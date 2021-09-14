Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении

Президент России Владимир Путин сегодня сообщил, что уходит на самоизоляцию. Причиной такого решение послужила "тяжелая ситуация" с коронавирусом в его ближайшем окружении. Кто именно из подчиненных президента подцепил Covid-19 не сообщается, но Путин заявил, что это несколько человек, с одним из которых накануне он на протяжении всего дня плотно контактировал.





Новость о том, что президент собирается отправиться на карантин появилась вчера. Владимир Путин, давая автографы российским паралимпийцам в Кремле, рассказал, что коронавирус вездесущ и проблемы с ним возникли даже в его окружении и предположил, что, возможно, скоро отправится на самоизоляцию.