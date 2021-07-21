Необычный способ взвешивания коал

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Казалось бы, что в этом сложного - взвесить коалу? Но оказалось, для этого требуется специальный трюк, потому что эти мишки совсем не усидчивые. Австралийский парк дикой природы c острова Кенгуру показал интересный трюк, с помощью которого сотрудники взвешивают коал. Так мило!
Австралийский парк дикой природы Kangaroo Island Wildlife Park на острове Кенгуру придумал интересный способ взвешивания коал, а особенно детенышей. Подопечных парка нужно периодически взвешивать, а они весьма не усидчивые животные, поэтому работники придумали для них специальные весы - с импровизированной "веткой".
Ветку прикрепили к весам так, чтобы разместить на ней коалу. Так пугливым мишкам есть за что держаться, они расслаблены и спокойны, а следовательно, волонтеры быстро и безопасно могут взвесить животное. При этом весы уже учитывают массу ветки, на которой сидят коалы - поэтому получается узнать их точный вес.
Парк на острове Кенгуру - дом для десятков коал. Этим мишкам, а особенно малышам, требуется частое взвешивание. Так сотрудники следят за их набором веса и здоровьем в целом, и поддерживают его в нормальном состоянии.
Вот как взвешивают коал в парке:
Фото коал, которые обитают в парке дикой природы острова Кенгуру:
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