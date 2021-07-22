Девушка из Новосибирска порыбачила с медведем

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Россиянка по имени Вероника Дичка (dichkaaaaa) - бесстрашная девушка. Она запросто фотографируется с медведями, обнимает их и целует в носик. Недавно модель показала интересные фото с бурым медведем с рыбалки!
Жительница Новосибирска Вероника Дичка показала впечатляющие снимки с рыбалки, на которую они отправились со спасенным медведем по кличке Арчи. Выглядит так, будто девушка дружит с этим медведем, ведь им так спокойно вместе - а это и правда так. На самом деле, это очередная фотосессия, в которой Вероника участвует с Арчи.
Раньше медведь Арчи был цирковым, а теперь живет со своей дрессировщицей Майей Кирсановой. Эта фотосессия сделана для рыболовной базы в Астраханской области, и все участники долго к ней готовились. Команда отыскала подходящую локацию, деревянную лодку, и провела несколько часов в ледяной воде.
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В преддверии фотосессии дрессировщица и хозяйка медведя специально репетировала с Арчи позы, учила его садиться в лодку, держать лапами удочку и весла. Но труды того стоили - получились удивительные и атмосферные кадры для рекламы. Посмотрите на результат:
Вот другие фото из Инстаграма Вероники:
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-"Она запросто фотографируется с медведями, обнимает их и целует в носик."-
-когда мишка ей носик до черепа отожрёт в один укус,тоже в инстаграмм пусть не забудут выложить.