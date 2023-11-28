Главное правило клуба – не хлопать ушами: тайные увлечения сварщика Алекса Этерингтона и их результаты

Мужчинам иногда хочется ощутить сильный выброс адреналина и почувствовать себя если не богом, то, как минимум, царём горы. Одни для этого гоняют ночью по трассе, другие лезут в горы. Есть и третьи, как этот парень.
Алекс Этерингтон – 32-летний сварщик из графства Дарем в Британии тоже хотел как-то разбавить серые будни. Мечта сбылась: благодаря рекомендации друга парень попал в закрытый бойцовский клуб. Участникам которых не нужно соблюдать совершенно никаких правил. Главное – победить соперника.
Раунды не предусмотрены, правила отсутствуют. Рефери прекращает поединок по принципу первой крови. То есть когда необходимость оказания медицинской помощи одному (или обоим) уже явно очевидна. Естественно, бои подпольные. Лицензия у организации отсутствует, и никакой ответственности за последствия она не несёт.
Трогательным напоминанием об одном из ивентов на базе клуба King Of The Streets («Король улиц»), членом которого Алекс является с 2022 года, стал памятный сувенир. Заполучил он его в ходе боя по-тайсоновски. Противник вцепился в ухо Этерингтона и почти отгрыз его. Не всё, но кусочек ушной раковины остался в чужих зубах. Правда, Алекс тоже отметелил партнёра будь здоров и чуть не выдавил тому глаз.
В общем, ухо за глаз. Но и чуть не считается. Но в защиту члена клуба King Of The Streets, который поведал о своих приключениях-злоключениях изданию The Sun, выступает тот факт, что это была так сказать его проба пера – первый бой. А противник Бахир «Баш» Фахури из Гастингса был уже опытным бойцом.
Впрочем, боль и кровища не охладили пыл новичка. Он изо всех сил надавил на глаз Фахури. Тот закричал, и судья остановил поединок. Алекс вырвал победу и отправился в больницу.
После осмотра медики сообщили, что не смогут пришить откушенный фрагмент. Мужчина забрал его домой, показать девушке. После чего хотел выбросить. Но та не позволила. И кусочек плоти осел в спиртовом растворе в банке из-под солений, которая теперь украшает кухонную полку.
Из интервью Алекса:
Это действительно захватывающе. Это просто по-другому, и это здорово. Я до сих пор не чувствовал себя более свободным, чем когда сражался там, где нет правил и ограничений. Это был маленький кусочек свободы, настоящей свободы.
Популярность подпольных боёв в Британии набирает обороты. Место и время участникам сообщают за несколько дней с помощью рассылки. Несмотря на риск, и девушка Алекса, и дочь от прошлых отношений поддерживают его увлечение. Тем более что оно приносит и немалую материальную выгоду: за победу в том бою сварщик получил примерно 2 тыс. фунтов.
Несмотря на риск и очевидную опасность, член King Of The Streets уверен, что нелегальная организация приносит пользу и несёт в мир добро. Ведь сбросившая на ринге пыл молодёжь уже не выйдет на улицы с ножом, что поможет сократить количество преступлений.
Источник:
- Скрытая и явная угроза ежедневных тренировок
- Явная и скрытая опасность спорта
- Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в два раза быстрее
- Как брутальный австралийский эндемик против своей воли стал профессиональным спортсменом
- Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко