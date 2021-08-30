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Эволюция рабочего дня в истории

Эволюция рабочего дня в истории (2 фото)

Автор:
30 августа 2021 09:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   работа   рабочей день   факты   фото   эволюция   
1167
2

Еще каких-то 150 лет назад рабочий день длился от восхода до заката. Люди – что в городе, что в деревне, очень много работали. Но хуже всего приходилось рабочим на заводах.

Никакого нормированного графика и отпусков – владельцу завода нужно было выжимать максимум прибыли из своих работников.

Ситуация изменилась лишь в 1880-х годах, когда электричество стало широко распространяться и проникать в наш быт. После этого рабочий день был установлен на уровне 12 часов в сутки.

Томас Эдисон со своей лампочкой. В школе учителя называли его умственно отсталым. А он сколотил гигантское состояние на своих изобретениях.

Нас бы такая цифра повергла бы в шок, но рабочие искренне радовались своему 12-ти часовому рабочему дню.

Они хотя бы иногда стали видеться со своими семьями! И получили один выходной в неделю.

И только в 1922 году впервые рабочий день в порядке эксперимента снизили до 8 часов. Сделал это Генри Форд, который сильно упростил свое производство за счет конвейерной сборки.


Сталин хотел перейти на пятичасовой рабочий день

В СССР тоже был план резкого сокращения длительности рабочего дня.

Сталин хотел перевести страну на 5-часовой рабочий день. Зачем ему это было нужно?

В своей книге «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин заявил, что нужно прийти к пятичасовому рабочему дню.

Сталин предлагал действовать поэтапно. Сперва ввести 6-ти, а потом и 5-ти часовой рабочий день. Это поможет людям развиваться, повышать культурный уровень. Больше заниматься семьей, образованием детей. А значит – и стать счастливее, что есть конечная цель любого государства.

И это было бы хорошим примером для Запада. Потому что рабочие других стран сетовали бы на капиталистов, которые заставляют много работать. Раз не получилось социализм навязать силой Западу, значит надо - пропагандой. А для этого нужно дать людям не только деньги, но и досуг.

Но реализовать задуманное у Сталина не получилось. Через год он умер, ну а Никита Хрущев не стал развивать эти идеи.


Планы о сокращении рабочего дня в современном мире

Любопытно, что наши древние предки работали всего...2-3 часа в сутки. Речь о кроманьонцах - примерно столько времени они в среднем тратили на охоту и собирательство. А остальное время - досуг. И лишь с изобретением сельского хозяйства люди стали работать намного больше.

Сейчас все чаще возникают идеи снизить длительность рабочего дня. Эффективность труда растет. В XXI веке технические условия труда явно выше чем в первой половине XX века, когда и была принята 40-часовая рабочая неделя.

Если человек больше времени проводит с семьей, успевает выспаться и продуктивно отдохнуть - он станет куда лучшим и лояльным работником.

Сейчас правительства европейских стран, в частности, Швеция, Великобритания и Дания, поднимают вопрос о сокращении рабочего дня. В России подобную инициативу озвучивал Дмитрий Медведев.

Изучаются два варианта. Либо добавить лишний выходной, либо сократить длительность рабочего дня с восьми часов до семи или даже пяти. А что вы думаете по этому поводу? Какой вариант лучше подошел бы лично вам?

Источник:

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Метки: история   работа   рабочей день   факты   фото   эволюция   
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4k
Zhora 36 минут назад
Ну так революция в России не просто так произошла. До 1917-го работяги реально были на положении скота. И относились к ним как к скоту.

А в Штатах и Европе в 20е-30е годы капиталисты реально поджали очко, опасаясь революции в своих странах. Особенно в Штатах в 30-е, где бушевал лютый кризис, а в Советском Союзе - стремительный экономический рост и полное отсутствие безработицы. И есть мнение, что капиталисты тогда пошли на уступки рабочим именно поэтому. Так что они хорошо живут сейчас во многом благодаря нам.
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35k
Игорь 3 минуты назад
5-ти, 6-ти часовой рабочий день и 4-х дневную рабочую неделю рассматривали в СССР, как меру по борьбе с безработицей при росте численности населения.
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1k
laptignu 4 минуты назад
Автор демонстрирует невежество в вопросах организации рабочего времени. Важна не продолжительность рабочего дня. Она может достигать и 24 часов у некоторых должностей, что не говорит о худших условиях. Решает - количество рабочих часов в неделю. Работодатель планирует рабочее время так, чтобы деятельность была максимально эффективной, соблюдая в графике не более 40 часов в неделю для каждого работника. Есть профессии у которых максимальная продолжительность рабочей недели - 35 и даже 30 часов. Работодатель может уменьшить количество рабочих часов в неделю (примеры можно загуглить).

"Сталин хотел перейти на пятичасовой рабочий день" - очередной ...здежь. Рабочая неделя при Сталине была 48 часов. Уже после его смерти сделали 46 и далее уменьшали. Это если не учитывать субботники, общественную нагрузку и кучу другой неоплачиваемой работы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочая_неделяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочая_неделя
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707
Sieras Dosk. Полчаса назад
Это придётся идти на снижение прибыли держателям акций. Не пойдут. Посудите сами, чуть какой кризис например в машино строении, сразу тысячами увольняют что-бы компенсировать недополученую прибыль. Т.е. он получает 100 млн в месяц, тут бах кризис и он получит только 80 млн, но нет он привык 100 получать, на снижение прибыли из-за кризиса который у всех он не готов. Так что любой кризис или сокращение времени ударит только по холопам.
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Я бы, честно признаюсь, вообще бы не работал.
Путешествовал бы, с детьми бы почаще возился....
Но у меня нет личной нефтяной вышки, поэтому приходится пахать.
И как показывает практика, чем больше пашу - тем больше зарабатываю....
Ну а у кого есть возможность снизить свой рабочий день - на здоровье!
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24k
Ashabad 38 минут назад
Перейти на 5-часовой рабочий день и/или на 5-дневную рабочую неделю в наше время вполне возможно, технологический уровень позволяет. Но в условиях нынешнего капитализма (подчёркиваю - нынешнего, то есть финансового империализма) это приведёт к снижению доходов всех наёмных работников: от пролетариев до офисного планктона. Владельцы не будут повышать ставки и/или идти на какие-либо другие издержки. При капитализме меньше работаешь - меньше получаешь. А капиталистам, кстати, это тоже плохо, так как сужается платёжная способность потенциальных покупателей.
То есть текущая ситуация напоминает такую ситуацию, при которой 150 лет назад в Англии началось движение луддитов. В лучшем случае это можно сделать путём административного давления. Но, опять же, при капитализме это приведёт или к инфляции или к повышению себестоимости.

Ссылка www.youtube.com
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934
lobster 48 минут назад
Вот зачем в понедельник утром душу травите такими сказками? ))
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28k
Антон 58 минут назад
Вообще-то, 8-ми часовой рабочий день исключительная заслуга социалистических движений в Великобритании, добившихся первых послаблений в 1833 году для женщин и в 1848 году для мужчин. Впервые 8-ми часовой рабочий день установился с 1912 года в Индии.
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16k
Serg2001 Час назад
Оба!... ) Гулять так гулять!... ))
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24k
Батончик с маком Час назад
Ленин на броневике - товарищи рабочие, через год у нас будет 8-часовой рабочий день!
Рабочие - УРА!
Ленин - а через три года 5-часовой!
Рабочие - УРА!
Ленин - ну а лет через 5 у нас будет 3-часовой рабочий день и работать будем 2 дня в неделю!
Рабочие - УРА УРА УРА!!!
Ленин поворачивается к Дзержинскому - вот видите, Феликс Эдмундович, они совершенно не хотят работать.
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29
дунаев дмитрий Час назад
6 часов само то
кстати уже проводили эксперементы... за 6 часов работник даже больше реально нарабатывает чем за 8!
пс."И только в 1922 году впервые рабочий день в порядке эксперимента снизили до 8 часов. Сделал это Генри Форд, который сильно упростил свое производство за счет конвейерной сборки."
ни че что
11 ноября (29 октября по старому стилю) 1917 года декретом СНК в России был установлен 8-часовой рабочий день (вместо 9-10-часового, как это было ранее)
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5k
Заур Час назад
Я за 4,5 дневную рабочую неделю.
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2k
V2.Smirnov Час назад
Полная ерунда. Раньше работали при естественном дневном свете, а день, он, особенно зимой, довольно короток. Так что освещение (сначала газовое, а потом и электрическое) - наоборот, увеличило средний рабочий день. И Форд - он социал-экспериментатор был. Фашистского, причем, толка. И рабочий день - не из-за конвейера сокращал, а по собственным убеждениям.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Если без потери ЗП сократить рабочую неделю - я за) Но это фантастика, так что я против)
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
в сфере обслуживания в частности автосервисы, доставки еды и общепиты эта тема не взлетит, что бы предприятия функционировали в прежнем режиме это приведет с большим затратам, потребуется увеличить штат сотрудников, а это рост ФОТ и налогов и это не считая парикмахерских и т.д. и т.п.
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