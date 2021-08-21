В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР

Перво-наперво, стоит упомянуть тот факт, что большая часть фильма снималась в Литовской ССР, в кадр попал центр учёбы ВДВ расположенный в Гайжюнае и его окрестности.



Сценарий был написан Евгением Месяцевым, а консультировал сценариста сам генерал Василий Филиппович Маргелов, командующий ВДВ. Именно идеей генерала были береты на десантниках во время задания, хотя обычно в подобных ситуациях использовались специальные маски и шапки для маскировки. Но и маски и шапки, тоже "в кадр попали", но не надолго...



