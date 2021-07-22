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Девушка из Новосибирска порыбачила с медведем

Девушка из Новосибирска порыбачила с медведем (14 фото)

Автор:
22 июля 2021 19:40
Сообщество : Животные
Метки: Россия   девушки   дикая природа   дикие животные   животные   истории   медведи   фото   
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Россиянка по имени Вероника Дичка (dichkaaaaa) - бесстрашная девушка. Она запросто фотографируется с медведями, обнимает их и целует в носик. Недавно модель показала интересные фото с бурым медведем с рыбалки!

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Метки: Россия   девушки   дикая природа   дикие животные   животные   истории   медведи   фото   
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925
Not Found! 4 часа назад
А мишку жалко!
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sos1960sos Полчаса назад
Медведи любят полакомиться дикими яблоками и грушами, дичками в просторечии. Совпадение?
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Sergei Bus 2 часа назад
Блин, я бы обосрался, а она смогла ... круто же!
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4k
avix 3 часа назад
Девушка выросла с этими дикими медведями. Она красится и одевается слегка не в резонанс, но в реале имеет истинный контакт с животными и настоящую среду. И да, мишки и лошадки обладают специфичным запахом.
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5k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
От нее походу воняет - шопестец! Хоршо, что интстаграмы не передают запах медвежатины.
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