Необычный способ взвешивания коал

Ветку прикрепили к весам так, чтобы разместить на ней коалу. Так пугливым мишкам есть за что держаться, они расслаблены и спокойны, а следовательно, волонтеры быстро и безопасно могут взвесить животное. При этом весы уже учитывают массу ветки, на которой сидят коалы - поэтому получается узнать их точный вес.