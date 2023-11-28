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Главное правило клуба – не хлопать ушами: тайные увлечения сварщика Алекса Этерингтона и их результаты

Главное правило клуба – не хлопать ушами: тайные увлечения сварщика Алекса Этерингтона и их результаты

Автор:
28 ноября 2023 10:45
Сообщество : Спорт
Метки: Алекс Этерингтон   Спорт   бой   закон   клуб   опасность   подполье   правило   ухо   участник   
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Мужчинам иногда хочется ощутить сильный выброс адреналина и почувствовать себя если не богом, то, как минимум, царём горы. Одни для этого гоняют ночью по трассе, другие лезут в горы. Есть и третьи, как этот парень.

Алекс Этерингтон – 32-летний сварщик из графства Дарем в Британии тоже хотел как-то разбавить серые будни. Мечта сбылась: благодаря рекомендации друга парень попал в закрытый бойцовский клуб. Участникам которых не нужно соблюдать совершенно никаких правил. Главное – победить соперника.

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Раунды не предусмотрены, правила отсутствуют. Рефери прекращает поединок по принципу первой крови. То есть когда необходимость оказания медицинской помощи одному (или обоим) уже явно очевидна. Естественно, бои подпольные. Лицензия у организации отсутствует, и никакой ответственности за последствия она не несёт.

Трогательным напоминанием об одном из ивентов на базе клуба King Of The Streets («Король улиц»), членом которого Алекс является с 2022 года, стал памятный сувенир. Заполучил он его в ходе боя по-тайсоновски. Противник вцепился в ухо  Этерингтона и почти отгрыз его. Не всё, но кусочек ушной раковины остался в чужих зубах. Правда, Алекс тоже отметелил партнёра будь здоров и чуть не выдавил тому глаз.

В общем, ухо за глаз. Но и чуть не считается. Но в защиту члена клуба King Of The Streets, который поведал о своих приключениях-злоключениях изданию The Sun, выступает тот факт, что это была так сказать его проба пера – первый бой. А противник Бахир «Баш» Фахури из Гастингса был уже опытным бойцом.

Впрочем, боль и кровища не охладили пыл новичка. Он изо всех сил надавил на глаз Фахури. Тот закричал, и судья остановил поединок. Алекс вырвал победу и отправился в больницу.

После осмотра медики сообщили, что не смогут пришить откушенный фрагмент. Мужчина забрал его домой, показать девушке. После чего хотел выбросить. Но та не позволила. И кусочек плоти осел в спиртовом растворе в банке из-под солений, которая теперь украшает кухонную полку.

Из интервью Алекса:

Это действительно захватывающе. Это просто по-другому, и это здорово. Я до сих пор не чувствовал себя более свободным, чем когда сражался там, где нет правил и ограничений. Это был маленький кусочек свободы, настоящей свободы.

Популярность подпольных боёв в Британии набирает обороты. Место и время участникам сообщают за несколько дней с помощью рассылки. Несмотря на риск, и девушка Алекса, и дочь от прошлых отношений поддерживают его увлечение. Тем более что оно приносит и немалую материальную выгоду: за победу в том бою сварщик получил примерно 2 тыс. фунтов.

Несмотря на риск и очевидную опасность, член King Of The Streets уверен, что нелегальная организация приносит пользу и несёт в мир добро. Ведь сбросившая на ринге пыл молодёжь уже не выйдет на улицы с ножом, что поможет сократить количество преступлений.

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Метки: Алекс Этерингтон   Спорт   бой   закон   клуб   опасность   подполье   правило   ухо   участник   
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19k
Shtoppi 2 часа назад
364нутым нет покоя.
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56
Артем Петухов 11 минут назад
Идиоты.. лучше б в горы сходили, вот там свобода, а не это вот все...
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8k
Влад Полчаса назад
нарушил правило...
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