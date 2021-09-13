Художник с помощью LEGO воссоздает обложки популярных музыкальных альбомов

Аднан Лоуша — дизайнер и преподаватель из Бруклина, в свободное время собирающий из LEGO собственные работы. Для мужчины это не просто хобби: согласно профилю на LinkedIn, Лоуша полтора года с помощью конструктора обучал студентов проектированию.



Теперь же дизайнер собирает модели для себя, по собственным уникальным инструкциям, часто вдохновляясь фильмами и сериалами восьмидесятых. В его коллекции есть, например, автомобиль из сериала «Рыцарь дорог», вертолёт «Воздушный волк» из одноимённого фильма и робот из «Короткого замыкания».