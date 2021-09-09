Королева Елизавета II встречалась с 13 президентами США, но не все встречи прошли гладко

Будучи самым долгоправящим монархом в мире, королева Великобритании Елизавета II повидала практически всех президентов, которые возглавляли США в годы ее правления – за исключением Линдона Джонсона, на встречу с которым отправилась ее сестра принцесса Маргарет. Рассказываем, как проходили эти знакомства, и почему некоторые из президентов пришлись королеве не по нраву.
Елизавета впервые встретилась с президентом США в 1951 году, когда ей было всего 25 лет – тогда страну возглавлял Гарри Труман. Хотя Елизавета на тот момент еще не стала королевой, ее отец, король Георг VI, был тяжело болен, поэтому Елизавете и ее мужу Филиппу пришлось представлять королевскую семью во время официального визита в Америку.
Принцесса Елизавета и Филипп пробыли в Вашингтоне всего два дня, но извлекли максимум пользы из встречи с президентом Труманом. Королевская чета произвела неизгладимое впечатление на президента, который позже вспоминал: «Никогда раньше мы не встречали такой замечательной молодой пары, которая настолько бы покорила наши сердца».
В 1957 году королева Елизавета II совершила первый официальный визит в Америку вскоре после того, как была коронована. Елизавета и Дуайт Эйзенхауэр уже встречались, когда она была еще принцессой, так как он дружил с ее родителями.
20 октября 1957 года королева Елизавета II побывала на официальном приеме в Белом доме. По этому случаю Эйзенхауэр надел свой британский Орден Заслуг, который ему лично вручил отец королевы Елизаветы король Георг VI. Два года спустя Елизавета приняла Эйзенхауэра в замке Балморал.
Королева Елизавета встретилась с президентом Джоном Кеннеди и первой леди Жаклин Кеннеди всего через пару месяцев после его инаугурации, в июне 1961 года. Для этой встречи королева пригласила Кеннеди на государственный прием в Букингемском дворце, который включал в себя роскошный банкет в их честь. Интересно, что королева Елизавета и президент Кеннеди поддерживали связь вплоть до его смерти в 1963 году, после чего королева основала стипендиальный фонд в его честь и приказала возвести мемориал.
Елизавета II и президент Ричард Никсон были знакомы еще до первой своей встречи в качестве глав государств в 1969 году. Впервые их представили друг другу в 1957 году, когда Никсон был вице-президентом при Эйзенхауэре. В 1969 году Никсон совершил неофициальный визит в Соединенное Королевство, где его приняли в Букингемском дворце королева Елизавета и принц Филипп. Во время этого визита Никсон и королева обменялись подписанными фотографиями друг друга.
Королева Елизавета отправилась в США в 1976 году вскоре после 200-летия провозглашения независимости Америки от Великобритании, чтобы отпраздновать отношения между двумя странами. Ее встретили государственным ужином, который организовали президент Джеральд Форд и его жена Бетти. В своих мемуарах Бетти Форд писала, что «с королевой было очень легко иметь дело. Если бы я постоянно не путала Ваше Высочество и Ваше Величество (он Его Высочество, она – Ее Величество), я бы поставила себе четыре звезды за то, как прошел визит».
Вскоре после визита королевы Елизаветы в Америку в 1976 году она встретилась с президентом США Джимми Картером. Королевская семья принимала президента Джимми Картера и других глав государств во время саммита НАТО в мае 1977 года. Как многие знают, президент Джимми Картер тогда нарушил королевский протокол, поцеловав королеву-мать в губы во время ужина в Букингемском дворце. И Елизавета, и ее мать были ошарашены, а сама королева-мать заявила, что «никто так не делал с тех пор, как умер мой муж».
Во время официального государственного визита в июне 1982 года Рональд Рейган и его жена Нэнси стали первыми президентом и первой леди, переночевавшими в Виндзорском замке. В своих мемуарах Рейган вспоминал, что поездка 1982 года была «сказочной» и одним из самых «радостных» моментов его президентства. Эта поездка была первой из трех визитов Рейганов в Великобританию; а в 1983 году королева посетила их ранчо недалеко от Санта-Барбары. Очевидно, что Рейган понравился королеве, что, несомненно, облегчило их совместную работу.
Президент Джордж Буш-старший и его жена Барбара Буш впервые встретились с королевой Елизаветой в июне 1989 года. Супругам оказали королевский прием: Елизавета II и принц Филипп провели для них экскурсию по Букингемскому дворцу. Буши также встретились с премьер-министром Маргарет Тэтчер, с которой президенту Джорджу Бушу, по его признанию, было довольно трудно иметь дело.
Два года спустя королева вместе с принцем Филиппом приехала в Америку, и президент Буш отвел их на бейсбольный матч, в котором "Балтимор Ориолс" сыграли против "Окленд Атлетикс". Королева была на бейсбольном матче впервые.
Королева Елизавета II и президент Билл Клинтон встретились в 1994 году по случаю 50-й годовщины высадки в Нормандии в городе Портсмут на юге Англии. Президента Билла Клинтона и первую леди Хиллари Клинтон пригласили переночевать на королевской яхте «Британия». Королевская чета несколько раз навещала Клинтонов во время его президентства, поскольку Билл Клинтон был вовлечен в мирный процесс в Северной Ирландии.
Президент США Джордж Буш-младший впервые встретился с королевой Елизаветой за обедом в Букингемском дворце во время шестидневной поездки по Европе в 2001 году. Однако в 2003 году президент Джордж Буш стал первым президентом США, посетившим Соединенное Королевство с официальным государственным визитом. Около 100 000 человек вышли на улицы Великобритании во время визита Буша в знак протеста против войны в Ираке. Сообщается, что эти протесты обошлись Соединенному Королевству в миллионы, которые пришлось потратить на обеспечение безопасности президента во время его трехдневного пребывания в стране. В 2007 году президент Буш принимал королеву в Америке.
За время своего президентства Барак Обама и первая леди Мишель Обама совершили пять поездок в Великобританию. Впервые супруги встретились с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом в апреле 2009 года в Букингемском дворце. В 2011 году Обамы приехали в Великобританию с официальным государственным визитом и снова встретились с королевой. Они подарили ей памятные сувениры и фотографии, сделанные во время поездки ее родителей в Америку в 1939 году. Королева подарила супругам коллекцию писем, которыми обменивались предыдущие британские монархи и американские президенты. В день 90-летия королевы Обама с нежностью отметил, что она входит в число его самых любимых людей.
Дональд Трамп впервые встретился с королевой Елизаветой в июле 2018 года. По прибытии президента в Великобританию его встретили масштабными протестами: около 250 000 человек вышли на улицы, протестуя против его визита. Трамп вместе с его женой Меланией Трамп пили чай в Виндзорском замке и в основном избегали Лондона из-за продолжающихся протестов. В 2019 году президент Трамп вернулся в Великобританию с официальным государственным визитом и снова встретился с королевой Елизаветой II. После этого визита Трамп сказал, что «Ее Величество никогда так не веселилась, как во время [этого визита в 2019 году]».
Нынешний президент США Джо Байден в последний раз встречался с королевой Елизаветой 13 июня 2021 года. Однако даже до этой официальной встречи королева и президент Байден поддерживали связь. Королева Елизавета II отправила Джо Байдену личное поздравление в преддверии его инаугурации, а президент направил королеве соболезнования после смерти принца Филиппа в апреле 2021 года. Встреча президента Байдена и королевы Елизаветы состоялась в рамках саммита G7 2021 года.
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