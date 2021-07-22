Девушка из Новосибирска порыбачила с медведем

Жительница Новосибирска Вероника Дичка показала впечатляющие снимки с рыбалки, на которую они отправились со спасенным медведем по кличке Арчи. Выглядит так, будто девушка дружит с этим медведем, ведь им так спокойно вместе - а это и правда так. На самом деле, это очередная фотосессия, в которой Вероника участвует с Арчи.