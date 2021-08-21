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В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР

В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР (7 фото)

Автор:
21 августа 2021 08:51
Сообщество : Кино
Метки: актер   боевик   в зоне особого внимания   кино   роль   факты   фильм   
1283
7

В 1977 году на экраны вышел советский кинобоевик "В зоне особого внимания". После его просмотра многие мальчишки захотели стать воинами-десантниками.

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Метки: актер   боевик   в зоне особого внимания   кино   роль   факты   фильм   
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7  комментариев
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73
Михайло Потапыч Час назад
И ведь пацанами смотрели, нравилось.
Правда в армию все равно не хотелось загреметь.
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5k
schmubu 8 минут назад
фильм - отличный.
пост - гавно во всех отношениях.
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226k
Николай Николаенко Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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14k
seller-k Час назад
Из 15-ти ? "интересных фактов" я бы выделил особенно интересный - "Персонажа Михай Волонтир, сыграл актер по имени Александр Волентир"


Плохо!
Может про "Ответный ход" не надо? Да и было уже.
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8k
Andrei Час назад
"...Персонажа Михай Волонтир, сыграл актер по имени Александр Волентир..."

Только с точностью до наоборот.
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18k
Lesha86 Час назад
Один из любимых фильмов.
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