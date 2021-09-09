Королева Елизавета II встречалась с 13 президентами США, но не все встречи прошли гладко

Елизавета впервые встретилась с президентом США в 1951 году, когда ей было всего 25 лет – тогда страну возглавлял Гарри Труман. Хотя Елизавета на тот момент еще не стала королевой, ее отец, король Георг VI, был тяжело болен, поэтому Елизавете и ее мужу Филиппу пришлось представлять королевскую семью во время официального визита в Америку.

Принцесса Елизавета и Филипп пробыли в Вашингтоне всего два дня, но извлекли максимум пользы из встречи с президентом Труманом. Королевская чета произвела неизгладимое впечатление на президента, который позже вспоминал: «Никогда раньше мы не встречали такой замечательной молодой пары, которая настолько бы покорила наши сердца».