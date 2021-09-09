Королева Елизавета II встречалась с 13 президентами США, но не все встречи прошли гладко

Будучи самым долгоправящим монархом в мире, королева Великобритании Елизавета II повидала практически всех президентов, которые возглавляли США в годы ее правления – за исключением Линдона...