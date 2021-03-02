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Неожиданно: Земфиру заподозрили в плагиате

Неожиданно: Земфиру заподозрили в плагиате (5 фото)

Автор:
02 марта 2021 09:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бордерлайн   Земфира   альбом   обложка   плагиат   творчество   шоу бизнес   
1378
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После выхода нового альбома "Бордерлайн" у некоторых ценителей музыки отечественной певицы появились вопросы.
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Метки: Бордерлайн   Земфира   альбом   обложка   плагиат   творчество   шоу бизнес   
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19  комментариев
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33k
AGM 2 часа назад
Думаю шо таки Лёва Луганский с этого свой гешефт поимел.
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2k
Ilya Volodin 2 минуты назад
Ну нужно было какой-то нормальный скандал придумать для раскрутки провального альбома. Пусть бы Литвинову избила деревянным фаллосом, например.
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1k
Пачо Эррера 3 минуты назад
Идею явно у американца спёрли, просто чуть по-другому написали, думали прокатит.
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2k
Мефодий Полчаса назад
всех под суд, Малевич негодуэ. Это вандализм - не для того чёрный квадрат создавался!
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1k
Ян Баян 45 минут назад
Нафиг Земфиру, нафиг её говорящую дырку Литвинову.
Из жизненного опыта понял одно - обе дуры и их фанаты такие-же ушлёпки.
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323
vadik155 Ян Баян 3 минуты назад
Свечку держали ?
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416
*опа 56 минут назад
Дважды прослушал "Бордерлайн"...
Ни одна песня не зацепила.
Удалил всё.
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16k
Ruslan 58 минут назад
народ узнал, что земфира разродилась новым альбомом. Перешла на скандальный пиар. Скоро увидим ее в студии у малахова
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26
Лёха Час назад
кобла решила попиариться. все уже и забыли про эту неадекватную
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21k
Батончик с маком Час назад
у этой страшной лесбиянки оказывается фанаты есть
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10k
Великий Кормчий Час назад
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1k
Mikhail K Час назад
Ну пусть отдувается Демна Гвансалия, он за это дизайнерское г..... бабки получил, если будет вопрос, пусть решает из своего гонорара.
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463
vitalik Час назад
Ну такое себе сходство. А вот если это ещё изобретателю букв показать...
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16k
nobody® vitalik Час назад
одно и то же зачеркнутое слово на чёрном фоне. никакого сходства
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35k
dima423 vitalik Час назад
"ну так себе сходство" ...ну да... сто процентное))
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108
Akabushkin Petr nobody® Час назад
Разные слова, и типографика разная, сходство есть. Называть плагиатом слово белыми буквами на черном фоне, такое себе "творчество". Имхо.
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5k
Leo Sun Akabushkin Petr Полчаса назад
В том-то и дело, что ей даже не потрудились другое слово придумать: "бордерлайн" - "BoRDeRLiNE" - "brdrlne". Так что по сути слово одно.
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108
Akabushkin Petr Leo Sun 5 минут назад
Почему нельзя использовать это слово? Вероятно автор посчитал, что оно лучше всего подходит для названия этого альбома.
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812
Лучший Друг Час назад
И чО?
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