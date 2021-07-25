Благодарная кенгуру каждый день обнимает людей, которые ее спасли

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В новозеландском заповеднике в городе Элис-Спрингс живут кенгуру, которые остались без родителей и были выхожены людьми. Заповеднику уже 15 лет, и одна из его старейших обитательниц - кенгуру по кличке Королева Эбигейл. Это самое ласковое существо на свете! Эби каждый день приветствует сотрудников и посетителей крепкими объятьями. Это надо видеть.
Эбигейл подобрали, когда она была пятимесячной крошкой, поэтому другой жизни, кроме как среди людей, она не знает.
Животное совершенно ручное и очаровательное. Ее опекуны говорят, что более ласкового кенгуру они не встречали!
Королева Эби - местная знаменитость, ее всегда показывают посетителям заповедника, которые рады с ней познакомиться и сфотографироваться. А ей только этого и надо.
Сотрудники заповедника говорят, что уже привыкли к объятиям Эби и с нетерпением ждут их каждый день. Милые истории и фотографии "обнимашек" регулярно публикуются в Инстаграме и собирают множество восторженных откликов.
Известно, что кенгуру - животные довольно агрессивные, как по отношению к людям, так и по отношению друг к другу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: животные животные и человек заповедник кенгуру кенгурятник милые животные новая зеландия спасение животных
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