Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в Индийском океане

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Бывший офицер разведки США и пилот патрульного самолета P-3 Orion Билл Престон в 1970-х годах дважды отправлялся на секретную военную базу США Диего-Гарсия в Индийском океане. Он рассказал, что жизнь на базе была похожа на пребывание на Луне, а искать остров в океане ему приходилось по положению Солнца.
Бывший офицер военно-морской разведки США Билл Престон в своем кабинете на Диего-Гарсия в 1976 году.
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Билл был пилотом патрульного самолета P-3 Orion и сделал этот снимок аэропорта Диего-Гарсия из кабины в 1976 году.
Патрульный самолет P-3 Orion ВМС США в аэропорту Диего-Гарсия в 1976 году. Билл утверждает, что использовал секстант, чтобы добраться до острова.
«Во время каждой командировки мы совершали короткие полеты за пределы Окинавы на другие дальневосточные базы, - рассказывает Престон. - Как молодо военно-морской летчик, я впервые был направлен на Диего-Гарсия в 1976 году, чтобы пробыть там шесть недель в качестве резидента-инструктора разведки".
«Чтобы добраться до Диего-Гарсии с Окинавы, мы полетели в Куби-Пойнт на Филиппинах, а затем в Диего-Гарсия, - вспоминает Престон. - Последним этапом до Диего-Гарсии был очень долгий по сегодняшним меркам полет с простыми навигационными системами, в том числе с использованием секстанта для ориентирования по Солнцу». Билл говорит, что он был поражен потусторонним пейзажем Диего-Гарсия - и тем фактом, что там не было женщин, и все население - от 3 до 5 тысяч человек - было исключительно мужским.
«Это был красивый, безмятежный, но суровый форпост человечества в глуши, - говорит Престон. - Это дало мне некоторое представление о том, на что может быть похож лунный или марсианский форпост».
Билл говорит, что Диего-Гарсия был «типичным экваториальным атоллом с густой растительностью, покрытым пальмами». Ему запомнились «чудесные пляжи» и «прекрасные возможности для купания, дайвинга и парусного спорта в лагуне».
Билл говорит, что Диего-Гарсия был «типичным экваториальным атоллом с густой растительностью, покрытым пальмами». Ему запомнились «чудесные пляжи» и «прекрасные возможности для купания, дайвинга и парусного спорта в лагуне».
Однажды Билл нашел на острове загадочно брошенную яхту, выброшенную на берег. «Я ничего не знаю об истории этой лодки, - говорит он. «Это была просто отличная возможность для фото».
Билл вспоминает, что они должны были быть осторожными и не спать на песке, поскольку на острове живет большая популяция кокосовых крабов, которые могут вырастать до 1 м в диаметре и известны своими сильными клешнями.
Билл вспоминает, что они должны были быть осторожными и не спать на песке, поскольку на острове живет большая популяция кокосовых крабов, которые могут вырастать до 1 м в диаметре и известны своими сильными клешнями.
Во время службы на Диего-Гарсии Билл и его товарищи жили в «фанерных домиках, напоминающих те, что были в летних лагерях». Билл называл их "хижинами". На картинке выше показан интерьер его жилища 1977 года.
Несмотря на спартанское жилье, Билл говорит, что условия для отдыха были «отличными», и на базе царила «атмосфера веселого пляжного курорта на Гавайях».
На самолете P-3 Orion Sub-Hunter на Диего-Гарсия в 1976 году проводят замену двигателя. На таком самолете летал Билл.
На снимке 1977 года - внешний вид «хижины» Билла. В доме жили четверо военнослужащих, было электричество, но не было водопровода.
Билл сделал снимки с воздуха, показывающие, что база доминирует над центральной частью острова, и обладает аэропортом с длинной взлетно-посадочной полосой, способной принять «все типы самолетов».
Жилые блоки и столовая располагались на северо-западной оконечности атолла, в районе, который они называли «центром города».
Еда была достаточно разнообразной с большим количеством американских продуктов. Из америки приезжали и желтые школьные автобусы, используемые для перевозки персонала между «центром города» и аэропортом.
Все товары на остров поступали по воздуху или по морю. Билл говорит, что во времена его командировок всего, что требовалось для быта, у военнослужащих было в избытке, но ощущалась нехватка «предметов роскоши», таких как фотопленка.
Помимо базы, на Диего-Гарсия на острове были лишь заброшенные строения, оставшиеся от населения, жившего там до прибытия американских военных.
Все товары на остров поступали по воздуху или по морю. Билл говорит, что во времена его командировок всего, что требовалось для быта, у военнослужащих было в избытке, но ощущалась нехватка «предметов роскоши», таких как фотопленка.
Помимо базы, на Диего-Гарсия на острове были лишь заброшенные строения, оставшиеся от населения, жившего там до прибытия американских военных.
Архипелаг Чагос, в состав которого входит остров Диего-Гарсия, был куплен британцами в 1965 году у Маврикия за 3 миллиона фунтов стерлингов.
Старая мастерская на плантации. Внутри, по рассказам Престона, сохранились инструменты и рабочие столы.
После покупки Британией острова Диего-Гарсия было решено, что крупнейший из 58 островов архипелага станет хорошей военной базой, учитывая его стратегическое положение на полпути между Восточной Африкой и Индонезией.
Пожарная часть в центре города Диего-Гарсия, 1977 год. Билл говорит, что ему не было известно о каких-либо крупных пожарах на острове.
Великобритания заключила сделку с США, и остров Диего-Гарсия была сдана в аренду Америке для военных целей на 50 лет в разгар холодной войны. В 2016 году это соглашение было продлено еще на 20 лет.
Центр города Диего-Гарсия, снятый с воздуха в 1976 году. Отвечая на вопрос о самой сложной части его шестинедельного пребывания на Диего-Гарсия Билл, которому сейчас 70 лет, говорит, что ему было трудно находиться так далеко от своей жены и друзей, которые остались в Калифорнии.
Билл говорит, что ему нравилось гулять одному, забираясь в некоторые из наиболее труднодоступных мест на Диего-Гарсии. На снимке 1976 года - аэропорт Диего-Гарсия.
С другой стороны, признается Билл, ему нравилось «жить в красивом месте, оторванном от современного мира», где он мог постоянно практиковаться в своем хобби - фотографии. «Это было очень похоже на тишину и уединение, которыми я наслаждаюсь, путешествуя по горам», - добавляет он.
В то время как некоторые люди не могут выносить уединение островной жизни, Билл понял, что может справиться с изоляцией «лучше, чем ожидалось».
Покинув Диего-Гарсия в 1976 году, он вернулся на остров год спустя на неделю в качестве командира самолета . В этот раз он сделал еще больше фотографий, запечатлев закрытое место, которое документах ВМС США некогда описывалось как «одна из наиболее охраняемых секретных баз в мире».
В то время как некоторые люди не могут выносить уединение островной жизни, Билл понял, что может справиться с изоляцией «лучше, чем ожидалось».
Покинув Диего-Гарсия в 1976 году, он вернулся на остров год спустя на неделю в качестве командира самолета . В этот раз он сделал еще больше фотографий, запечатлев закрытое место, которое документах ВМС США некогда описывалось как «одна из наиболее охраняемых секретных баз в мире».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Билл Престон Военная тайна Диего-Гарсия военная база индийский океан история секретная миссия факты
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