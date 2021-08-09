Голливудские звезды, у которых предки из России

У нее примечательная внешность и сильный красивый голос. Барбара родилась в бедной семье и даже представить не могла, что станет мировой звездой. Она упорно, не теряя надежды, шла к своей цели. А может такая целеустремленность ей передалась от предков, живущих в России? Когда Барбара приехала с визитом в Израиль, то получила в подарок презентацию о своих семейных корнях. Музей Диаспоры, который находится в Тель-Авиве, собрал все, что смог найти о еврейском юноше Исааке Моше Стрейзанд. Да, оказывается в январе 1898 года 19-летний Исаак поехал в путешествие в Америку, где жил его двоюродный брат.

В таможенной декларации он написал, что проживает в городе Бережаны (сейчас Львовская область), а национальность у него галицкая.

Вот так Исаак стал гражданином США и начал жить в Нью-Йорке. Через несколько дней он женился на Анне Кестон, бабушка которой, к слову, тоже была из царской России и родилась на Галичине. Еврейская семья не голодала, но и не шиковала: Анна работала поваром, а Исаак был портным. У пары было пятеро детей, а старший их сын Эммануил как раз и стал отцом певицы.