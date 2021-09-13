FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3209 постов • 1080 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Яжемать устроила фотосессию с ребенком, усевшись на краю скалы в Крыму

Яжемать устроила фотосессию с ребенком, усевшись на краю скалы в Крыму (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Инстамама   Крым   видео   скала   яжемать   
1773
3
1
Чего не сделаешь ради красивой фотографиии и лайков в Инстаграме! В соцсетях возмущаются блогершей, разместившей видео, в котором она позирует с малышом, сидя у обрыва.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Инстамама   Крым   видео   скала   яжемать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
DeniZZka Час назад
Дело, конечно, её.. Но у нас и так МЧС в этом году совершили рекордное количество выездов, связанных с падением туристов с высоты, и как раз на Фиоленте (на фото и видео как раз мыс Фиолент, район грота Дианы - его даже на фото видно). Не хотелось бы, чтобы подобные личности усложняли и без того непростую жизнь спецслужб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Сергей С 2 минуты назад
Мля, ну натяните гамак снизу и плату за вход берите. В чем проблема то. Все равно количество идиотов не уменьшиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
Илья Полчаса назад
Чего вы хотите от РСПхи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 38 минут назад
Сама породила...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Radugananebe 40 минут назад
Когда рожать умеет , а мозгом не выросла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай 41 минуту назад
Естественный одбор слава богу еще действует...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димыч 46 минут назад
Если бы сорвалась вместе с ребёнком, искали бы хозяина скалы, мол, не обеспечивает безопасность для долбонавтов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Alex 59 минут назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фёдор Час назад
Ещё с у к а не осознала,что сынок уже не кукла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
А действительно, органы опеки как то отреагируют на этот армагеддец?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan Час назад
Если бы ребенок свалился, а она бы бросилась за ним-героя России бы точно не дали, ведь они Яжмать, а не Яжминистр...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
pynh Час назад
Да и куй с ним - еще нарожает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Шурман pynh 51 минуту назад
Я тоже самое говорю когда арабские или негритянские дети дорогу перебегают :) идет мама с ней рядом 5 детей , жена говорит смотри сейчас через дорогу побегут , я притормаживаю и сразу в шутку говорю мама Фатима а где Ахмед ? Ахмеда сбили ну не чего страшного завтра папа нового Ахмеда сделает .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
506
Mowgley Час назад
Тот случай, когда лайки дороже ребенка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шурум-бурум 2 часа назад
урок одного новоиспеченного героя ничему не научил дур и дураков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Батончик с маком 2 часа назад
Поди родила ради лайков. Пацаненок точно в дурке окажется из-за приколов е.банутой мамашки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное "Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера "Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера Из-за сильных дождей власти Ялты ввели в городе режим ЧС и объявили эвакуацию Из-за сильных дождей власти Ялты ввели в городе режим ЧС и объявили эвакуацию Почему крымские скалы называются «Сырными» Почему крымские скалы называются «Сырными» Пьяная пассажирка избила таксиста-инвалида в Саратовской области Пьяная пассажирка избила таксиста-инвалида в Саратовской области "Яжемать" из Красноярска поставила ребенка на колени и заставила прилюдно извиняться перед сыном "Яжемать" из Красноярска поставила ребенка на колени и заставила прилюдно извиняться перед сыном
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

773990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самый смешной пост об увольнениях
7
113
Самый смешной пост об увольнениях
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
5
60
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
93-летняя женщина два дня выживала в поле благодаря верному псу (3 фото)
93-летняя женщина два дня выживала в поле благодаря верному псу (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Макдональдс отдыхает
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#история#ynews#животные#приколы#gif#интернет#жизнь
#интересно#факты#картинки#прикол#комментарии#прикольные#дети#прошлое#страна
#люди#фотографии#СССР#подборка#знаменитости#в мире#еда#сша

На что жалуетесь?

Вернуться