FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5360 постов • 1104 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Кинотест по фильму "В бой идут одни «старики»"

Кинотест по фильму "В бой идут одни «старики»"

Автор:
10 сентября 2021 10:25
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   в бой идут одни старики   вторая мировая война   тест   тесты по военным фильмам   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам о Великой Отечественной войне   
1433
1
В 1973 году на экраны вышел фильм "В бой идут одни «старики»". Только в кинотеатрах эту ленту посмотрели более 44 млн советских граждан. Данный тест посвящён одному из самых музыкальных фильмов о Великой Отечественной войне. Это очень сложный тест. Вспомнить придётся даже самые незначительные детали фильма.
Кого сыграла Евгения Симонова в фильме?
1/8Кого сыграла Евгения Симонова в фильме?
"Вареники же стынут!.." С чем были вареники, показанные на второй минуте фильма?
2/8"Вареники же стынут!.." С чем были вареники, показанные на второй минуте фильма?
Какую комедию привезли для показа лётчикам?
3/8Какую комедию привезли для показа лётчикам?
На каком инструменте умел играть лейтенант Александров (он же "Кузнечик")?
4/8На каком инструменте умел играть лейтенант Александров (он же "Кузнечик")?
На каких самолётах летали "Ночные ведьмы"?
5/8На каких самолётах летали "Ночные ведьмы"?
Сможете вспомнить первое из "трёх нельзя" от Маэстро?
6/8Сможете вспомнить первое из "трёх нельзя" от Маэстро?
В первый раз Маэстро махнулся на "Мессер". На что же он "обменял" немецкую машину во второй раз?
7/8В первый раз Маэстро махнулся на "Мессер". На что же он "обменял" немецкую машину во второй раз?
Кому посвящён был фильм?
8/8Кому посвящён был фильм?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Тесты   в бой идут одни старики   вторая мировая война   тест   тесты по военным фильмам   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам о Великой Отечественной войне   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Максим Час назад
Лажанул только на вопросе про вареники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
KOSTELLO 11 минут назад
Про НЕЛЬЗЯ засыпался.
Смотрел раз 30 кино.
И еще столько же могу с удовольствием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
andretry 24 минуты назад
А вот вопрос - сколько звезд нарисовано - сбитых самолетов было у капитана Титаренко в начале фильма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Полчаса назад
первые три вопроса не ответил остальные ответил(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мафусаил Полчаса назад
Это было легко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Игорь 54 минуты назад
Достаточно тупой тест. Не на знание фильма а просто ради теста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Василенко Татьяна Час назад
Это мойлюбимый фильм всю жизгь!!! И мне очень стыдно, что 7/8 - подвел вопрос о варениках... Позор на мою седую голову((( Я ж его наизусть знаю, сама озвучить могу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis Час назад
Восемь из восьми выиграл ... с десятого раза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гибель главы МЧС: что же случилось на самом деле Гибель главы МЧС: что же случилось на самом деле Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Тест на астигматизм: врач-окулист поделилась простым способом, помогающим определить дефект зрения Тест на астигматизм: врач-окулист поделилась простым способом, помогающим определить дефект зрения Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду 50 фотографий, запечатлевших жизнь в США во время Второй мировой войны 50 фотографий, запечатлевших жизнь в США во время Второй мировой войны Как Одри Хепбёрн танцевала, чтобы помочь голландскому сопротивлению Как Одри Хепбёрн танцевала, чтобы помочь голландскому сопротивлению
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1030820



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые снизошли на пользователей соцсетей
10
260
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые...
15 удивительных штуковин, которые, оказывается, существуют на самом деле
1
212
15 удивительных штуковин, которые, оказывается, существуют на самом деле
Набирающие популярность в сообществах
Драгоценное скоротечное время года – золотая осень
0
0
Драгоценное скоротечное время года – золотая осень
Слезы по лету: почему запотевание пластиковых окон – частое явление для осени?
1
3
Слезы по лету: почему запотевание пластиковых окон – частое явление для осени?
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#СССР#кино#люди#автомир#природа#приколы#авария дня
#Юмор#история#ynews#подборка#Россия#новости#аварии#фильм#фотографии#комментарии
#интересно#животные#картинки#автомобили#интересное#дтп#авто аварии#красота#роль#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться