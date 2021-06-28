Украинские зоозащитники спасли семейство медведей

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Волонтеры зоозащитной организации Four PAWS помогли спасти семью бурых медведей, которая годами содержалась в неволе. Животных вывезли из заброшенный гостиницы города Сколе Львовской области и доставили в медвежий заповедник Домажир подо Львовом.
Бурые медведи Сирко (13 лет), Рута (13 лет) и их детеныш Андор (5 месяцев) находились в частном владении.
Бывшие владельцы животных устроили в своем отеле мини-зоопарк для развлечения постояльцев и в рекламных целях.
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По украинским законам, частное разведение и содержание медведей разрешено - несмотря на то, что зоозащитники давно призывают к пересмотру этой статьи.
Спасенные медведи провели большую часть своей жизни в бетонном вольере, страдая от недокорма и отсутствия физической активности.
Активисты организации FOUR PAWS Ukraine, в частности, ее директор Тарас Бойко, выступает против существующих законов, поскольку, по его словам, медведям нельзя обеспечить нормальные условия жизни, если они не имеют возможности передвигаться, плавать и находиться в естественной среде.
"Около 100 медведей все еще живут в неволе в небольших вольерах рядом с ресторанами или в частных зоопарках Украины. Мы призываем власти запретить частное разведение диких животных и выдавать лицензии только официальным организациям, таким как заповедники, с квалифицированным персоналом и необходимыми ресурсами", - говорит он.
"Около 100 медведей все еще живут в неволе в небольших вольерах рядом с ресторанами или в частных зоопарках Украины. Мы призываем власти запретить частное разведение диких животных и выдавать лицензии только официальным организациям, таким как заповедники, с квалифицированным персоналом и необходимыми ресурсами", - говорит он.
К счастью, для этого семейства медведей теперь начинается новая жизнь в медвежьем заповеднике.
Сирко и Рута будут выпущены в просторный лесной вольер после того, как пройдут адаптационный период.
Здоровье медвежонка Андора в хорошем состоянии. Команда спасателей планирует чипировать его, провести вакцинацию и дегельминтизацию, чтобы он мог вырасти и стать здоровым медведем.
Медвежий заповедник Домажир, расположенный на площади 7,7 га и спасший 25 медведей от жестоких условий жизни, был официально открыт для посетителей в октябре 2017 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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