Неожиданно: Земфиру заподозрили в плагиате

Между тем, фанаты Земфиры, услышав, что ее кумира обвиняют в плагиате, что называется, вышли на тропу войны. "Кто знает о каком-то Луганском? Тогда как Земфира - имя, не нуждающееся в отдельном представлении", - негодуют они. Все это так, однако право на интеллектуальную собственность никто не отменял, хотя в данном случае вопросы скорее нужно задавать дизайнеру, подставившему Земфиру. "Я думаю, эти идеи будут происходить все чаще и чаще, потому что хороших идей бывает не так много, а реализации таких идей бывает много и она достаточно разная. В данном случае это даже не похожая история. Она по идее может похожая, по исполнению она вообще не похожая. Тут уж надо смотреть и разбираться с юристами", - a href="https://www.vesti.ru/article/2530595" target="_blank" >считает Владимир Пирожков, почётный член Российской академии художеств, основатель центра промышленного дизайна и инноваций. А Антон Вуйма, специалист по чёрному PR уверен, что вся эта шумиха - тщательно спланированная пиарщиками самой певицы акция. "Они наняли какого-то неизвестного певца, который взял мало денег. То есть, они могли нанять какого-то российского или американского исполнителя, но они бы взяли большие деньги, чтобы участвовать в данной пиар-акции, а данный певец, скорее всего, взял очень мало денег. Тем самым он стал интересен команде Земфиры. По классическим нормам пиара они разовьют это дальше, сделают суд", - поясняет Вуйма. Ведь на что только не пойдешь для раскрутки своего детища.