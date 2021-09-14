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Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении

Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении (5 фото)

Автор:
14 сентября 2021 16:43
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   владимир путин   карантин   коронавирус   политика   
1304
5

Глава государства назвал свой карантин "естественным экспериментом", в ходе которого он на самом себе выяснит, как работает вакцина "Спутник V".

Президент России Владимир Путин сегодня сообщил, что уходит на самоизоляцию. Причиной такого решение послужила "тяжелая ситуация" с коронавирусом в его ближайшем окружении. Кто именно из подчиненных президента подцепил Covid-19 не сообщается, но Путин заявил, что это несколько человек, с одним из которых накануне он на протяжении всего дня плотно контактировал.


Новость о том, что президент собирается отправиться на карантин появилась вчера. Владимир Путин, давая автографы российским паралимпийцам в Кремле, рассказал, что коронавирус вездесущ и проблемы с ним возникли даже в его окружении и предположил, что, возможно, скоро отправится на самоизоляцию.

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Так оно и получилось. Сколько продлится самоизоляция Владимира Владимировича не сообщается. По словам Дмитрия Пескова, президент сдал тест и коронавируса у него пока не выявлено.

Путин уже провел свое первое удаленное совещание с правительством России и руководством партии "Единая Россия". Перед своим выступлением он рассказал, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан и назвал свою самоизоляцию проверкой российской вакцины.


"Титры у меня, по общим данным, достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", - поделился с правительством Владимир Путин.

Александр Гинцбург, гендиректор центра имени Гамалеи, где была создана вакцина, похвалил Владимира Путина за сознательность и предположил, что в его случае карантин продолжится не больше недели.


"С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно.


Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина", - прокомментировал Гинцбург новость о самоизоляции Путина.

Президент России привился "Спутником" в апреле этого года и неоднократно заявлял, что после вакцинации титры антител у него "держатся хорошо".

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Метки: видео   владимир путин   карантин   коронавирус   политика   
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4k
saliamnn Час назад
Господи!Клоуны.
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2k
Ivan 5 минут назад
Ну, радоваться-то нечему.... Если бы под ИВЛ его клали, то можно было бы скрестить пальчики, а так русским никогда по крупному не везло, тем более на столько...
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2k
александр 11 минут назад
думал хоть Путин в этом цирке не участвует. Ошибся.
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25k
Татьяна Юсова 21 минуту назад
Я не поняла, а по какому поводу радостные визги у хохлов и навальнистов?
Ну, поработает Путин онлайн неделю. И что?

Я представляю, если бы Путин заболел, то тогда можно было бы объяснить радостный словесный понос, а тут то чего разошлись?

Сейчас визжат, что вакцина не помогает. А что они будут орать, если через неделю Путин не заболеет, после длительного и плотного контакта с вирусоносителями?
Думаете, хоть одна хохлоблядь возьмет свои слова обратно?
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3k
portroy 21 минуту назад
Надеюсь паралимпийцов не заразил?
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2k
Мефодий 37 минут назад
хороший знак. значит не всё так безнадежно "нарисовано" и "проголосовано" если дед прятаться побёг накануне.
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1k
Алксандр Шевченко 39 минут назад
Ждём новую волну ковида, сразу после выборов.
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9k
Majul 39 минут назад
Отличный пост для перепеси всей фишкинской шоблы либшизы и косящих под жителей России поносников из Украины и "сочувствующих" стран.
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13k
aalexey3 42 минуты назад
То-есть жижа не дейсвует!
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215
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
у хохлов по этому поводу национальный праздник объявят )))
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59k
Опиум для народа 51 минуту назад
А просто обнулиться нельзя штоле?)))
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4k
Барт Симпсон 51 минуту назад
да шоб он был здоров....
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3k
Феликс Дзержинский 58 минут назад
Лучше бы он самоизолировался на своём галстуке в сортире.
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4k
Shtoppi Час назад
А чо так? Он же привитый. Или бадяга, которой пол страны наширяли, не так хороша как они гундосили из каждого утюга?
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6k
SR Час назад
И вакцину мы первые сделали... Вот только не работает ни хрена... И бункер не помогает... Да, похоже после "выборов" так звезданет, мало не покажется.
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520
Карл Такойто Час назад
Да просто решил отдохнуть,поедет в поместье у него там аквадискотека, блекджек,все дела- ну а для прессы сказали что изолируется,чтобы сознательность по борьбе с ковидом в обществе поднять
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16k
ВВС Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Гур Час назад
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14k
Booka1a Час назад
как он на самом себе выяснит, как работает вакцина "Спутник V", если уйдет на самоизоляцию?
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3k
Запускайте Берлагу! Час назад
Здоровья
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28k
Антон Час назад
Пора бы уже...
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