Украинские зоозащитники спасли семейство медведей

Активисты организации FOUR PAWS Ukraine, в частности, ее директор Тарас Бойко, выступает против существующих законов, поскольку, по его словам, медведям нельзя обеспечить нормальные условия жизни, если они не имеют возможности передвигаться, плавать и находиться в естественной среде.



"Около 100 медведей все еще живут в неволе в небольших вольерах рядом с ресторанами или в частных зоопарках Украины. Мы призываем власти запретить частное разведение диких животных и выдавать лицензии только официальным организациям, таким как заповедники, с квалифицированным персоналом и необходимыми ресурсами", - говорит он.