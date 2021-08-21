В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР

В 1977 году на экраны вышел советский кинобоевик "В зоне особого внимания". После его просмотра многие мальчишки захотели стать воинами-десантниками.
Перво-наперво, стоит упомянуть тот факт, что большая часть фильма снималась в Литовской ССР, в кадр попал центр учёбы ВДВ расположенный в Гайжюнае и его окрестности.
Сценарий был написан Евгением Месяцевым, а консультировал сценариста сам генерал Василий Филиппович Маргелов, командующий ВДВ. Именно идеей генерала были береты на десантниках во время задания, хотя обычно в подобных ситуациях использовались специальные маски и шапки для маскировки. Но и маски и шапки, тоже "в кадр попали", но не надолго...
Рабочий материал фильма был длиннее фактически в два раза. Туда попали в том числе, и документальные съемки на базе ВДВ. Но полную версию мы никогда не увидим, так перед окончательным монтажом, из-за соображений секретности, эти записи были уничтожены...
Группы десантников во время задания используют малогабаритную рацию Р-126, радиус действия которой в фильме показан значительно большим, чем был на самом деле.
В фильме кроме актеров, снялись и настоящий военнослужащие Советской Армии.
В паре небольших эпизодов, на экране появился советский мастер единоборств Тадеуш Касьянов.
Композитор "В зоне особого внимания" Марк Минков (деятель искусств РСФСР), который написал музыкальные темы для таких лент как "Следствие ведут знатоки", "Лично дело судьи Ивановой", "Окно", "Тайна Снежной Королевы" и других.
Хотя фильм и снят жанре "кинобоевик", но "фраг" в нем всего-навсего один - один из сбежавших заключенных.
Персонажа Михай Волонтир, сыграл актер по имени Александр Волентир, а озвучил персонажа Николай Губенко.
Бюджет ленты неизвестен, но вот по завоеванным наградам информация есть - три кинонаграды плюс госпремия РСФСР имени Васильева, которая была получена в 1980 году.
Актер Борис Галкин в одном из интервью рассказ, что эпизод со сбежавшими заключенными был на самом деле, и их обезвредили военнослужащие, во время учений.
Эдуард Лабковский исполнил для "В зоне особого внимания" песню "Лишь недавно учились мы…" (другое название - "Песня десантников"). Композитор - Марк Минков, текст - Игорь Шаферан.
Премьера фильма состоялась 23 февраля 1978 года, а в Венгрии (фильм демонстрировался и в этой стране) - 13 марта 1980 года.
В советском прокате "В зоне особого внимания" посмотрели более 35 400 000 зрителей, и в списке самых кассовых советских фильмах занимает скромное 211 место.
В 1981 году вышло продолжение под названием "Ответный ход", а о нём мы поговорим уже в другой раз...
Источник:
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Правда в армию все равно не хотелось загреметь.
пост - гавно во всех отношениях.
Плохо! Может про "Ответный ход" не надо? Да и было уже.
Только с точностью до наоборот.