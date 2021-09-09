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Королева Великобритании Елизавета II за время нахождения на престоле успела провести официальные встречи с 13 президентами США. С некоторыми встречи выходили теплыми, с другими - натянутыми, с третьими - забавными. Вспомним их все!
Гарри Трумэн, 1951
Первым президентом США, с которым встретилась Елизавета II, был Гарри Трумэн. Встреча случилась в 1951 году. Де-юре Елизавета еще не была королевой, но ее отец, король Георг VI, был настолько болен, что Елизавета и ее муж Филипп представляли королевскую семью в официальной поездке в Америку. Тогда ей было всего 25 лет.
Принцесса Елизавета и Филипп пробыли в Вашингтоне, округ Колумбия, только два дня, но максимально использовали свой визит для общения с президентом Трумэном. Будущая монаршая пара произвела неизгладимое впечатление на Трумэна, который позже вспоминал: “Никогда прежде у нас не было такой замечательной молодой пары, которая так покорила сердца всех нас”.
Принцесса Елизавета и Филипп пробыли в Вашингтоне, округ Колумбия, только два дня, но максимально использовали свой визит для общения с президентом Трумэном. Будущая монаршая пара произвела неизгладимое впечатление на Трумэна, который позже вспоминал: “Никогда прежде у нас не было такой замечательной молодой пары, которая так покорила сердца всех нас”.
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Дуайт Эйзенхауэр, 1957
Королева Елизавета II совершила свой первый официальный визит в Америку после коронации в 1957 году. Это была не первая ее встреча с тогдашним президентом США: Елизавета и Дуайт Эйзенхауэр встречались, когда она была еще принцессой, так как он был дружен с ее родителями.
20 октября 1957 года королева Елизавета II присутствовала на государственном обеде в Белом доме. По этому случаю Эйзенхауэр надел свой британский орден "За заслуги", которым его наградил отец королевы Елизаветы, король Георг VI. Два года спустя королева Елизавета принимала Эйзенхауэра в замке Балморал.
20 октября 1957 года королева Елизавета II присутствовала на государственном обеде в Белом доме. По этому случаю Эйзенхауэр надел свой британский орден "За заслуги", которым его наградил отец королевы Елизаветы, король Георг VI. Два года спустя королева Елизавета принимала Эйзенхауэра в замке Балморал.
Джон Ф. Кеннеди, 1964
Королева Елизавета встретилась с президентом Джоном Ф. Кеннеди и первой леди Жаклин Кеннеди всего через несколько месяцев после инаугурации Кеннеди, в июне 1961 года. Для этой встречи королева пригласила Кеннеди на государственный ужин в Букингемском дворце, который включал банкет, устроенный в их честь, и роскошное угощение. Интересно, что королева Елизавета и президент Кеннеди поддерживали связь до его смерти в 1963 году, после чего королева создала мемориальный стипендиальный фонд в честь Кеннеди.
Ричард Никсон, 1969
Официальная встреча королевы Елизаветы II и президента Ричарда Никсона в 1969 году была не первой для двух глав государств. Они были впервые представлены друг другу в 1957 году, когда Никсон был вице-президентом при Эйзенхауэре. В 1969 году Никсон совершил визит в Соединенное Королевство, где его принимали в Букингемском дворце королева Елизавета и принц Филипп. Во время этого визита Никсон и королева обменялись фотографиями с автографами.
Джеральд Форд, 1976
Королева Елизавета вместе с мужем побывала в Новом Свете в 1976 году, вскоре после 200-летия провозглашения независимости США, чтобы отпраздновать продолжение отношений между двумя странами. Ее приветствовали государственным ужином, устроенным президентом Джеральдом Фордом и его женой Бетти. Согласно мемуарам Бетти Форд, “с королевой было очень легко иметь дело. Если бы я не путала Ваше Высочество и Ваше Величество (он - Его Высочество, она - Ее Величество), я бы дала себе четыре звезды за то, как прошел визит”.
Джимми Картер, 1977
Вскоре после поездки королевы Елизаветы в 1976 году в Америку она встретилась с президентом США Джимми Картером уже в Британии. Королевская семья принимала президента Джимми Картера и других глав государств во время саммита НАТО в мае 1977 года.
Президент Джимми Картер нарушил королевский протокол, когда поцеловал королеву-мать во время ужина в Букингемском дворце. И королева, и королева-мать были огорчены. Как заявила королева-мать: “Никто не делал этого с тех пор, как умер мой муж”. Президент явно забыл, что первое правило королевского протокола — не слишком фамильярничать с членами королевской семьи.
Президент Джимми Картер нарушил королевский протокол, когда поцеловал королеву-мать во время ужина в Букингемском дворце. И королева, и королева-мать были огорчены. Как заявила королева-мать: “Никто не делал этого с тех пор, как умер мой муж”. Президент явно забыл, что первое правило королевского протокола — не слишком фамильярничать с членами королевской семьи.
Рональд Рейган, 1982
Президент Рональд Риган и его жена Нэнси стали первой американской президентской четой, которая осталась на ночь в Виндзорском замке во время государственного визита в июне 1982 года. В своих мемуарах Рейган вспоминал, что поездка 1982 года была “сказочным” визитом и одним из самых “радостных” моментов его президентства. Эта поездка 1982 года была первым из трех визитов Рейганов к королеве Великобритании. Она также однажды посетила их ранчо недалеко от Санта-Барбары в 1983 году. Королева Елизавета II очевидно прониклась симпатией к Рейгану, что, несомненно, облегчило их совместную работу.
Джордж Буш - старший, 1989
Президент Джордж Буш-старший и его жена Барбара Буш впервые встретились с королевой Елизаветой в июне 1989 года. Королева и принц Филипп провели для президентской четы экскурсию по Букингемскому дворцу. Буши также встретились с тогдашним премьер-министром Маргарет Тэтчер, с которой президенту Бушу всегда было очень трудно иметь дело.
Два года спустя королева вновь побывала в Америке и была принята Бушами. Во время этой поездки президент Джордж Буш-старший пригласил королеву и принца Филиппа на бейсбольный матч премьер-лиги. Это был первый в жизни королевы визит на бейсбол.
Билл Клинтон, 1994
Королева Елизавета II и президент Билл Клинтон впервые встретились в 1994 году на праздновании 50-летия высадки союзников в Нормандии в городе Портсмут на юге Англии. Президента Билла Клинтона и Хиллари Клинтон пригласили переночевать на королевской яхте "Британия". В дальнейшем королевская чета несколько раз посещала Клинтонов во время его президентства, поскольку Билл Клинтон участвовал в мирном процессе в Северной Ирландии.
ДЛжордж Буш - младший, 2001
Первое знакомство президента США Джорджа Буша - младшего с королевой Елизаветой состоялось за обедом в Букингемском дворце во время шестидневного европейского турне Буша в 2001 году. А в 2003 году президент Джордж Буш посетил Великобританию с официальным государственным визитом. Около 100 000 человек вышли на улицы Великобритании во время визита Буша в знак протеста против войны в Ираке. Сообщается, что эти протесты обошлись Соединенному Королевству в миллионы долларов, потраченных на обеспечение безопасности во время трехдневного визита Буша. В 2007 году президент Буш принимал королеву в Америке.
Барак Обама, 2009
За время своего президентства Барак и первая леди Мишель Обама совершили пять поездок в Великобританию. Впервые Обамы встретились с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом в апреле 2009 года в Букингемском дворце. В 2011 году Обама с супругой снова посетили королеву Елизавету с официальным государственным визитом. Обамы подарили ей набор сувениров и фотографий из поездки ее родителей в Америку в 1939 году. Королева, в свою очередь, подарила Обаме коллекцию писем, которыми обменивались предыдущие британские монархи и американские президенты. В день 90-летия королевы Обама сказал: “Для меня она - одна из самых лучших людей”.
Дональд Трамп, 2018
Дональд Трамп впервые встретился с королевой Елизаветой в июле 2018 года. По прибытии президента Трампа встретили огромные демонстрации: 250 000 человек вышли протестовать против его прибытия. Во время своего визита в 2018 году Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп пили чай в Виндзорском замке. При этом Трамп очевидно избегал Лондона из-за продолжающихся протестов.
В 2019 году президент Трамп вернулся в Великобританию с официальным государственным визитом и снова встретился с королевой. После этого визита Трамп сказал, что “Ее Величеству никогда не было так весело, как во время этой встречи”.
В 2019 году президент Трамп вернулся в Великобританию с официальным государственным визитом и снова встретился с королевой. После этого визита Трамп сказал, что “Ее Величеству никогда не было так весело, как во время этой встречи”.
Джо Байден, 2021
Нынешний президент США Джо Байден тис королевой Елизаветой 13 июня 2021 года. Однако еще до этой официальной встречи королева и президент Байден поддерживали связь. Елизавета II отправила Джо Байдену личное поздравительное послание перед его инаугурацией, а президент направил королеве послание с соболезнованиями после смерти принца Филиппа в апреле 2021 года. Встреча президента Байдена и королевы Елизаветы была частью саммита G7 2021 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Елизавета II встречи в верхах интересно история королева на высшем уровне президенты США факты
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