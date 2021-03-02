Неожиданно: Земфиру заподозрили в плагиате

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После выхода нового альбома "Бордерлайн" у некоторых ценителей музыки отечественной певицы появились вопросы.
Плагиат - явление в музыкальной среде отнюдь не новое. Этим грешат даже известные композиторы, однако за Земфирой никогда и никто не замечал желания присвоить чужое. Но на этот раз имя отечественной рок-исполнительницы оказалось втянуто в обсуждения "с душком". А все из-за ее последнего альбома "Бордерлайн", выпущенного в ночь на 26 февраля. Нет, к музыке претензий нет, а вот обложка альбома показалась похожей на картинку к синглу Лео Луганского, исполняющего в США электронную музыку.
Обнаружил это сходство сам Лео, который обвинять в плагиате напрямую Земфиру не стал, а просто опубликовал в соцсетях два изображения.
Обнаружил это сходство сам Лео, который обвинять в плагиате напрямую Земфиру не стал, а просто опубликовал в соцсетях два изображения.
Commercial break 😎😂🙌@zemfiralive #земфира #ZemfiraBorderline #ZBorderline pic.twitter.com/KlOrt9Rhc4— Leo Luganskiy (@LeoLuganskiy) February 26, 2021
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И обложка альбома Земфиры, и картинка к треку Луганского выполнены в одной и той же манере: на черном фоне - перечеркнутое слово. Контрастное сочетание черного и белого и минимализм. Отличается только шрифт и написание слова. Сходство видно даже неспециалисту, и с учетом того, что американский музыкант использовал этот прием за несколько лет до появления альбома Земфиры, выводы напрашиваются не самые оптимистичные.
Между тем, дизайнером обложки "Бордерлайн" стал Демна Гвасалия - модный дизайнер, некогда бывший главным по моде в доме "Луи Виттон", и теперь представляющий Balenciaga. Подруга Земфиры Рената Литвинова дружна с Гвасалией, и неудивительно, отчего именно он стал автором обложки для альбома Рамазановой.
Между тем, дизайнером обложки "Бордерлайн" стал Демна Гвасалия - модный дизайнер, некогда бывший главным по моде в доме "Луи Виттон", и теперь представляющий Balenciaga. Подруга Земфиры Рената Литвинова дружна с Гвасалией, и неудивительно, отчего именно он стал автором обложки для альбома Рамазановой.
Демна Гвасалия
Между тем, фанаты Земфиры, услышав, что ее кумира обвиняют в плагиате, что называется, вышли на тропу войны. "Кто знает о каком-то Луганском? Тогда как Земфира - имя, не нуждающееся в отдельном представлении", - негодуют они. Все это так, однако право на интеллектуальную собственность никто не отменял, хотя в данном случае вопросы скорее нужно задавать дизайнеру, подставившему Земфиру. "Я думаю, эти идеи будут происходить все чаще и чаще, потому что хороших идей бывает не так много, а реализации таких идей бывает много и она достаточно разная. В данном случае это даже не похожая история. Она по идее может похожая, по исполнению она вообще не похожая. Тут уж надо смотреть и разбираться с юристами", - a href="https://www.vesti.ru/article/2530595" target="_blank" >считает Владимир Пирожков, почётный член Российской академии художеств, основатель центра промышленного дизайна и инноваций. А Антон Вуйма, специалист по чёрному PR уверен, что вся эта шумиха - тщательно спланированная пиарщиками самой певицы акция. "Они наняли какого-то неизвестного певца, который взял мало денег. То есть, они могли нанять какого-то российского или американского исполнителя, но они бы взяли большие деньги, чтобы участвовать в данной пиар-акции, а данный певец, скорее всего, взял очень мало денег. Тем самым он стал интересен команде Земфиры. По классическим нормам пиара они разовьют это дальше, сделают суд", - поясняет Вуйма. Ведь на что только не пойдешь для раскрутки своего детища.
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Из жизненного опыта понял одно - обе дуры и их фанаты такие-же ушлёпки.
Ни одна песня не зацепила.
Удалил всё.