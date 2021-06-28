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Украинские зоозащитники спасли семейство медведей

Украинские зоозащитники спасли семейство медведей (11 фото)

Автор:
28 июня 2021 15:41
Сообщество : Животные
Метки: Украина   заповедник   зоозащита   медведи   нелепые законы   спасение животных   
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Волонтеры зоозащитной организации Four PAWS помогли спасти семью бурых медведей, которая годами содержалась в неволе. Животных вывезли из заброшенный гостиницы города Сколе Львовской области и доставили в медвежий заповедник Домажир подо Львовом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Украина   заповедник   зоозащита   медведи   нелепые законы   спасение животных   
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