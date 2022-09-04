"Тупые бандеровцы!": украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали

Как некоторых раздражает георгиевская ленточка! И ведь не стесняются подойти к незнакомому человеку и высказать свои претензии! В Испании украинцы, завидев мужчину с символом воинской славы на груди, решили спровоцировать его на скандал. Но тот быстро среагировал, достал телефон и начал снимать "щирых захисников Незалежной", которые почему-то отсиживаются в теплой стране. В итоге в соцсети попали два видео.





