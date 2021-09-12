Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в Индийском океане

С другой стороны, признается Билл, ему нравилось «жить в красивом месте, оторванном от современного мира», где он мог постоянно практиковаться в своем хобби - фотографии. «Это было очень похоже на тишину и уединение, которыми я наслаждаюсь, путешествуя по горам», - добавляет он.

В то время как некоторые люди не могут выносить уединение островной жизни, Билл понял, что может справиться с изоляцией «лучше, чем ожидалось».

Покинув Диего-Гарсия в 1976 году, он вернулся на остров год спустя на неделю в качестве командира самолета . В этот раз он сделал еще больше фотографий, запечатлев закрытое место, которое документах ВМС США некогда описывалось как «одна из наиболее охраняемых секретных баз в мире».