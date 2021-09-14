Звёзды Голливуда, которым уже за 90: как живут и чем занимаются

В 2020 году журнал Variety назвал почти 80-летнюю карьеру Анжелы Лэнсбери "неподдающейся логике". Во-первых, она блистала и в кино, и в театре, и на ТВ, многократно получала все возможные высшие награды в области театра и кино. А во-вторых, никто из коллег Лэнсбери не может сказать про неё дурного слова, что в актёрской профессии большая редкость.





Анжела Лэнсбери дебютировала в кино картиной "Газовый свет" (1944) (термин "газлайтинг" появился как раз после выхода пьесы "Газовый свет", по которой поставлен фильм). Самые недавние работы актрисы в кино - детские фильмы "Мэри Поппин возвращается" и "Пуговицы", вышедшие в 2018 году. Анжела Лансбери известна зрителям во всём мире в первую очередь благодаря сериалу "Она написала убийство", а также озвучкой миссис Поттс в диснеевской версии "Красавицы и чудовища". В театре Анжела Лансбери в последний раз играла незадолго до начала пандемии, в ноябре 2019 года она вернулась на Вест Энд в роли леди Брекнелл в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьёзным".





