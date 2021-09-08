"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России

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К выборам можно относиться по-разному: доверять/не доверять, участвовать/не участвовать - это не имеет никакого отношения к данному посту. Здесь собран предвыборный агитационный юмор, над котором вы будете хохотать в голос.
1. Как вы уже наверное слышали, в Петербурге два кандидата в депутаты изменили свои имена и фамилии, прически и внешность, чтобы быть неотличимыми от кандидата Бориса Вишневского
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19. Тем временем, в сети проходит голосование о намерениях. Пойдете?
Внимание, опрос! Вы пойдёте на "парламентские выборы" в РФ 17-19 сентября?— Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) September 3, 2021
Ретвит для расширения выборки приветствуется.
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А так, самое правдивое оказалось под редакцией Панорамы. Впрочем они похоже одни из последний реальных СМИ))) При всей своей юмористической составляющей.