джонс в последнее время повторяет свои культовые роли, сыгранные в прошлом. В 2021 году он снова появился в роли короля Замунды Джаффе Джоффера в сиквеле "Поездки в Америку". В 2019 году он повторно озвучил Муфасу в CGI-ремейке "Короля льва". А ещё он снова озвучил Дарта Вейдера в новых частых "Звёздных войн" (как в анимационных проектах, так и в спин-оффах).
Эрл Джонс много и успешно играл в театре. В последний раз он появлялся на сцене в спектакле "Игра в джин" в 2016 году.
Гарри Белафонте, 94 года
Лауреат "Оскара", "Грэмми", "Эмми" и "Тони" Гарри Белафонте в последний раз появлялся в кино в 2018 году. Он сыграл эпизод в картине Спайка Ли "Чёрный клановец". А последний концерт король калипсо дал в 2003 году.
Сидни Пуэтье, 94 года
Сидни Пуатье - первый чернокожий актёр, получивший "Оскар" (награду он получил в 1964 году за фильм "Полевые лилии"). На данный момент Пуатье ещё и самый старый из ныне живущих лауреатов "Оскара".
Кинокарьеру Пуатье завершил в 2001 году. С 1997 по 2007 год он был послом Багамских островов в Японии. С 2007 года Пуатье на заслуженном отдыхе. В 2014 году он вместе с Анджелиной Джоли вручал награду лучшему режиссёру на "Оскаре". В сентябре 2021 года Американская киноакадемия киноискусств и наук назвала в честь Пуатье один из залов Музея кино.
Клинт Иствуд, 91 год
Суперуспешная карьера Клинта Иствуда началась в 1955 году. Спустя 66 лет Иствуд всё ещё в строю, 17 сентября в США выходит в прокат фильм режиссёра Клинта Иствуда "Мужские слёзы" с Клинтом Иствудом в главной роли.
Недавно Клинт Иствуд дал интервью Los Angeles Times по случаю премьеры "Мужских слёз" и у него спросили о творческих планах. Иствуд ответил: "Пока у меня ничего не запланировано. Но у меня и до "Мужских слёз" не было планов снова снимать. Если мне что-то подвернётся, хорошая история, которую я захочу рассказать, я снова готов поработать". "Какого чёрта я всё ещё работаю в свои 90? Когда уже в меня начнут швырять помидорами? - задаётся вопросом Иствуд и сам же отвечает. — Я уже задумался, а не хватит ли, но ещё не решил, что хватит. Если я начну делать плохие фильмы, мне об этом сразу сообщат".
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