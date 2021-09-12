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Корги тоже любят играть в баскетбол: удивительно меткий пес по кличке Лило

Корги тоже любят играть в баскетбол: удивительно меткий пес по кличке Лило (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 14:55
Сообщество : Животные
Метки: Вот это ДА   Вот это дрессировка   вельш корги   дрессировка собак   животные   корги   собаки   
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Шестилетний корги по кличке Лило живет в Хьюстоне, штат Техас. Владелец собаки Денни Ку научил ее отбивать мяч и отправлять его точно в корзину. Видеоролик, на котором запечатлен пес с природным талантом к баскетболу, моментально стал вирусным после публикации в Сети. Вы должны это увидеть!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   Вот это дрессировка   вельш корги   дрессировка собак   животные   корги   собаки   
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