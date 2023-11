Главное правило клуба – не хлопать ушами: тайные увлечения сварщика Алекса Этерингтона и их результаты

В общем, ухо за глаз. Но и чуть не считается. Но в защиту члена клуба King Of The Streets, который поведал о своих приключениях-злоключениях изданию The Sun, выступает тот факт, что это была так сказать его проба пера – первый бой. А противник Бахир «Баш» Фахури из Гастингса был уже опытным бойцом.

Впрочем, боль и кровища не охладили пыл новичка. Он изо всех сил надавил на глаз Фахури. Тот закричал, и судья остановил поединок. Алекс вырвал победу и отправился в больницу.