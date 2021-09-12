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15 огромных вещей, размер которых можно оценить только в сравнении

15 огромных вещей, размер которых можно оценить только в сравнении (16 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 02:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Оценить   Очевидные   вещи   неожиданно   огромные   размер   сравнение   
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В мире есть предметы, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но нам сложно понять их настоящий размер. Это становится очевидным, только в сравнении. В этом посте вы увидите разные вещи рядом с обычными людьми.

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Метки: Оценить   Очевидные   вещи   неожиданно   огромные   размер   сравнение   
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8k
Ginny 7 часов назад
пропеллер мля....
винт судна
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804
Лимонадный Джо 47 минут назад
Некоторые вещи и предметы - да! Но есть и явная туфта. Привет фотошопу.
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Роман 59 минут назад
Бинокль бутафорский.....
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"Песчаная скульптура Ману"
почему скульптура и кто такой Ману? )
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780
Игорь Меншиков 3 часа назад
Мало инет шерстил, было лень???
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1k
Роман Бумеров 5 часов назад
Цель поста - автор хвастается своим купальником?
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DarSie

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