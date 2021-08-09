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Голливудские звезды, у которых предки из России

Голливудские звезды, у которых предки из России (9 фото)

Автор:
09 августа 2021 18:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: генетика   голливуд   звезды   интересное   кино   факты   шоу бизнес   
852
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Кажется, что эти знаменитые актеры являются коренными американцами и уж точно не знают русского языка. Но на самом деле они прямые потомки эмигрантов из России.
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Метки: генетика   голливуд   звезды   интересное   кино   факты   шоу бизнес   
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13  комментариев
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8k
Andrei 42 минуты назад
"...У некоторых из них русские корни и наверняка они добились успеха в том числе благодаря русскому упорству, работоспособности и таланту..."

Роза Лейбович, Исаак Моше Стрейзанд, Анна Лившиц, Спилберги и Голдберги - простые русские люди.
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8k
Ден 8 минут назад
ДА Перенстанте так писать.Ни один еврей.чеченец или дагестанец не согласится к причастности к русскому миру. Я их вижу так же.
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174
vijilante 16 минут назад
Ну во - только ДиКаприо русский,а остальные Евреи Евреевичи.
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21
vkosta Полчаса назад
Русские жители израильской долины
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3k
Кистень Полчаса назад
Вупи Голдберг-еврейка???
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174
vijilante Кистень 15 минут назад
Самая натуральная фэтэрша !
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758
閃光 37 минут назад
Голдберг?
Ссылка coub.com
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3k
Юлия Ч 45 минут назад
Милы Йовович и Милы Кунис в этом списке нет, зато есть Вупи Голдберг. Неожиданно...
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174
vijilante Кистень 10 минут назад
Она "требовала" , потому что живёт в Америке и т.д.
Когда с ней разговаривали на разные темы,она сказала,что если честно то ей глубоко плевать как на тех,так и на других. Просто приходится трындеть "нужные" фразы. Это работа на публику , она как-никак актриса.
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448
да пох 49 минут назад
При чем здесь Россия так и не понял
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12
igal да пох 40 минут назад
так всегда, когда удобно то еврее вдруг становятся русскими, а когда не удобно то жидами :)
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