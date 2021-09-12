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Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в Индийском океане

Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в Индийском океане (31 фото)

Автор:
12 сентября 2021 09:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Билл Престон   Военная тайна   Диего-Гарсия   военная база   индийский океан   история   секретная миссия   факты   
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Бывший офицер разведки США и пилот патрульного самолета P-3 Orion Билл Престон в 1970-х годах дважды отправлялся на секретную военную базу США Диего-Гарсия в Индийском океане. Он рассказал, что жизнь на базе была похожа на пребывание на Луне, а искать остров в океане ему приходилось по положению Солнца.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Билл Престон   Военная тайна   Диего-Гарсия   военная база   индийский океан   история   секретная миссия   факты   
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4  комментария
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2k
Serhio Konyakoff 20 минут назад
Что-то он ни словом не обмолвился о том,что стало с местным населением, проживавшем на острове до прихода туда англичан.А их просто взяли и всех насильно выселили с острова,отправив на Маврикий и лишив таким образом Родины.Проще сказать депортировали.Но это же была "демократическая депортация" совершенная Великобританией.И по хер,что ООН была против,и по хер на самих местных жителей,которых никто не спросил-хотят ли они уезжать со своей Родины или нет.Одним словом-демократия и свобода по-английски и по-пиндосски. Им же можно! Вы не понимаете-это "другое"!Тьфу,пи@орррасы!!!
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2k
Sergius SPb 21 минуту назад
Баб добавить и райское место, чего тут жаловаться?
Это вам не на Новой Земле.
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13k
куджо 53 минуты назад
Такие болтливые бывшие в омерике обычно почему то застреливаются
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5k
Sanar Час назад
Сняли секретку и старпёр америкос начал вести мемуары) Да таких баз по потаскушке земле тысячи, ну само собой не только амеровских.
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