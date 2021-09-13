Художник с помощью LEGO воссоздает обложки популярных музыкальных альбомов

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Преподаватель и дизайнер Аднан Лоуша в свободное от своей основной работы время воссоздает из конструктора LEGO обложки культовых музыкальных альбомов. За последние 4,5 месяца он опубликовал почти сотню необычных работ.
Аднан Лоуша — дизайнер и преподаватель из Бруклина, в свободное время собирающий из LEGO собственные работы. Для мужчины это не просто хобби: согласно профилю на LinkedIn, Лоуша полтора года с помощью конструктора обучал студентов проектированию.
Теперь же дизайнер собирает модели для себя, по собственным уникальным инструкциям, часто вдохновляясь фильмами и сериалами восьмидесятых. В его коллекции есть, например, автомобиль из сериала «Рыцарь дорог», вертолёт «Воздушный волк» из одноимённого фильма и робот из «Короткого замыкания».
Теперь же дизайнер собирает модели для себя, по собственным уникальным инструкциям, часто вдохновляясь фильмами и сериалами восьмидесятых. В его коллекции есть, например, автомобиль из сериала «Рыцарь дорог», вертолёт «Воздушный волк» из одноимённого фильма и робот из «Короткого замыкания».
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В апреле у Лоуша появилась новая идея: он стал собирать из LEGO обложки музыкальных альбомов. На квадратной основе под цвет фона дизайнер кубиками повторяет рисунок или фотографию с оригинала, а также имитирует шрифт с помощью мелких деталей.
Новые работы появляются в инстаграме почти каждый день — за 4,5 месяца набралось 97 LEGO-«каверов» на популярные пластинки.
Новые работы появляются в инстаграме почти каждый день — за 4,5 месяца набралось 97 LEGO-«каверов» на популярные пластинки.
The Prodigy — The Fat of the Land
Oasis — (What’s the Story) Morning Glory?
New Order — Power, Corruption and Lies
Talking Head — Speaking in Tongues
Aphex Twin — Selected Ambient Works 85-92
Nirvana — Nevermind
Michael Jackson — Thriller
Joy Division — Unknown Pleasures
No Doubt — Tragic Kingdom
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