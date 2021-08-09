Голливудские звезды, у которых предки из России

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Кажется, что эти знаменитые актеры являются коренными американцами и уж точно не знают русского языка. Но на самом деле они прямые потомки эмигрантов из России.
У Голливуда долгая история формирования, в ней принимали участие многие именитые актеры и актрисы. У некоторых из них русские корни и наверняка они добились успеха в том числе благодаря русскому упорству, работоспособности и таланту.
Сильвестр Сталлоне
Бабушкой брутального актера была хозяйка ювелирного магазина в Одессе. Роза Лейбович жила там до революции, но когда наступили неспокойные времена перебралась во Францию. А потом ее семья получила гражданство США. Интересно, что мама актера после Холодной войны решила найти своих родственников в России. Было непросто, пока к этому поиску не подключились Михаил Горбачев с КГБ.
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Барбара Стрейзанд
У нее примечательная внешность и сильный красивый голос. Барбара родилась в бедной семье и даже представить не могла, что станет мировой звездой. Она упорно, не теряя надежды, шла к своей цели. А может такая целеустремленность ей передалась от предков, живущих в России? Когда Барбара приехала с визитом в Израиль, то получила в подарок презентацию о своих семейных корнях. Музей Диаспоры, который находится в Тель-Авиве, собрал все, что смог найти о еврейском юноше Исааке Моше Стрейзанд. Да, оказывается в январе 1898 года 19-летний Исаак поехал в путешествие в Америку, где жил его двоюродный брат.
В таможенной декларации он написал, что проживает в городе Бережаны (сейчас Львовская область), а национальность у него галицкая.
Вот так Исаак стал гражданином США и начал жить в Нью-Йорке. Через несколько дней он женился на Анне Кестон, бабушка которой, к слову, тоже была из царской России и родилась на Галичине. Еврейская семья не голодала, но и не шиковала: Анна работала поваром, а Исаак был портным. У пары было пятеро детей, а старший их сын Эммануил как раз и стал отцом певицы.
В таможенной декларации он написал, что проживает в городе Бережаны (сейчас Львовская область), а национальность у него галицкая.
Вот так Исаак стал гражданином США и начал жить в Нью-Йорке. Через несколько дней он женился на Анне Кестон, бабушка которой, к слову, тоже была из царской России и родилась на Галичине. Еврейская семья не голодала, но и не шиковала: Анна работала поваром, а Исаак был портным. У пары было пятеро детей, а старший их сын Эммануил как раз и стал отцом певицы.
Николь Шерзингер
Американская поп-певица, звезда мюзикла "Кошки" всегда приглашает на свои спектакли свою добрую и отзывчивую бабушку. Они с самого детства были очень близки и Николь всегда публикует совместные фотографии. Одна из них была сделана после спектакля в Австрии, куда ее бабушка прилетела на премьеру. А сама родилась во Владивостоке, сменив место проживания на Гавайи. Внучку она любит называть Пашей, ведь у Николь четыре имени, одно из которых - Прасковья.
Хелен Миррен
Актриса не забывает о своих славянских корнях. Ее отец - чистокровный русский, рожденный в трехстах километрах от Москвы, на Смоленщине. Он был рожден в аристократической семье, носил фамилию Миронов. Дедушка Хелен, Петр Васильевич Миронов, был участником русско-японской войны, получил награду, а потом стал дипломатом.
После революции семья приняла решение об эмиграции, несмотря на то, что до 1918 года они так и оставались владельцами большого земельного надела - крестьяне не торопились отбирать землю у хороших господ. Дед Хелен описывал трудности беженцев в своих мемуарах, а печатная машинка с русским шрифтом до сих хранится в качестве реликвии в семье актрисы.
И как же Аленушка, как любил ее называть дед, превратилась в английскую Хелен? отец актрисы пережил очень много неприятностей во время войны, да и после нее, так что после кончины деда срочно изменил имена всех членов семей, согласно местной транскрипции.
После революции семья приняла решение об эмиграции, несмотря на то, что до 1918 года они так и оставались владельцами большого земельного надела - крестьяне не торопились отбирать землю у хороших господ. Дед Хелен описывал трудности беженцев в своих мемуарах, а печатная машинка с русским шрифтом до сих хранится в качестве реликвии в семье актрисы.
И как же Аленушка, как любил ее называть дед, превратилась в английскую Хелен? отец актрисы пережил очень много неприятностей во время войны, да и после нее, так что после кончины деда срочно изменил имена всех членов семей, согласно местной транскрипции.
Стивен Спилберг
Один из самых успешных и известных современных режиссеров также является потомком наших соотечественников.
Предки Стивена, как и многие еврейские семьи, уехали из Российской империи в Америку в поисках спокойной жизни. Его дедушка и бабушка по линии отца оставили украинский Каменец-Подольский, а родственники с маминой стороны остались в Одессе.
Будущий режиссер воспитывался одновременно в трех культурных кодах: в его семье с уважением относились к еврейским, русским и американским традициям. Отец Стивена, Арнольд Спилберг, был по специальности инженером-электриком, а в годы холодной войны наладил, при помощи радиоволн, связь с родными. Это было опасно, но все обошлось, а юный Стивен даже нашел друга в России, с которым общался при помощи азбуки Морзе.
Предки Стивена, как и многие еврейские семьи, уехали из Российской империи в Америку в поисках спокойной жизни. Его дедушка и бабушка по линии отца оставили украинский Каменец-Подольский, а родственники с маминой стороны остались в Одессе.
Будущий режиссер воспитывался одновременно в трех культурных кодах: в его семье с уважением относились к еврейским, русским и американским традициям. Отец Стивена, Арнольд Спилберг, был по специальности инженером-электриком, а в годы холодной войны наладил, при помощи радиоволн, связь с родными. Это было опасно, но все обошлось, а юный Стивен даже нашел друга в России, с которым общался при помощи азбуки Морзе.
Харрисон Форд
В 1907 году Анна Лифшиц вместе со своими родителями уехала из Белоруссии в США. Они жили в Бруклине. Когда Анна повзрослела она вышла замуж за Гарри Нидельмана, который, к слову, тоже был из семьи минских эмигрантов. У Анны и Гарри родилась дочь Дороти, которая и стала потом мамой Харрисона Форда.
Леонардо Ди Каприо
У этого известного актера, рожденного в Лос-Анджелесе, богатейшая родословная. В его отце смешались итальянская и немецкая крови, а вот мама актера Ирмелин Инденбиркен родилась в Западной Германии во время войны. Бабушка актера по материнской линии многое пережила - Елена Степановна Смирнова вместе с родителями эмигрировала из России во время Октябрьской революции, а потом вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена. Свою дочь она родила в бомбоубежище Ор-Эркеншвика.
Через десять лет после окончания Второй мировой семья окончательно перебралась в США. Ди Каприо с теплотой вспоминает свою бабушку и несмотря на то, что она покинула родную страну в два годика, она прекрасно говорила на русском.
Когда Ди Каприо приезжал в Россию и встречался с Путиным, то упомянул, что его дед также имеет русские корни, так что актер может официально считать себя наполовину русским.
Через десять лет после окончания Второй мировой семья окончательно перебралась в США. Ди Каприо с теплотой вспоминает свою бабушку и несмотря на то, что она покинула родную страну в два годика, она прекрасно говорила на русском.
Когда Ди Каприо приезжал в Россию и встречался с Путиным, то упомянул, что его дед также имеет русские корни, так что актер может официально считать себя наполовину русским.
Вупи Голдберг
Да уж, меньше всего можно было ожидать, что у нее могут быть русские корни. Но это так, актриса сама рассказала об этом в одном из интервью. Ее бабушка жила в Одессе во времена царской России, пока не была вынуждена эмигрировать. Вупи родилась в Нью-Йорке и является носительницей американской культуры, но именно в память в своих предках она решила сохранить родовую фамилию.
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Метки: генетика голливуд звезды интересное кино факты шоу бизнес
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Новости партнёров
Роза Лейбович, Исаак Моше Стрейзанд, Анна Лившиц, Спилберги и Голдберги - простые русские люди.
Когда с ней разговаривали на разные темы,она сказала,что если честно то ей глубоко плевать как на тех,так и на других. Просто приходится трындеть "нужные" фразы. Это работа на публику , она как-никак актриса.