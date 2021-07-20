15 фотографий, доказывающих, что всё познаётся в сравнении

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В этом мире есть вещи, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но мы сразу не можем оценить их размер. Для этого нужно сравнить их с чем-нибудь другим, и удивиться результату. Смотрите далее в посте...
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