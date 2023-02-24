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17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении

17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении

Автор:
24 февраля 2023 22:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Объекты   Размер   маленькие   огромные   сравнение   
1588
17

В мире есть вещи, которые слишком огромны или неожиданно малы, но мы не осознаем их размер до тех пор, пока не сравним их с чем-то другим. В этом посте вы увидите занятные противопоставления хорошо знакомых объектов.

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Метки: Вещи   Объекты   Размер   маленькие   огромные   сравнение   
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5  комментариев
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4k
Дмитрий ! Час назад
Мрия всё.
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42
Бяка 16 минут назад
У меня болт такой же.
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28k
Alex 23 минуты назад
Про кольцо: муж его на шее носит? Это какую длань иметь надо? У тёти у самой лапа не маленькая
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