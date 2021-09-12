Корги тоже любят играть в баскетбол: удивительно меткий пес по кличке Лило

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Шестилетний корги по кличке Лило живет в Хьюстоне, штат Техас. Владелец собаки Денни Ку научил ее отбивать мяч и отправлять его точно в корзину. Видеоролик, на котором запечатлен пес с природным талантом к баскетболу, моментально стал вирусным после публикации в Сети. Вы должны это увидеть!
Люди в восторге от талантливой собаки и интересуются, что надо делать, чтобы так ее выдрессировать.
Этого пса невозможно удержать: он забивает мяч в корзину с разных сторон и выполняет несколько трюковых бросков.
Денни настолько уверен в баскетбольных способностях своего питомца, что бросает мяч за спину, даже не убедившись, что Лило его поймает. Конечно, мяч пойман и отброшен в корзину, которая стоит внизу!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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