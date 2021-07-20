FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5944 поста • 705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 фотографий, доказывающих, что всё познаётся в сравнении

15 фотографий, доказывающих, что всё познаётся в сравнении (16 фото)

Автор:
20 июля 2021 23:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Оцените   велики   вещи   доказательства   размер   сравнение   
1023
16

В этом мире есть вещи, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но мы сразу не можем оценить их размер. Для этого нужно сравнить их с чем-нибудь другим, и удивиться результату. Смотрите далее в посте...

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Оцените   велики   вещи   доказательства   размер   сравнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 14 минут назад
Такому крокодильчику мужик на один кусь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) 10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи 10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи 44 вещи, которые являются совсем не тем, чем кажутся с первого взгляда 44 вещи, которые являются совсем не тем, чем кажутся с первого взгляда "Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы "Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг 25 любопытных сравнений, которые заставят вас иначе смотреть на привычные вещи 25 любопытных сравнений, которые заставят вас иначе смотреть на привычные вещи
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186089



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение
1
97
Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
3
164
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
1
19
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
0
10
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Россия#автомир#люди#кино#подборка#знаменитости#фильм#СССР
#Юмор#факты#картинки#история#фотографии#приколы#Москва#Разное#авария#шоу бизнес
#интересно#дтп#автомобили#аварии#авто аварии#прикол#в мире#собака#авария дня#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться