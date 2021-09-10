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В 1973 году на экраны вышел фильм "В бой идут одни «старики»". Только в кинотеатрах эту ленту посмотрели более 44 млн советских граждан. Данный тест посвящён одному из самых музыкальных фильмов о Великой Отечественной войне. Это очень сложный тест. Вспомнить придётся даже самые незначительные детали фильма.
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Метки: Тесты в бой идут одни старики вторая мировая война тест тесты по военным фильмам тесты по советским фильмам тесты по фильмам о Великой Отечественной войне
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Смотрел раз 30 кино.
И еще столько же могу с удовольствием.