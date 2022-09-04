"Тупые бандеровцы!": украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали

В одном из магазинчиков Испании семья украинцев завидела человека с георгиевской лентой на груди и возмутилась: что эти "пособники орков делают в центре Европе"? Мужчина отреагировал незамедлительно.
Как некоторых раздражает георгиевская ленточка! И ведь не стесняются подойти к незнакомому человеку и высказать свои претензии! В Испании украинцы, завидев мужчину с символом воинской славы на груди, решили спровоцировать его на скандал. Но тот быстро среагировал, достал телефон и начал снимать "щирых захисников Незалежной", которые почему-то отсиживаются в теплой стране. В итоге в соцсети попали два видео.
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Удивляет (вернее, уже не очень удивляет) поведение украинцев: вот какое им дело до чужого человека, который изначально не общался с ними, не оскорблял и вообще никак не задевал их достоинство. Промолчали бы - сошли за умных. Или это неподъемная задача?
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АНТИФИШКИ
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Сидя жопой в тепле, гавкают,.. чё же дома язык в жопе был и валили как овцы стадом оттуда
Типа мы не тупые а умственно неполноценные, а на фронт не идем потому что У нас секретное задание в Испании по добычи валюты для 404 в местных публичных домах и гей клубах.