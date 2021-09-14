Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении

Глава государства назвал свой карантин "естественным экспериментом", в ходе которого он на самом себе выяснит, как работает вакцина "Спутник V".
Президент России Владимир Путин сегодня сообщил, что уходит на самоизоляцию. Причиной такого решение послужила "тяжелая ситуация" с коронавирусом в его ближайшем окружении. Кто именно из подчиненных президента подцепил Covid-19 не сообщается, но Путин заявил, что это несколько человек, с одним из которых накануне он на протяжении всего дня плотно контактировал.
Новость о том, что президент собирается отправиться на карантин появилась вчера. Владимир Путин, давая автографы российским паралимпийцам в Кремле, рассказал, что коронавирус вездесущ и проблемы с ним возникли даже в его окружении и предположил, что, возможно, скоро отправится на самоизоляцию.
Так оно и получилось. Сколько продлится самоизоляция Владимира Владимировича не сообщается. По словам Дмитрия Пескова, президент сдал тест и коронавируса у него пока не выявлено.
Путин уже провел свое первое удаленное совещание с правительством России и руководством партии "Единая Россия". Перед своим выступлением он рассказал, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан и назвал свою самоизоляцию проверкой российской вакцины.
"Титры у меня, по общим данным, достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", - поделился с правительством Владимир Путин.
Александр Гинцбург, гендиректор центра имени Гамалеи, где была создана вакцина, похвалил Владимира Путина за сознательность и предположил, что в его случае карантин продолжится не больше недели.
"С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно.
Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина", - прокомментировал Гинцбург новость о самоизоляции Путина.
Президент России привился "Спутником" в апреле этого года и неоднократно заявлял, что после вакцинации титры антител у него "держатся хорошо".
Источник:
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Ну, поработает Путин онлайн неделю. И что?
Я представляю, если бы Путин заболел, то тогда можно было бы объяснить радостный словесный понос, а тут то чего разошлись?
Сейчас визжат, что вакцина не помогает. А что они будут орать, если через неделю Путин не заболеет, после длительного и плотного контакта с вирусоносителями?
Думаете, хоть одна хохлоблядь возьмет свои слова обратно?
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А как Вы объясните, что эта неделя пришлась в аккурат на думские выборы? Совпадение?
Самоизоляцию от эпидокружения и болезнь - две большие разницы