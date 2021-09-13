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Художник с помощью LEGO воссоздает обложки популярных музыкальных альбомов

Художник с помощью LEGO воссоздает обложки популярных музыкальных альбомов (33 фото)

Автор:
13 сентября 2021 08:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: альбом   креатив   лего   музыка   обложка   
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Преподаватель и дизайнер Аднан Лоуша в свободное от своей основной работы время воссоздает из конструктора LEGO обложки культовых музыкальных альбомов. За последние 4,5 месяца он опубликовал почти сотню необычных работ.
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В апреле у Лоуша появилась новая идея: он стал собирать из LEGO обложки музыкальных альбомов. На квадратной основе под цвет фона дизайнер кубиками повторяет рисунок или фотографию с оригинала, а также имитирует шрифт с помощью мелких деталей.

Новые работы появляются в инстаграме почти каждый день — за 4,5 месяца набралось 97 LEGO-«каверов» на популярные пластинки.

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Метки: альбом   креатив   лего   музыка   обложка   
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