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Благодарная кенгуру каждый день обнимает людей, которые ее спасли

Благодарная кенгуру каждый день обнимает людей, которые ее спасли (6 фото + 1 видео)

Автор:
25 июля 2021 14:00
Сообщество : Животные
Метки: животные   животные и человек   заповедник   кенгуру   кенгурятник   милые животные   новая зеландия   спасение животных   
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В новозеландском заповеднике в городе Элис-Спрингс живут кенгуру, которые остались без родителей и были выхожены людьми. Заповеднику уже 15 лет, и одна из его старейших обитательниц - кенгуру по кличке Королева Эбигейл. Это самое ласковое существо на свете! Эби каждый день приветствует сотрудников и посетителей крепкими объятьями. Это надо видеть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   животные и человек   заповедник   кенгуру   кенгурятник   милые животные   новая зеландия   спасение животных   
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Meri Poppins Ufa Час назад
Среди тысяч волков вдруг один "милашка" - генная мутация. Так появились собаки, болонки - не в счет.
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Мурчелло Meri Poppins Ufa 13 минут назад
Одни специалисты здесь собрались.
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