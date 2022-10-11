20 вещей, реальный размер которых можно понять только в сравнении

В этом мире есть вещи, которые невообразимо огромны или неожиданно малы, но мы не осознаем их величину до тех пор, пока не сравним их с чем-то другим. В этом посте вы увидите серию изображений, которые покажут истинный размер во всей красе.

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Порции курицы по-милански 0 Источник:

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Толстый ёжик 0 Источник:

Ископаемая многоножка, вымершая 250 миллионов лет назад 0 Источник:

Близнецы Ян и Стюарт Патон побили рекорд по выращиванию тыквы в Великобритании 0 Источник:

Ноги чемпиона-велосипедиста 0 Источник:

Наш пушистик 0 Источник:

На моей яблоне выросло такое яблоко 0 Источник:

Маленькая летучая мышь-гоблин 0 Источник:

Бриллиант весом 1098 карат, Ботсвана 0 Источник:

Алоказия, "слоновьи уши" 0 Источник:

Всем грибам гриб 0 Источник:

Двое детей сидят внутри Уилламетта, железного метеорита весом 14 500 кг. Это самый крупный метеорит, обнаруженный в Северной Америке, и шестой по величине в мире 0 Источник:

Восточный пятнистый тритон 0 Источник:

Бак с жидким водородом для внешнего бака космического челнока 0 Источник:

"Глаз дракона" метаморфическое горное образование в каменной шахте, Ланкашир, Англия 0 Источник:

Статуя полубога орла Джатайу, штат Керала, Индия 0 Источник:

Взрослая рыба-солнце и её детёныши 0 Источник:

Капибара может вырасти до огромных размеров 0 Источник:

Лимоны с побережья Амальфи, Италия 0 Источник:

Человек у подножья Великого Будды Лешана 0 Источник: