Эволюция рабочего дня в истории

Еще каких-то 150 лет назад рабочий день длился от восхода до заката. Люди – что в городе, что в деревне, очень много работали. Но хуже всего приходилось рабочим на заводах.
Никакого нормированного графика и отпусков – владельцу завода нужно было выжимать максимум прибыли из своих работников.
Ситуация изменилась лишь в 1880-х годах, когда электричество стало широко распространяться и проникать в наш быт. После этого рабочий день был установлен на уровне 12 часов в сутки.
Томас Эдисон со своей лампочкой. В школе учителя называли его умственно отсталым. А он сколотил гигантское состояние на своих изобретениях.
Нас бы такая цифра повергла бы в шок, но рабочие искренне радовались своему 12-ти часовому рабочему дню.
Они хотя бы иногда стали видеться со своими семьями! И получили один выходной в неделю.
И только в 1922 году впервые рабочий день в порядке эксперимента снизили до 8 часов. Сделал это Генри Форд, который сильно упростил свое производство за счет конвейерной сборки.
Сталин хотел перейти на пятичасовой рабочий день
В СССР тоже был план резкого сокращения длительности рабочего дня.
Сталин хотел перевести страну на 5-часовой рабочий день. Зачем ему это было нужно?
В своей книге «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин заявил, что нужно прийти к пятичасовому рабочему дню.
Сталин предлагал действовать поэтапно. Сперва ввести 6-ти, а потом и 5-ти часовой рабочий день. Это поможет людям развиваться, повышать культурный уровень. Больше заниматься семьей, образованием детей. А значит – и стать счастливее, что есть конечная цель любого государства.
И это было бы хорошим примером для Запада. Потому что рабочие других стран сетовали бы на капиталистов, которые заставляют много работать. Раз не получилось социализм навязать силой Западу, значит надо - пропагандой. А для этого нужно дать людям не только деньги, но и досуг.
Но реализовать задуманное у Сталина не получилось. Через год он умер, ну а Никита Хрущев не стал развивать эти идеи.
Планы о сокращении рабочего дня в современном мире
Любопытно, что наши древние предки работали всего...2-3 часа в сутки. Речь о кроманьонцах - примерно столько времени они в среднем тратили на охоту и собирательство. А остальное время - досуг. И лишь с изобретением сельского хозяйства люди стали работать намного больше.
Сейчас все чаще возникают идеи снизить длительность рабочего дня. Эффективность труда растет. В XXI веке технические условия труда явно выше чем в первой половине XX века, когда и была принята 40-часовая рабочая неделя.
Если человек больше времени проводит с семьей, успевает выспаться и продуктивно отдохнуть - он станет куда лучшим и лояльным работником.
Сейчас правительства европейских стран, в частности, Швеция, Великобритания и Дания, поднимают вопрос о сокращении рабочего дня. В России подобную инициативу озвучивал Дмитрий Медведев.
Изучаются два варианта. Либо добавить лишний выходной, либо сократить длительность рабочего дня с восьми часов до семи или даже пяти. А что вы думаете по этому поводу? Какой вариант лучше подошел бы лично вам?
Источник:
- 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
- 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили
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А в Штатах и Европе в 20е-30е годы капиталисты реально поджали очко, опасаясь революции в своих странах. Особенно в Штатах в 30-е, где бушевал лютый кризис, а в Советском Союзе - стремительный экономический рост и полное отсутствие безработицы. И есть мнение, что капиталисты тогда пошли на уступки рабочим именно поэтому. Так что они хорошо живут сейчас во многом благодаря нам.
"Сталин хотел перейти на пятичасовой рабочий день" - очередной ...здежь. Рабочая неделя при Сталине была 48 часов. Уже после его смерти сделали 46 и далее уменьшали. Это если не учитывать субботники, общественную нагрузку и кучу другой неоплачиваемой работы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочая_неделяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочая_неделя
Путешествовал бы, с детьми бы почаще возился....
Но у меня нет личной нефтяной вышки, поэтому приходится пахать.
И как показывает практика, чем больше пашу - тем больше зарабатываю....
Ну а у кого есть возможность снизить свой рабочий день - на здоровье!
То есть текущая ситуация напоминает такую ситуацию, при которой 150 лет назад в Англии началось движение луддитов. В лучшем случае это можно сделать путём административного давления. Но, опять же, при капитализме это приведёт или к инфляции или к повышению себестоимости.
Рабочие - УРА!
Ленин - а через три года 5-часовой!
Рабочие - УРА!
Ленин - ну а лет через 5 у нас будет 3-часовой рабочий день и работать будем 2 дня в неделю!
Рабочие - УРА УРА УРА!!!
Ленин поворачивается к Дзержинскому - вот видите, Феликс Эдмундович, они совершенно не хотят работать.
кстати уже проводили эксперементы... за 6 часов работник даже больше реально нарабатывает чем за 8!
пс."И только в 1922 году впервые рабочий день в порядке эксперимента снизили до 8 часов. Сделал это Генри Форд, который сильно упростил свое производство за счет конвейерной сборки."
ни че что
11 ноября (29 октября по старому стилю) 1917 года декретом СНК в России был установлен 8-часовой рабочий день (вместо 9-10-часового, как это было ранее)
"Свобода - это право работать разумное количество времени и получать за свой труд соответствующее вознаграждение для обеспечения приличного уровня жизни, право иметь возможность распоряжаться своей собственной жизнью." © Генри Форд
А на счет замков, то работники для бизнесмена это просто ресурс, весь смысл бизнеса заработать на то, что не можешь получить другими путями.. Как бы цинично это не звучало.. Объемы упали, рабочих в увольнение, появились новые заказы - ищут рабочих, матерясь, что никто руками работать не хочет.
Очень спорное утверждение. Если сотрудник получает хотя бы 2 МРОТа, то увеличение штата в 2 раза только уменьшит налоги.