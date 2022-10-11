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20 вещей, реальный размер которых можно понять только в сравнении

20 вещей, реальный размер которых можно понять только в сравнении

Автор:
11 октября 2022 22:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Истинный   Размер   маленькие   огромные   реальные   сравнение   
1126
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В этом мире есть вещи, которые невообразимо огромны или неожиданно малы, но мы не осознаем их величину до тех пор, пока не сравним их с чем-то другим. В этом посте вы увидите серию изображений, которые покажут истинный размер во всей красе.
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Источник:

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Метки: Вещи   Истинный   Размер   маленькие   огромные   реальные   сравнение   
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9  комментариев
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2k
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
наверное алмаз все таки.
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5k
Василий 18 минут назад
Посмотреть бы на этих миланских куриц. Тушки наверно килограмм по 20?
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658
гоша гога Полчаса назад
Комментарий к фото
Красота
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95k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Своё.
А так, 400 г не редкость совсем.
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26k
Лис Час назад
Да уж, когда гонялся на велосипеде, штаны приходилось шить в ателье.
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12k
Кыся 2 часа назад
Кажется, в Милане дохрена куриц и завод по производству катков.
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28k
Владимир 2 часа назад
Тоннель для наводнений.. Аднака.
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