Первым президентом США, с которым встретилась Елизавета II, был Гарри Трумэн. Встреча случилась в 1951 году. Де-юре Елизавета еще не была королевой, но ее отец, король Георг VI, был настолько болен, что Елизавета и ее муж Филипп представляли королевскую семью в официальной поездке в Америку. Тогда ей было всего 25 лет.

Принцесса Елизавета и Филипп пробыли в Вашингтоне, округ Колумбия, только два дня, но максимально использовали свой визит для общения с президентом Трумэном. Будущая монаршая пара произвела неизгладимое впечатление на Трумэна, который позже вспоминал: “Никогда прежде у нас не было такой замечательной молодой пары, которая так покорила сердца всех нас”.