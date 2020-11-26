Вот что бывает после 253 дней карантина: гримасы Хопкинса испугали его фанатов и Алека Болдуина

Впрочем, русскоязычные поклонники Хопкинса в панику не ударились, а стали предполагать, чем на самом деле в этот момент был занят любимый актер - никто в его "сумасхождение" среди наших так и не поверил. Версии выдвигались самые разнообразные - от мимической гимнастики для поддержания формы до мимики, которая присуща человеку при посещении клозета.