Эволюция рабочего дня в истории

Томас Эдисон со своей лампочкой. В школе учителя называли его умственно отсталым. А он сколотил гигантское состояние на своих изобретениях.

Нас бы такая цифра повергла бы в шок, но рабочие искренне радовались своему 12-ти часовому рабочему дню.

Они хотя бы иногда стали видеться со своими семьями! И получили один выходной в неделю.

И только в 1922 году впервые рабочий день в порядке эксперимента снизили до 8 часов. Сделал это Генри Форд, который сильно упростил свое производство за счет конвейерной сборки.





Сталин хотел перейти на пятичасовой рабочий день

В СССР тоже был план резкого сокращения длительности рабочего дня.

Сталин хотел перевести страну на 5-часовой рабочий день. Зачем ему это было нужно?

В своей книге «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин заявил, что нужно прийти к пятичасовому рабочему дню.

Сталин предлагал действовать поэтапно. Сперва ввести 6-ти, а потом и 5-ти часовой рабочий день. Это поможет людям развиваться, повышать культурный уровень. Больше заниматься семьей, образованием детей. А значит – и стать счастливее, что есть конечная цель любого государства.

И это было бы хорошим примером для Запада. Потому что рабочие других стран сетовали бы на капиталистов, которые заставляют много работать. Раз не получилось социализм навязать силой Западу, значит надо - пропагандой. А для этого нужно дать людям не только деньги, но и досуг.

Но реализовать задуманное у Сталина не получилось. Через год он умер, ну а Никита Хрущев не стал развивать эти идеи.





Планы о сокращении рабочего дня в современном мире

Любопытно, что наши древние предки работали всего...2-3 часа в сутки. Речь о кроманьонцах - примерно столько времени они в среднем тратили на охоту и собирательство. А остальное время - досуг. И лишь с изобретением сельского хозяйства люди стали работать намного больше.

Сейчас все чаще возникают идеи снизить длительность рабочего дня. Эффективность труда растет. В XXI веке технические условия труда явно выше чем в первой половине XX века, когда и была принята 40-часовая рабочая неделя.

Если человек больше времени проводит с семьей, успевает выспаться и продуктивно отдохнуть - он станет куда лучшим и лояльным работником.

Сейчас правительства европейских стран, в частности, Швеция, Великобритания и Дания, поднимают вопрос о сокращении рабочего дня. В России подобную инициативу озвучивал Дмитрий Медведев.

Изучаются два варианта. Либо добавить лишний выходной, либо сократить длительность рабочего дня с восьми часов до семи или даже пяти. А что вы думаете по этому поводу? Какой вариант лучше подошел бы лично вам?