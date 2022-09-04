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"Тупые бандеровцы!": украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали

"Тупые бандеровцы!": украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали

Автор:
04 сентября 2022 08:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Георгиевская лента   Испания   видео   политика   россиянин   скандал   украинцы   
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В одном из магазинчиков Испании семья украинцев завидела человека с георгиевской лентой на груди и возмутилась: что эти "пособники орков делают в центре Европе"? Мужчина отреагировал незамедлительно.

Как некоторых раздражает георгиевская ленточка! И ведь не стесняются подойти к незнакомому человеку и высказать свои претензии! В Испании украинцы, завидев мужчину с символом воинской славы на груди, решили спровоцировать его на скандал. Но тот быстро среагировал, достал телефон и начал снимать "щирых захисников Незалежной", которые почему-то отсиживаются в теплой стране. В итоге в соцсети попали два видео.



Удивляет (вернее, уже не очень удивляет) поведение украинцев: вот какое им дело до чужого человека, который изначально не общался с ними, не оскорблял и вообще никак не задевал их достоинство. Промолчали бы - сошли за умных. Или это неподъемная задача?

Источник:

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Метки: Георгиевская лента   Испания   видео   политика   россиянин   скандал   украинцы   
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9  комментариев
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13k
сеньор Леонсио 21 минуту назад
Где подают там для них и Окраина!
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1
Егор Летов 4 минуты назад
в натуре хохлы нация идиотов , в любом месте до Русского дое..утца и сами потом ноют "клятый москаль", нормальный люд у них 2014 закончился.
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5k
мемфрид 6 минут назад
"Тильки кильки"- вот и всё, что нужно знать об украинском типа языке
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7k
Shtoppi 9 минут назад
какляцкие беженцы это новые цыгане гейропы. ходят везде, совершают преступления, пристают к людям, устраивают скандалы и провокации. считаю что их всех пора возвращать в окраину, а точнее в то что от нее осталось. пусть там горлопанят, скачут и стоят на ушах сколько угодно, а не портят людям жизнь где-то еще своим паразитарным присутствием.
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275
Максим Эсфельд 9 минут назад
Меня глушит момент , что хохлы тоже выложили видео в сеть как их парафинят.
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7k
ишты 11 минут назад
Ничё как они русских ненавидят и не могут рядом с ними находиться - аж в Испании только остановились! А халява там кончится, дальше попрутся за ридну неньку боротися. Тьфу, приживалки вороватые.
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28k
Alex 13 минут назад
Просто племя такое ублюдочное.
Сидя жопой в тепле, гавкают,.. чё же дома язык в жопе был и валили как овцы стадом оттуда
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53k
zloykoyot 18 минут назад
Тут главное что хохлам в ответ ляпнуть нечего было, излюбленная тактика дала сбой.
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