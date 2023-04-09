20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении

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Мир полон вещей — больших и маленьких, но мы не всегда можем правильно оценить их размер. Лучший способ устранить эту визуальную ошибку - сравнить для масштаба с чем-то другим. В этом посте вы увидите любопытные противопоставления, которые помогут вам понять истинный размер предметов, животных и растений.
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