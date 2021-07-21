FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10479 постов • 1252 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Необычный способ взвешивания коал

Необычный способ взвешивания коал (9 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 21:20
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   коала   коалы   медведи   фото   
205
9
1

Казалось бы, что в этом сложного - взвесить коалу? Но оказалось, для этого требуется специальный трюк, потому что эти мишки совсем не усидчивые. Австралийский парк дикой природы c острова Кенгуру показал интересный трюк, с помощью которого сотрудники взвешивают коал. Так мило!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   коала   коалы   медведи   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
910
Not Found! 2 часа назад
Милотам лайк завсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 2 часа назад
Взвесился с коалой на руках, потом без нее. Не благодарите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео) Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео) Милота дня: мама-коала несет на спине двух детенышей Милота дня: мама-коала несет на спине двух детенышей Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь "Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами "Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами Какое чудо: в якутском зоопарке засняли белую медведицу и малыша Какое чудо: в якутском зоопарке засняли белую медведицу и малыша Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

372864



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
2
388
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада
0
80
Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада
﻿
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#автомобили#люди#СССР#приколы#интересное#фотографии#новости#авария дня
#фото#Россия#картинки#прикол#ynews#подборка#аварии#Москва#авто аварии#комментарии
#интересно#животные#автомир#дтп#в мире#история#собаки#истории#прикольные#космос

На что жалуетесь?

Вернуться