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"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России

"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России (21 фото)

Автор:
08 сентября 2021 13:25
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   выборы   голосование   единая россия   новые люди   политика   смех   
3075
21
К выборам можно относиться по-разному: доверять/не доверять, участвовать/не участвовать - это не имеет никакого отношения к данному посту. Здесь собран предвыборный агитационный юмор, над котором вы будете хохотать в голос.
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Метки: Россия   Юмор   выборы   голосование   единая россия   новые люди   политика   смех   
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8k
Андрей А Час назад
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31k
Korolev 8 минут назад
Куркули соревнуются, кто богаче...
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3k
Иван 19 минут назад
Не пойду. Ведь что бы удостоверить мою личность мне придётся снять маску, а масочный режим ни кто не отменял и за это штрафуют.
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22k
SerGProS 22 минуты назад
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11k
Stark Час назад
как то в группе в вайбере посвященной строительству новой дороги, один депутат опечатался - вместо "облечённый властью", написал "облегченный властью". вот уж, точно...
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Интересно, если едросня провалится, что они придумают? Что бы обнулить итоги? Обнулять то они умеют...
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421
WadDad Мафусаил Час назад
Зря что ли появились "Новые люди", "Зелёные"? Да и ЛДПР всегда голосовала, как надо.
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3k
Максим 2 часа назад
На выборах важно не как проголосвали, а как посчитали (с)
А так, самое правдивое оказалось под редакцией Панорамы. Впрочем они похоже одни из последний реальных СМИ))) При всей своей юмористической составляющей.
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