Яжемать устроила фотосессию с ребенком, усевшись на краю скалы в Крыму

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Чего не сделаешь ради красивой фотографиии и лайков в Инстаграме! В соцсетях возмущаются блогершей, разместившей видео, в котором она позирует с малышом, сидя у обрыва.
Инстаматери, видимо, и в голову не приходит, что ее попытка заработать лайки может обернуться трагедией. Малыш, судя по видео, изрядно напуган и со страхом обнимает мамашу. Рядом ни души, потому помешать опасной фотосессии никто не смог.
Видео разлетелось по соцсетям и вызвало бурные обсуждения. Интернет-пользователи негодовали: как можно быть такой беспечной? К сожалению, кто именно эта девушка, не сообщается, хотя эта персона наверняка была бы интересна органам опеки.
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