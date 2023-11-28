Главное правило клуба – не хлопать ушами: тайные увлечения сварщика Алекса Этерингтона и их результаты

Раунды не предусмотрены, правила отсутствуют. Рефери прекращает поединок по принципу первой крови. То есть когда необходимость оказания медицинской помощи одному (или обоим) уже явно очевидна. Естественно, бои подпольные. Лицензия у организации отсутствует, и никакой ответственности за последствия она не несёт.

Трогательным напоминанием об одном из ивентов на базе клуба King Of The Streets («Король улиц»), членом которого Алекс является с 2022 года, стал памятный сувенир. Заполучил он его в ходе боя по-тайсоновски. Противник вцепился в ухо Этерингтона и почти отгрыз его. Не всё, но кусочек ушной раковины остался в чужих зубах. Правда, Алекс тоже отметелил партнёра будь здоров и чуть не выдавил тому глаз.