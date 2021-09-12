15 огромных вещей, размер которых можно оценить только в сравнении

4231
16
1
В мире есть предметы, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но нам сложно понять их настоящий размер. Это становится очевидным, только в сравнении. В этом посте вы увидите разные вещи рядом с обычными людьми.
Это крупнейшее в мире скопление кварца, оно было обнаружено в 1985 году на дне пещеры глубиной 45 метров в шахте близ Карибиба в Намибии. Он весит 14 100 кг, и на его извлечение ушло три года
Водопад Диньянди, Исландия
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 фотографий, доказывающих, что всё познаётся в сравнении
- 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг
- Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты
- 44 вещи, которые являются совсем не тем, чем кажутся с первого взгляда
- Всё в мире познаётся в сравнении
25
Понравилось25
Новости партнёров
винт судна
почему скульптура и кто такой Ману? )