Вот что бывает после 253 дней карантина: гримасы Хопкинса испугали его фанатов и Алека Болдуина

Актер покривлялся на камеру, и поклонники его таланта решили, что никогда еще Хопкинс не был так страшен, как теперь. Даже в роли Ганнибала Лектера. Вот до чего доводит этот бесконечный карантин!
Ролик получился таким пугающим, что даже Алек Болдуин написал в комментариях, что "испугался до усрачки".
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Хопкинс признался, что провел на карантине уже 253 дня и, похоже, сходит с ума от самоизоляции. За время вынужденного сидения дома он чем только не пытался разнообразить свой досуг: и картины писал, и играл на пианино.
"253 дня на карантине… кажется, я начинаю чувствовать его побочные эффекты"
Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? 🤪 pic.twitter.com/ZyiylmOVkH— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) November 24, 2020
Впрочем, русскоязычные поклонники Хопкинса в панику не ударились, а стали предполагать, чем на самом деле в этот момент был занят любимый актер - никто в его "сумасхождение" среди наших так и не поверил. Версии выдвигались самые разнообразные - от мимической гимнастики для поддержания формы до мимики, которая присуща человеку при посещении клозета.
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