20 вещей, реальный размер которых можно понять только в сравнении

1126
22
В этом мире есть вещи, которые невообразимо огромны или неожиданно малы, но мы не осознаем их величину до тех пор, пока не сравним их с чем-то другим. В этом посте вы увидите серию изображений, которые покажут истинный размер во всей красе.
×
×
Двое детей сидят внутри Уилламетта, железного метеорита весом 14 500 кг. Это самый крупный метеорит, обнаруженный в Северной Америке, и шестой по величине в мире
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 вещей, фактический размер которых можно оценить только в сравнении
- Фотографии, которые показывают, что мир лучше всего познавать в сравнении
- Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении
- Занимательные снимки с различными сравнениями
- 15 огромных вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
Новости партнёров
А так, 400 г не редкость совсем.