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20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении

20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении

Автор:
09 апреля 2023 22:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Оценить   Размер   большие   маленькие   сравнение   
1183
21

Мир полон вещей — больших и маленьких, но мы не всегда можем правильно оценить их размер. Лучший способ устранить эту визуальную ошибку - сравнить для масштаба с чем-то другим. В этом посте вы увидите любопытные противопоставления, которые помогут вам понять истинный размер предметов, животных и растений.

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Метки: Вещи   Оценить   Размер   большие   маленькие   сравнение   
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4  комментария
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6k
sedoisever 37 минут назад
"Станок для сверления тоннелей"?
А что не дрель или бормашина, на худой конец?
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8k
mbr 50 секунд назад
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19k
speaktr-st 8 минут назад
Комментарий к фото
Ликор и яхта, блэт.
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11k
Shtoppi 17 минут назад
Человеки, "Волга" и "БелАЗ" )))
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