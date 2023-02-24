17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении

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В мире есть вещи, которые слишком огромны или неожиданно малы, но мы не осознаем их размер до тех пор, пока не сравним их с чем-то другим. В этом посте вы увидите занятные противопоставления хорошо знакомых объектов.
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